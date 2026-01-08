Jelentős fennakadásokkal közlekedtek a vonatok Horvátországban az elmúlt napokban az intenzív havazás és a vasúti sínekre dőlt fák miatt – közölte a Horvát Vasutak Személyszállító Társasága (HZPP). A társaság tájékoztatása szerint a Zágrábból Splitbe hétfőn 13 óra 49 perckor elindult személyvonat Kninben kényszerült hosszabb várakozásra, miután az időjárási körülmények miatt a vasúti közlekedés csak jelentős nehézségek árán volt fenntartható.
Ítéletidő: Extrém fagy, havazás és áradás pusztít szomszédainknál
Az intenzív havazás és a rendkívüli hideg egész Európában súlyos közlekedési fennakadásokat okozott. Horvátországban, Franciaországban halálos balesetek, Hollandiában és Nagy-Britanniában tömeges járattörlések történtek. A Balkánon is ítéletidő tombol: áradások és áramkimaradások okoznak nehézséget.
Az érintett pályaszakaszt kedden valamivel reggel 8 óra után nyitották meg, ezt követően a szerelvény 8 óra 30 perc körül folytatta útját Split felé, ahová 11 óra körül érkezett meg, így az utazás összesen több mint 21 órát vett igénybe.
A HZPP közlése szerint a forgalomkorlátozás idején folyamatosan dolgoztak a pálya felszabadításán és a biztonságos közlekedés feltételeinek helyreállításán. A vasúttársaság jelezte: a rendkívüli időjárás miatt több vonalon is késések voltak.
Az utasok beszámolói szerint a hosszú várakozás idején a szerelvényen maradtak, és egyes kocsikban a fűtés sem működött megfelelően.
A munkaszüneti nap miatt Kninben élelmiszert és italt sem tudtak vásárolni. A Splitbe érkezést követően sem oldódtak meg a gondok. A Sibenik felé továbbutazók közül többen arról számoltak be, hogy az ígért csatlakozó autóbusz nem érkezett meg, ezért saját költségükön folytatták útjukat. Az utasok ugyanakkor jelezték: a vonat személyzete a lehetőségekhez mérten igyekezett segítséget nyújtani, a legnagyobb nehézséget a hosszan elhúzódó várakozás és az információhiány okozta. A vasúttársaság közlése szerint az utasok ellátását és tájékoztatását a körülményekhez igazodva biztosították.
Súlyos fennakadásokat okozott Európában a havazás és a rendkívüli hideg
Az Európa-szerte pusztító hideghullám és a havazás okoz fennakadásokat a közlekedésben és az oktatásban. Több országban iskolákat zártak be, járatokat töröltek, a közúti forgalom akadozott, és halálos balesetek is történtek.Több helyen további havazást és lehűlést jeleznek előre, máshol szokatlan meleg tapasztalható.
A délnyugat-franciaországi Landes régióból három halálos balesetről érkezett jelentés. Legalább két ember pedig az Île-de-France térségben – Párizs környékén – vesztette életét, ahol a hatóságok hétfőn megtiltották a teherautók közlekedését az utakon, miután a havazás hatalmas torlódásokat okozott. Párizst kedden beborította a hó: a város háztetői és nevezetességei fehérben ragyogtak. Sok iskolában elmaradt a tanítás, így a gyerekek váratlan szünnapnak örülhettek. A légi utasok kevésbé örültek, mivel a heves havazás miatt Franciaország északi és nyugati részén hat repülőteret kellett lezárni.
Rómában a hetek óta tartó esőzések miatt a Tiberis ismét kilépett a medréből, ami jelentősen megnehezítette XIV. Leo pápa programjainak megtartását. Kedden a Szent Péter tér csak részben telt meg: néhány ezer ember színes esernyők alatt húzódott össze, hogy meghallgassa, amint a pápa a bazilika erkélyéről elmondja vízkereszti áldását. Roberto Gualtieri polgármester kedden korlátozásokat vezetett be: több parkot és olyan területet lezártak, ahol az áradás vagy a kidőlő fák veszélyt jelenthetnek. A következő napokban azonban az ország északi és középső részén is kemény fagyokra számítanak.
További Külföld híreink
Tömeges járattörlések és vasúti fennakadások Hollandiában
Hatalmas mennyiségű hó hullott le Hollandiában is: az amszterdami Schiphol repülőtér mintegy négyszáz járatot állított le, miközben a személyzet a kifutópályák tisztításán és a felszállásra váró repülőgépek jégtelenítésén dolgozott.
Hétfőn szintén több száz járatot töröltek Amszterdamban, és az előrejelzések szerint a hét hátralévő részében további havazás várható.
