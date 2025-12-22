Kriptodiktatúra az EU-ban: a bíróság ítélete Tusk Lengyelországáról

Tusk kormányzása alatt Lengyelország egy „kriptodiktatúra” lett. A jelenlegi igazságügyi miniszternek „szégyenletes kijelentései” vannak. Erről írt a közösségi oldalán Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes és a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője.

Donald Tusk (Fotó: AFP)

Politikai üldözés”. „Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának megsértése”. „Az emberi jogok és az alkotmányos rend nyilvánvaló megsértése, ami civilizált államban példátlan”. Ezek nem újságírói szlogenek vagy politikai túlzások. Ezek jogilag megalapozott megállapítások, amelyek egy, ellenem kiadott európai elfogatóparancsot megsemmisítő bírósági határozatban szerepelnek

– írta bejegyzésében Romanowski.

Hozzátette: Egy tapasztalt, a végrehajtó hatalomtól független bíró pontosan ezekkel a szavakkal írta le a Tusk-kormány tevékenységét a Justice Fund-ügyben.

Ez a döntés súlyos csapást mér Tusk társaira Zbigniew Ziobro – a volt igazságügyi miniszter és a lengyel konzervatív ellenzék egyik vezető alakja – letartóztatásáról szóló döntés előestéjén

– tette hozzá.

