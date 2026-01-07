Marcin Romanowski közösségimédia-felületén osztotta meg véleményét, miszerint a 2023-ban hatalomra került lengyelországi balliberális Tusk-kormány működését az jellemzi, hogy a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeire támaszkodik, miközben hosszú távon gyengíti a lengyel nemzeti fejlődés alapjait. A jelenlegi kormány hatalomra kerülése Brüsszel nyomásának és eszközeinek következményeként történt, és azóta az ország gazdasági és társadalmi helyzete romló tendenciát mutat – írja a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes.
Leleplezte Tusk ígérgetéseit a lengyel politikus
A Tusk-kormány az előző konzervatív vezetés gazdasági eredményeire támaszkodik, miközben Lengyelország rekordméretű költségvetési hiánnyal és növekvő pénzkiáramlással küzd. A meghirdetett „100 ígéret 100 nap alatt” program kulcselemei, köztük az adócsökkentések nem valósultak meg, sőt a lakossági terhek tovább nőttek – írta bejegyzésében a lengyel kormány bukott gazdasági intézkedéseiről Marcin Romanowski.
A politikus sorba vette a Tusk által vezetett lengyel kormány be nem váltott ígéreteit
A Tusk-kormány a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeiből él, miközben folyamatosan ássa alá a lengyel nemzeti fejlődés hosszú távú alapjait. Miután 2023-ban hatalomra került, a lengyelországi balliberális Tusk-kormány, amelyet Brüsszel nyomására és zsarolásával erőltettek Lengyelországra, lényegében a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeiből él, miközben folyamatosan ássa alá a lengyel nemzeti fejlődés hosszú távú alapjait
– mutatott rá a volt miniszter.
Lengyelország történetének legnagyobb költségvetési hiányával küzd, miközben újra megindult a közpénzek külföldre áramlása. A szervezett pénzügyi bűnözés, különösen az áfacsalási körhinták, ismét milliárdokat szivattyúznak ki a lengyel gazdaságból – figyelmeztetett Romanowski.
Eközben a kormány nem teljesítette azokat az alapvető gazdasági és adópolitikai vállalásokat, amelyek a hangosan reklámozott „100 ígéret 100 nap alatt” program középpontjában álltak. Tusk legfontosabb adóígéretei a mai napig teljesítetlenek: Az adómentességi jövedelemhatár 60 000 zlotyra (kb. 14 000 euró) emelése – a kampány egyik fő ígérete – nem valósult meg – hívta fel a figyelmet.
„Tusk legutóbbi nyilatkozataiban elismeri, hogy ez az ígéret puszta kampányfogás volt, és valódi adócsökkentésre nincs politikai szándék. A megtakarításokat és befektetéseket terhelő tőkejövedelem-adó eltörlése – sokszor megígérte, máig nem teljesítette. Átfogó társadalmi adócsökkentés – a beígért csökkentésekből semmi nem valósult meg, ezzel szemben a háztartások terhei tovább nőttek” – fejtette ki.
2026 januárjától a Brüsszelhez igazodó, globalista kormány újabb megszorításokat kényszerít a lengyel családokra. Azt ígérték, hogy olcsóbb lesz az élet. Drágább lett. Az tb-járulék 2026-ban nő, egyeseknek akár egyharmadával, ami havonta több tízezer forintnyi zlotyval csökkenti a lengyel családok jövedelmét
– figyelmeztetett.
„Az elektromos energia nem luxuscikk, hanem alapvető szükséglet. Ennek ellenére a Tusk-kormány ismét emeli az energiaárakat. 2026-ra három áramáremelést terveznek, és már januártól minden háztartás többet fizet, fogyasztástól függetlenül, mivel a rendszerkapacitás díját 50 százalékkal megemelik. Az üzemanyagnak jelentősen olcsóbbnak kellett volna lennie. Ehelyett megemelték az üzemanyag-terheket” – fogalmazta meg kritikáját Romanowski.
Az eredmény: drágább tankolás, növekvő megélhetési költségek. Így néz ki valójában a Tusk-kormányzás.
A maximális ingatlanadó-kulcsok emelése is napirendre került az önkormányzatoknál. Ez súlyosan érinti a lakástulajdonosokat, a családokat és a vállalkozásokat egyaránt. Száz konkrét intézkedés száz nap alatt helyett két éve módszeresen szivattyúzzák ki a pénzeket a lengyelek zsebéből.
Romanowski figyelmeztetett, Magyar Péter ugyanazt a nótát fújja
Mindeközben Magyar Péter – a Tusk-féle politika magyar megfelelője – saját programjának bemutatására készül. Ugyanazok a jelszavak. Ugyanaz a brüsszeli háttértámogatás. És ugyanazok az üres ígéretek
– foglalta össze gondolatait a lengyel politikus.
Borítókép: Marcin Romanowski (Fotó: AFP)
Veszélyes irányba fordult a háborúpárti Nyugat – súlyos következményekről beszélnek
Döntés született Párizsban.
Ha jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba
Az ukránok jövőre csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz.
Szijjártó Péter: Párizsban a háború folytatásáról döntöttek, a közvetlen összecsapás veszélyét hozták létre
Brüsszel háborúba tolja Európát.
Hó bénítja Európát, Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra
Hollandiában, Franciaországba, Nagy-Britanniában, Olaszországban és Németországban is egyre nagyobb a káosz. Megbénult közlekedés, iskolabezárások, és halálos áldozatok is vannak.
Veszélyes irányba fordult a háborúpárti Nyugat – súlyos következményekről beszélnek
Döntés született Párizsban.
Ha jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba
Az ukránok jövőre csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz.
Szijjártó Péter: Párizsban a háború folytatásáról döntöttek, a közvetlen összecsapás veszélyét hozták létre
Brüsszel háborúba tolja Európát.
Hó bénítja Európát, Magyarország felkészült a rendkívüli időjárásra
Hollandiában, Franciaországba, Nagy-Britanniában, Olaszországban és Németországban is egyre nagyobb a káosz. Megbénult közlekedés, iskolabezárások, és halálos áldozatok is vannak.
