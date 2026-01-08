Ítéletidő: Extrém fagy, havazás és áradás pusztít szomszédainknál

Az érintett pályaszakaszt kedden valamivel reggel 8 óra után nyitották meg, ezt követően a szerelvény 8 óra 30 perc körül folytatta útját Split felé, ahová 11 óra körül érkezett meg, így az utazás összesen több mint 21 órát vett igénybe.

A HZPP közlése szerint a forgalomkorlátozás idején folyamatosan dolgoztak a pálya felszabadításán és a biztonságos közlekedés feltételeinek helyreállításán. A vasúttársaság jelezte: a rendkívüli időjárás miatt több vonalon is késések voltak.

Az utasok beszámolói szerint a hosszú várakozás idején a szerelvényen maradtak, és egyes kocsikban a fűtés sem működött megfelelően.

A munkaszüneti nap miatt Kninben élelmiszert és italt sem tudtak vásárolni. A Splitbe érkezést követően sem oldódtak meg a gondok. A Sibenik felé továbbutazók közül többen arról számoltak be, hogy az ígért csatlakozó autóbusz nem érkezett meg, ezért saját költségükön folytatták útjukat. Az utasok ugyanakkor jelezték: a vonat személyzete a lehetőségekhez mérten igyekezett segítséget nyújtani, a legnagyobb nehézséget a hosszan elhúzódó várakozás és az információhiány okozta. A vasúttársaság közlése szerint az utasok ellátását és tájékoztatását a körülményekhez igazodva biztosították.

Súlyos fennakadásokat okozott Európában a havazás és a rendkívüli hideg

Az Európa-szerte pusztító hideghullám és a havazás okoz fennakadásokat a közlekedésben és az oktatásban. Több országban iskolákat zártak be, járatokat töröltek, a közúti forgalom akadozott, és halálos balesetek is történtek.Több helyen további havazást és lehűlést jeleznek előre, máshol szokatlan meleg tapasztalható.