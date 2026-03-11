Ursula von der LeyenBrüsszelenergiaárakbaklövés

Brüsszel nem tanul, Ursula von der Leyen baklövésről beszél

Stratégiai baklövés lenne a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz, ugyanis még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 12:04
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Abdul Saboor Forrás: AFP
Az Európai Parlament plenáris ülésének a tagországok állam-, illetve kormányfői jövő heti üléséről, valamint a közel-keleti helyzetről folytatott vitáján Ursula von der Leyen kijelentette: az EU elmúlt években hozott intézkedéseinek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak, írja az MTI. 

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir

Elmondta: az Öböl menti zavarok mindenhol befolyásolják az árakat, az iráni konfliktus kezdete óta a gázárak ötven százalékkal, az olajárak pedig 27 százalékkal emelkedtek. 

Ez azt jelenti, hogy a tíz napja tartó háború immár hárommilliárd euróba került az európai adófizetőknek a fosszilis tüzelőanyagok importja révén. 

– Ez a függőségünk ára– fogalmazott.

Bármilyen intézkedéseket is hozunk, amíg a fosszilis tüzelőanyagok jelentős részét instabil régiókból importáljuk, addig sebezhetők és kiszolgáltatottak maradunk

– tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Abdul Saboor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

