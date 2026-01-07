A politikus sorba vette a Tusk által vezetett lengyel kormány be nem váltott ígéreteit

A Tusk-kormány a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeiből él, miközben folyamatosan ássa alá a lengyel nemzeti fejlődés hosszú távú alapjait. Miután 2023-ban hatalomra került, a lengyelországi balliberális Tusk-kormány, amelyet Brüsszel nyomására és zsarolásával erőltettek Lengyelországra, lényegében a korábbi konzervatív kormány gazdasági eredményeiből él, miközben folyamatosan ássa alá a lengyel nemzeti fejlődés hosszú távú alapjait

– mutatott rá a volt miniszter.

Lengyelország történetének legnagyobb költségvetési hiányával küzd, miközben újra megindult a közpénzek külföldre áramlása. A szervezett pénzügyi bűnözés, különösen az áfacsalási körhinták, ismét milliárdokat szivattyúznak ki a lengyel gazdaságból – figyelmeztetett Romanowski.

Eközben a kormány nem teljesítette azokat az alapvető gazdasági és adópolitikai vállalásokat, amelyek a hangosan reklámozott „100 ígéret 100 nap alatt” program középpontjában álltak. Tusk legfontosabb adóígéretei a mai napig teljesítetlenek: Az adómentességi jövedelemhatár 60 000 zlotyra (kb. 14 000 euró) emelése – a kampány egyik fő ígérete – nem valósult meg – hívta fel a figyelmet.

„Tusk legutóbbi nyilatkozataiban elismeri, hogy ez az ígéret puszta kampányfogás volt, és valódi adócsökkentésre nincs politikai szándék. A megtakarításokat és befektetéseket terhelő tőkejövedelem-adó eltörlése – sokszor megígérte, máig nem teljesítette. Átfogó társadalmi adócsökkentés – a beígért csökkentésekből semmi nem valósult meg, ezzel szemben a háztartások terhei tovább nőttek” – fejtette ki.