Az utasoknak már az is nehézséget okozott, hogy eljussanak a repülőtérre vagy vissza onnan, mert a lefagyott váltók és egy kora reggeli szoftverhiba teljes káoszt idézett elő a holland vasúti közlekedésben. A korlátozott vasúti szolgáltatások később újraindultak a délelőtt folyamán, de az amszterdami vonalak nagy része továbbra is zárva maradt a jegesedés miatt – közölte az országos vasúttársaság, az NS a weboldalán. Felszólították az ingázókat, hogy csak akkor utazzanak, ha feltétlenül szükséges. Az autósok is nehéz helyzetbe kerültek: a hó és a jég miatt több autópályán lelassult vagy megbénult a forgalom, így az utazások jóval hosszabbra nyúltak.
Hideghullám érkezett Nagy-Britanniába
A szigetországot hidegfront érte el. Újabb havazási és szélriasztást adtak ki csütörtökre és péntekre az Egyesült Királyságban, mivel a Goretti vihar várhatóan Anglia és Wales nagy részét is eléri.
Szerdán az ország jelentős részén jégveszélyre figyelmeztetnek.
Az északi térségekben a hőmérséklet éjszaka mínusz 12,5 fokra süllyedt. A havazás miatt megbénult a közlekedés: vonatok, buszok, repülők maradtak ki, és iskolák százait zárták be. A hó és a jég miatt lóversenyeket és futballmeccseket is lemondtak. Glasgow metrója áramszünet miatt állt le, a jegesedés következtében. A liverpooli John Lennon repülőteret hétfőn ideiglenesen be kellett zárni.
Észak-Skóciában kedden akár 15 centiméternyi friss hó is hullhatott. Több településen már korábban is elvágta az embereket a külvilágtól a nagy hó.
Andrew Bowie, Északkelet-Skócia képviselője kritikusnak nevezte a helyzetet, és katonai segítséget kért a hó eltakarításához, illetve az élelmiszer- és gyógyszerellátás biztosításához a csapdába esett lakosoknak.
Havazás és áradások a Balkánon
A Balkánon is erős havazás volt és heves esőzések történtek. A megáradt folyók közlekedési fennakadást, valamint áram- és vízellátási problémákat okoztak.
Szarajevóban hétfőn meghalt egy nő, amikor egy hóval megterhelt faág letört, és a fejére zuhant. Szerbia több nyugati településén emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el.
A szerb hatóságok arra figyelmeztették az autósokat, hogy legyenek nagyon óvatosak, mert sokan indultak útnak a síközpontokba vagy más célpontok felé az ortodox karácsony és a hétvége közeledtével. Kedd reggel fekete jég miatt több autó is félreállásra kényszerült a Szarajevó fölé magasodó Bjelašnica-hegyhez vezető úton.
A horvát és montenegrói Adria-partvidéket erős szél és viharos tenger tépázta.
Videókon látható volt, ahogy a hullámok betörnek az Ada Bojana-i üdülőházak közé Dél-Montenegróban.
További Külföld híreink
Svédországban és Svájcban rendkívül hideg idő uralkodik
Svédország északi részén a hőmérséklet kedden -40 Celsius-fokig süllyedt. Dániában az Észak-jütlandi régió hatóságai a havazás miatt azt kérték a lakosoktól, hogy szerdán maradjanak otthon. Svájcban a Neuchatel (Neuenburg) kantonban lévő La Brévine faluban a hét elején –30,3 Celsius-fokot mértek, míg a Saint Gallen kantonban található Hintergrappel hegyvidéken –37,1 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.
Megtartotta első ülését az extrém téli időjárás miatt felállított operatív törzs. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az OKF szóvivője a sajtónak elmondta, mind az áram-, a gáz-, mind a vízszolgáltatás és a szemétszállítás megfelelően működik a hóhelyzet alatt.
A meteorológiai előrejelzések szerint még néhány napig biztosan rendkívüli téli időjárásra kell számítanunk
– mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az Operatív Törzs ülése utáni sajtótájékoztatón.
Mukics Dániel hangsúlyozta: nem kizárt, hogy mínusz 15 Celsius-fokkal kell szembenéznünk, és az sem, hogy a déli országrészben akár 20 centimétert meghaladó friss hó hulljon, már a mai délutántól kezdődően.
Elmondása szerint azonban a külvilágtól elzárt települések ugyanakkor jelenleg sehol sincsenek, és egy utat sem kellett lezárni eddig, de áramkimaradás sem tapasztalható.
Borítókép: Hóval borított utcakép (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, hogy legyen miből fizetni Ukrajnának
Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen
Katonai övezetté nyilvánították a két körzetet.
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből
Trump szükségtelennek és pazarlónak tartja ezeket.
Marco Rubio: Stabilizálásnak, helyreállításnak, majd demokratikus átmenetnek kell következnie
„Nyilvánvalóan ez az átmenet folyamata lesz.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, hogy legyen miből fizetni Ukrajnának
Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen
Katonai övezetté nyilvánították a két körzetet.
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből
Trump szükségtelennek és pazarlónak tartja ezeket.
Marco Rubio: Stabilizálásnak, helyreállításnak, majd demokratikus átmenetnek kell következnie
„Nyilvánvalóan ez az átmenet folyamata lesz.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!