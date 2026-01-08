havazásEurópaHorvátországítéletidő

Ítéletidő: Extrém fagy, havazás és áradás pusztít szomszédainknál

Az intenzív havazás és a rendkívüli hideg egész Európában súlyos közlekedési fennakadásokat okozott. Horvátországban, Franciaországban halálos balesetek, Hollandiában és Nagy-Britanniában tömeges járattörlések történtek. A Balkánon is ítéletidő tombol: áradások és áramkimaradások okoznak nehézséget.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 6:32
Hóval borított utcakép
Hóval borított utcakép Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelentős fennakadásokkal közlekedtek a vonatok Horvátországban az elmúlt napokban az intenzív havazás és a vasúti sínekre dőlt fák miatt – közölte a Horvát Vasutak Személyszállító Társasága (HZPP). A társaság tájékoztatása szerint a Zágrábból Splitbe hétfőn 13 óra 49 perckor elindult személyvonat Kninben kényszerült hosszabb várakozásra, miután az időjárási körülmények miatt a vasúti közlekedés csak jelentős nehézségek árán volt fenntartható. 

Ítéletidő: Erős havazás és vasúti sínekre dőlt fák
Ítéletidő: Erős havazás és vasúti sínekre dőlt fák (Fotó: AFP)

Az érintett pályaszakaszt kedden valamivel reggel 8 óra után nyitották meg, ezt követően a szerelvény 8 óra 30 perc körül folytatta útját Split felé, ahová 11 óra körül érkezett meg, így az utazás összesen több mint 21 órát vett igénybe.

A HZPP közlése szerint a forgalomkorlátozás idején folyamatosan dolgoztak a pálya felszabadításán és a biztonságos közlekedés feltételeinek helyreállításán. A vasúttársaság jelezte: a rendkívüli időjárás miatt több vonalon is késések voltak. 

Az utasok beszámolói szerint a hosszú várakozás idején a szerelvényen maradtak, és egyes kocsikban a fűtés sem működött megfelelően.

A munkaszüneti nap miatt Kninben élelmiszert és italt sem tudtak vásárolni. A Splitbe érkezést követően sem oldódtak meg a gondok. A Sibenik felé továbbutazók közül többen arról számoltak be, hogy az ígért csatlakozó autóbusz nem érkezett meg, ezért saját költségükön folytatták útjukat. Az utasok ugyanakkor jelezték: a vonat személyzete a lehetőségekhez mérten igyekezett segítséget nyújtani, a legnagyobb nehézséget a hosszan elhúzódó várakozás és az információhiány okozta. A vasúttársaság közlése szerint az utasok ellátását és tájékoztatását a körülményekhez igazodva biztosították.

Súlyos fennakadásokat okozott Európában a havazás és a rendkívüli hideg

Az Európa-szerte pusztító hideghullám és a havazás okoz fennakadásokat a közlekedésben és az oktatásban. Több országban iskolákat zártak be, járatokat töröltek, a közúti forgalom akadozott, és halálos balesetek is történtek.Több helyen további havazást és lehűlést jeleznek előre, máshol szokatlan meleg tapasztalható.

A délnyugat-franciaországi Landes régióból három halálos balesetről érkezett jelentés. Legalább két ember pedig az Île-de-France térségben – Párizs környékén – vesztette életét, ahol a hatóságok hétfőn megtiltották a teherautók közlekedését az utakon, miután a havazás hatalmas torlódásokat okozott. Párizst kedden beborította a hó: a város háztetői és nevezetességei fehérben ragyogtak. Sok iskolában elmaradt a tanítás, így a gyerekek váratlan szünnapnak örülhettek. A légi utasok kevésbé örültek, mivel a heves havazás miatt Franciaország északi és nyugati részén hat repülőteret kellett lezárni.

Rómában a hetek óta tartó esőzések miatt a Tiberis ismét kilépett a medréből, ami jelentősen megnehezítette XIV. Leo pápa programjainak megtartását. Kedden a Szent Péter tér csak részben telt meg: néhány ezer ember színes esernyők alatt húzódott össze, hogy meghallgassa, amint a pápa a bazilika erkélyéről elmondja vízkereszti áldását. Roberto Gualtieri polgármester kedden korlátozásokat vezetett be: több parkot és olyan területet lezártak, ahol az áradás vagy a kidőlő fák veszélyt jelenthetnek. A következő napokban azonban az ország északi és középső részén is kemény fagyokra számítanak.

Tömeges járattörlések és vasúti fennakadások Hollandiában

Hatalmas mennyiségű hó hullott le Hollandiában is: az amszterdami Schiphol repülőtér mintegy négyszáz járatot állított le, miközben a személyzet a kifutópályák tisztításán és a felszállásra váró repülőgépek jégtelenítésén dolgozott. 

Hétfőn szintén több száz járatot töröltek Amszterdamban, és az előrejelzések szerint a hét hátralévő részében további havazás várható.

