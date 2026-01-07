Radikális baloldali terrorról beszélnek Németországban

A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram.

A berlini áramhálózatot működtető vállalat csütörtök délutánra ígérte a szolgáltatás teljes helyreállítását. A támadás ügyében kezdetben a berlini főügyészség indított vizsgálatot, kedden az ügyet a terrorcselekmények ügyében is illetékes Szövetségi Ügyészség (Bundesanwaltschaft) vette át. A legfőbb német bűnüldöző hatóság szerint fennáll az ország alkotmányos rendje elleni szabotázs, a terrorszervezeti tagság, a gyújtogatás és a közüzem működése megzavarásának gyanúja.

Ismét megjelent a radikális baloldali terror fenyegetése Németországban

– erről beszélt a német belügyminiszter a két nappal korábbi gyújtogatás kapcsán.

Az eset következtében továbbra is mintegy 27 ezer berlini otthon maradt áram nélkül. A hatóságok megállapítása szerint az áramszünetet a Vulkán-csoport elnevezésű szélsőséges szervezet okozta.

Hans-Georg Maasen, a német alkotmányvédelem egykori vezetője úgy véli, hogy a szélsőbaloldali szervezetek működését a politikai szereplők és a média is segíti.

Maasen figyelmeztetett, hogy a szélsőbaloldali Vulkan csoport 2011 óta működik, az Antifa szélsőségeseiből toborozzák tagjaikat, és majd egy tucat támadást hajtottak végre Németországban – nyilatkozta a Hír TV tudósítójának a volt német vezető.