Brüsszel nem tanul, Ursula von der Leyen baklövésről beszél

Az Európai Parlament plenáris ülésének a tagországok állam-, illetve kormányfői jövő heti üléséről, valamint a közel-keleti helyzetről folytatott vitáján Ursula von der Leyen kijelentette: az EU elmúlt években hozott intézkedéseinek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak, írja az MTI.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir