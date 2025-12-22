tusklengyelmarcin romanowskieu

Kriptodiktatúra az EU-ban: a bíróság ítélete Tusk Lengyelországáról

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes és a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője kemény üzenetet küldött a mostani lengyel hatalomnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 11:37
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
Tusk kormányzása alatt Lengyelország egy „kriptodiktatúra” lett. A jelenlegi igazságügyi miniszternek „szégyenletes kijelentései” vannak. Erről írt a közösségi oldalán Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes és a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője.

Donald Tusk (Fotó: AFP)
Donald Tusk (Fotó: AFP)

Politikai üldözés”. „Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának megsértése”. „Az emberi jogok és az alkotmányos rend nyilvánvaló megsértése, ami civilizált államban példátlan”. Ezek nem újságírói szlogenek vagy politikai túlzások. Ezek jogilag megalapozott megállapítások, amelyek egy, ellenem kiadott európai elfogatóparancsot megsemmisítő bírósági határozatban szerepelnek

– írta bejegyzésében Romanowski.

Hozzátette: Egy tapasztalt, a végrehajtó hatalomtól független bíró pontosan ezekkel a szavakkal írta le a Tusk-kormány tevékenységét a Justice Fund-ügyben.

Ez a döntés súlyos csapást mér Tusk társaira Zbigniew Ziobro – a volt igazságügyi miniszter és a lengyel konzervatív ellenzék egyik vezető alakja – letartóztatásáról szóló döntés előestéjén

 – tette hozzá.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

