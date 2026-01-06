Rendkívüli

Mínusz húsz fok jön, de előtte még számoljon nagyjából húsz centi hóval is + videó

Kedd este egyre erősödik a havazás intenzitása, és éjszaka egy délnyugat–északkeleti tengely mentén hullhat a legtöbb hó Magyarország délkeleti kétharmadán. A frissen lehulló hó mennyisége tíz és húsz centiméter között alakul, de lokálisan ennél több is eshet – derül ki a HungaroMet Zrt. kedd délutáni videójából.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 06. 17:39
Havazás Székesfehérváron Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország nagyobb részét négy–tíz centiméteres hóréteg borította be az elmúlt 24 órában – részletezik. Kedd éjszaka nagyjából egy délnyugat–északkeleti tengely mentén hullhat a legtöbb hó az ország délkeleti kétharmadán, a lehullott új hóréteg vastagsága tíz és húsz centiméter között alakul, 

de lokálisan akár húsz centiméternél is több hó eshet.

Északnyugaton alacsony esély van csapadékra, de ott élénk, helyenként erős lökések kísérik az északias szelet, és az éjszakai órákban az északkeleti tájakon is 

megerősödhet az északias szél, ami hófúvást okozhat.

Szerdán napközben a csapadékzóna gyengül, és kelet felé elhagyja az országot, csak elszórtan fordulhat elő kisebb hószállingózás. Szerda estétől a déli, illetve a keleti tájakon ismét havazni fog. Jellemzően öt centiméter fog esni, de lokálisan akár tíz centiméter is hullhat. Északnyugaton, valamint északkeleten továbbra is élénk, erős lehet az északias szél, ez pedig hófúvást fog előidézni.

A várhatóan lehulló hó miatt az ország délkeleti felén, kétharmadán szerda nulla órától csütörtökön nulla óráig nagyobb területen van érvényben citromsárga, a déli, délkeleti tájakon pedig narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztető előrejelzés.

A nyugati, valamint az északkeleti tájakon lehet erőteljesebb a hófúvás, kiemelten az északkeleti harmadban, elsősorban a Bodrogközben.

Csütörtökön már szárazabb idő ígérkezik, azonban csak átmenetileg. A hőmérséklet csúcsértéke mindenütt negatív tartományban alakul, hajnalban akár mínusz 19 fok is lehet a kevésbé felhős, szélcsendesebb északnyugati tájakon. Pénteken még hidegebb lehet az északi, északkeleti területeken, itt akár mínusz húsz fok alá is hűlhet a levegő éjszaka. 

Pénteken változékony időjárás várható, a magasban érkező melegebb levegő miatt a délnyugati tájakon akár tartósabb ónos eső kialakulására is van esély. Észak, északkelet felé haladva kisebb lesz a csapadék esélye, a hőmérséklet csúcsértéke mínusz tíz fok körül alakul.

