Mínusz húsz fok jön, de előtte még számoljon nagyjából húsz centi hóval is + videó

Magyarország nagyobb részét négy–tíz centiméteres hóréteg borította be az elmúlt 24 órában – részletezik. Kedd éjszaka nagyjából egy délnyugat–északkeleti tengely mentén hullhat a legtöbb hó az ország délkeleti kétharmadán, a lehullott új hóréteg vastagsága tíz és húsz centiméter között alakul,

de lokálisan akár húsz centiméternél is több hó eshet.

Északnyugaton alacsony esély van csapadékra, de ott élénk, helyenként erős lökések kísérik az északias szelet, és az éjszakai órákban az északkeleti tájakon is

megerősödhet az északias szél, ami hófúvást okozhat.

Szerdán napközben a csapadékzóna gyengül, és kelet felé elhagyja az országot, csak elszórtan fordulhat elő kisebb hószállingózás. Szerda estétől a déli, illetve a keleti tájakon ismét havazni fog. Jellemzően öt centiméter fog esni, de lokálisan akár tíz centiméter is hullhat. Északnyugaton, valamint északkeleten továbbra is élénk, erős lehet az északias szél, ez pedig hófúvást fog előidézni.