Az utasoknak már az is nehézséget okozott, hogy eljussanak a repülőtérre vagy vissza onnan, mert a lefagyott váltók és egy kora reggeli szoftverhiba teljes káoszt idézett elő a holland vasúti közlekedésben. A korlátozott vasúti szolgáltatások később újraindultak a délelőtt folyamán, de az amszterdami vonalak nagy része továbbra is zárva maradt a jegesedés miatt – közölte az országos vasúttársaság, az NS a weboldalán. Felszólították az ingázókat, hogy csak akkor utazzanak, ha feltétlenül szükséges. Az autósok is nehéz helyzetbe kerültek: a hó és a jég miatt több autópályán lelassult vagy megbénult a forgalom, így az utazások jóval hosszabbra nyúltak.

Hideghullám érkezett Nagy-Britanniába

A szigetországot hidegfront érte el. Újabb havazási és szélriasztást adtak ki csütörtökre és péntekre az Egyesült Királyságban, mivel a Goretti vihar várhatóan Anglia és Wales nagy részét is eléri. 

Szerdán az ország jelentős részén jégveszélyre figyelmeztetnek.

Az északi térségekben a hőmérséklet éjszaka mínusz 12,5 fokra süllyedt. A havazás miatt megbénult a közlekedés: vonatok, buszok, repülők maradtak ki, és iskolák százait zárták be. A hó és a jég miatt lóversenyeket és futballmeccseket is lemondtak. Glasgow metrója áramszünet miatt állt le, a jegesedés következtében. A liverpooli John Lennon repülőteret hétfőn ideiglenesen be kellett zárni.

Észak-Skóciában kedden akár 15 centiméternyi friss hó is hullhatott. Több településen már korábban is elvágta az embereket a külvilágtól a nagy hó.

Andrew Bowie, Északkelet-Skócia képviselője kritikusnak nevezte a helyzetet, és katonai segítséget kért a hó eltakarításához, illetve az élelmiszer- és gyógyszerellátás biztosításához a csapdába esett lakosoknak.

Havazás és áradások a Balkánon

A Balkánon is erős havazás volt és heves esőzések történtek. A megáradt folyók közlekedési fennakadást, valamint áram- és vízellátási problémákat okoztak. 

Szarajevóban hétfőn meghalt egy nő, amikor egy hóval megterhelt faág letört, és a fejére zuhant. Szerbia több nyugati településén emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el.

A szerb hatóságok arra figyelmeztették az autósokat, hogy legyenek nagyon óvatosak, mert sokan indultak útnak a síközpontokba vagy más célpontok felé az ortodox karácsony és a hétvége közeledtével. Kedd reggel fekete jég miatt több autó is félreállásra kényszerült a Szarajevó fölé magasodó Bjelašnica-hegyhez vezető úton.

A horvát és montenegrói Adria-partvidéket erős szél és viharos tenger tépázta.

 Videókon látható volt, ahogy a hullámok betörnek az Ada Bojana-i üdülőházak közé Dél-Montenegróban.

Svédországban és Svájcban rendkívül hideg idő uralkodik

Svédország északi részén a hőmérséklet kedden -40 Celsius-fokig süllyedt. Dániában az Észak-jütlandi régió hatóságai a havazás miatt azt kérték a lakosoktól, hogy szerdán maradjanak otthon. Svájcban a Neuchatel (Neuenburg) kantonban lévő La Brévine faluban a hét elején –30,3 Celsius-fokot mértek, míg a Saint Gallen kantonban található Hintergrappel hegyvidéken –37,1 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet. 

Magyarországon az ítéletidő ellenére minden rendben zajlik
Magyarországon az ítéletidő ellenére minden rendben zajlik. Fotó: Heves Megyei Hírlap/Czímer Tamás

Megtartotta első ülését az extrém téli időjárás miatt felállított operatív törzs. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az OKF szóvivője a sajtónak elmondta, mind az áram-, a gáz-, mind a vízszolgáltatás és a szemétszállítás megfelelően működik a hóhelyzet alatt.

A meteorológiai előrejelzések szerint még néhány napig biztosan rendkívüli téli időjárásra kell számítanunk

 – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az Operatív Törzs ülése utáni sajtótájékoztatón. 

Mukics Dániel hangsúlyozta: nem kizárt, hogy mínusz 15 Celsius-fokkal kell szembenéznünk, és az sem, hogy a déli országrészben akár 20 centimétert meghaladó friss hó hulljon, már a mai délutántól kezdődően.

Elmondása szerint azonban a külvilágtól elzárt települések ugyanakkor jelenleg sehol sincsenek, és egy utat sem kellett lezárni eddig, de áramkimaradás sem tapasztalható.

Borítókép: Hóval borított utcakép (Fotó:AFP)

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Európa-szerte káoszt és közlekedési fennakadást okoz a hó

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu