Radikális baloldali terrorról beszélnek Németországban

Berlin délnyugati részén súlyos áramszünetet okozott egy szélsőbaloldali gyújtogatás, amely több tízezer háztartást és ipari létesítményt érintett. Az ügyet a terrorcselekményekben is illetékes Bundesanwaltschaft vette át, miután felmerült a szabotázs és a közüzem megzavarásának gyanúja. A hatóságok szerint az akció mögött a Vulkán csoport állhat, amelyet korábban is több támadással hoztak összefüggésbe Németország-szerte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 13:08
Berlin-i utca áram nélkül
Berlin-i utca áram nélkül Forrás: AFP
Berlin délnyugati része megbénult. Feltételezhetően szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. Több tízezer német háztartás és számos ipari létesítmény maradt áram nélkül Németország fővárosában. Az ügyet a terrorcselekményekben illetékes Szövetségi Ügyészség vette át, miután felmerült a szabotázs és a közüzem működésének megzavarása – hívta fel rá a figyelmet a Hír TV is.

A szélsőbalos támadás tízezreket hagyott áram és gáz nélkül Németország fővárosában.
A szélsőbalos támadás tízezreket hagyott áram és gáz nélkül Németország fővárosában. Fotó: AFP

A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram.

A berlini áramhálózatot működtető vállalat csütörtök délutánra ígérte a szolgáltatás teljes helyreállítását. A támadás ügyében kezdetben a berlini főügyészség indított vizsgálatot, kedden az ügyet a terrorcselekmények ügyében is illetékes Szövetségi Ügyészség (Bundesanwaltschaft) vette át. A legfőbb német bűnüldöző hatóság szerint fennáll az ország alkotmányos rendje elleni szabotázs, a terrorszervezeti tagság, a gyújtogatás és a közüzem működése megzavarásának gyanúja.

Ismét megjelent a radikális baloldali terror fenyegetése Németországban 

– erről beszélt a német belügyminiszter a két nappal korábbi gyújtogatás kapcsán. 

Az eset következtében továbbra is mintegy 27 ezer berlini otthon maradt áram nélkül. A hatóságok megállapítása szerint az áramszünetet a Vulkán-csoport elnevezésű szélsőséges szervezet okozta. 

Hans-Georg Maasen, a német alkotmányvédelem egykori vezetője úgy véli, hogy a szélsőbaloldali szervezetek működését a politikai szereplők és a média is segíti.

Maasen figyelmeztetett, hogy a szélsőbaloldali Vulkan csoport 2011 óta működik, az Antifa szélsőségeseiből toborozzák tagjaikat, és majd egy tucat támadást hajtottak végre Németországban – nyilatkozta a Hír TV tudósítójának a volt német vezető.

Az AfD berlini frakcióvezető-helyettese szerint a német hatóságok csak a jobboldal ellen tudnak fellépni, a baloldali radikalizmus és terrorizmus felett szemet hunynak.

A frakcióvezető-helyettes rámutatott, hogy az áram és fűtés hiányától szenvedő lakosságra ezek a csoportok csak járulékos veszteségként gondolnak.

Magyarország volt az első ország, amely az Antifa csoportot terrorszervezetnek nyilvánította

– mutatott rá a képviselő.

Az AfD képviselője szerint ez példaértékű lépés, amit hasonlóképp szeretnének megvalósítani hazájukban, Németországban is. Hozzátette, ha ez nem történik meg, annak látható következményei lesznek. Csakúgy, mint a mostani támadásban közszolgáltatás nélkül maradt ártatlan lakosok tízezrei, akiknek a tél leghidegebb napjaiban kell túlélniük villany és fűtés nélkül a szélsőbaloldali Vulkan csoport gyújtogatásai miatt.

 

Borítókép: Berlini utca áram nélkül (Fotó: AFP)

