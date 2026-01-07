Marcin Romanowskilengyel kormányTuskválasztási ígéretek

Leleplezte Tusk ígérgetéseit a lengyel politikus

A Tusk-kormány az előző konzervatív vezetés gazdasági eredményeire támaszkodik, miközben Lengyelország rekordméretű költségvetési hiánnyal és növekvő pénzkiáramlással küzd. A meghirdetett „100 ígéret 100 nap alatt” program kulcselemei, köztük az adócsökkentések nem valósultak meg, sőt a lakossági terhek tovább nőttek – írta bejegyzésében a lengyel kormány bukott gazdasági intézkedéseiről Marcin Romanowski.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 14:37
Marcin Romanowski Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marcin Romanowski közösségimédia-felületén osztotta meg véleményét, miszerint a 2023-ban hatalomra került lengyelországi balliberális Tusk-kormány működését az jellemzi, hogy a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeire támaszkodik, miközben hosszú távon gyengíti a lengyel nemzeti fejlődés alapjait. A jelenlegi kormány hatalomra kerülése Brüsszel nyomásának és eszközeinek következményeként történt, és azóta az ország gazdasági és társadalmi helyzete romló tendenciát mutat – írja a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes.

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes
Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A politikus sorba vette a Tusk által vezetett lengyel kormány be nem váltott ígéreteit

A Tusk-kormány a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeiből él, miközben folyamatosan ássa alá a lengyel nemzeti fejlődés hosszú távú alapjait. Miután 2023-ban hatalomra került, a lengyelországi balliberális Tusk-kormány, amelyet Brüsszel nyomására és zsarolásával erőltettek Lengyelországra, lényegében a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeiből él, miközben folyamatosan ássa alá a lengyel nemzeti fejlődés hosszú távú alapjait

 – mutatott rá a volt miniszter. 
Lengyelország történetének legnagyobb költségvetési hiányával küzd, miközben újra megindult a közpénzek külföldre áramlása. A szervezett pénzügyi bűnözés, különösen az áfacsalási körhinták, ismét milliárdokat szivattyúznak ki a lengyel gazdaságból – figyelmeztetett Romanowski. 

Eközben a kormány nem teljesítette azokat az alapvető gazdasági és adópolitikai vállalásokat, amelyek a hangosan reklámozott „100 ígéret 100 nap alatt” program középpontjában álltak. Tusk legfontosabb adóígéretei a mai napig teljesítetlenek: Az adómentességi jövedelemhatár 60 000 zlotyra (kb. 14 000 euró) emelése – a kampány egyik fő ígérete – nem valósult meg – hívta fel a figyelmet.

„Tusk legutóbbi nyilatkozataiban elismeri, hogy ez az ígéret puszta kampányfogás volt, és valódi adócsökkentésre nincs politikai szándék. A megtakarításokat és befektetéseket terhelő tőkejövedelem-adó eltörlése – sokszor megígérte, máig nem teljesítette. Átfogó társadalmi adócsökkentés – a beígért csökkentésekből semmi nem valósult meg, ezzel szemben a háztartások terhei tovább nőttek” – fejtette ki.

2026 januárjától a Brüsszelhez igazodó, globalista kormány újabb megszorításokat kényszerít a lengyel családokra. Azt ígérték, hogy olcsóbb lesz az élet. Drágább lett. Az tb-járulék 2026-ban nő, egyeseknek akár egyharmadával, ami havonta több tízezer forintnyi zlotyval csökkenti a lengyel családok jövedelmét

 – figyelmeztetett.
„Az elektromos energia nem luxuscikk, hanem alapvető szükséglet. Ennek ellenére a Tusk-kormány ismét emeli az energiaárakat. 2026-ra három áramáremelést terveznek, és már januártól minden háztartás többet fizet, fogyasztástól függetlenül, mivel a rendszerkapacitás díját 50 százalékkal megemelik. Az üzemanyagnak jelentősen olcsóbbnak kellett volna lennie. Ehelyett megemelték az üzemanyag-terheket” – fogalmazta meg kritikáját Romanowski.

Az eredmény: drágább tankolás, növekvő megélhetési költségek. Így néz ki valójában a Tusk-kormányzás.

A maximális ingatlanadó-kulcsok emelése is napirendre került az önkormányzatoknál. Ez súlyosan érinti a lakástulajdonosokat, a családokat és a vállalkozásokat egyaránt. Száz konkrét intézkedés száz nap alatt helyett két éve módszeresen szivattyúzzák ki a pénzeket a lengyelek zsebéből. 

Romanowski figyelmeztetett, Magyar Péter ugyanazt a nótát fújja

Mindeközben Magyar Péter – a Tusk-féle politika magyar megfelelője – saját programjának bemutatására készül. Ugyanazok a jelszavak. Ugyanaz a brüsszeli háttértámogatás. És ugyanazok az üres ígéretek

 – foglalta össze gondolatait a lengyel politikus.

Borítókép: Marcin Romanowski (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu