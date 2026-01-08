Botrány Berlinben: hazudott a főpolgármester a terrortámadásról

Mint ismert, szombat reggel – órákkal azelőtt, hogy a kormányzó polgármester teniszezni indult volna – feltételezett baloldali szélsőségesek felgyújtották a kábeleket a Lichterfelde erőmű közelében, ezzel elvágva az azonos nevű kerület áramellátását.

Egy időszakban 45 ezer háztartás, legalább százezer lakóval, továbbá 2500 vállalkozás, valamint kórházak, idősotthonok és iskolák is érintettek voltak az okozott áramszünetben.

Szerda délre még mindig több mint 21 ezer háztartás és csaknem ezer vállalkozás volt áram nélkül – írta a Jungefreiheit.

Nem először borul fel a válságkezelés

Mindez azonban korántsem egyedülálló eset Németországban: nem ez az első alkalom, hogy vezető politikusok a lakosságot a bajban magára hagyják. Ezt jól mutatja a 2021-es árvízkatasztrófa botránya is. Emlékezetes, ebbe a katasztrófába bukott bele Anne Spiegel, aki a szövetségi kormány családügyi minisztere volt, előtte pedig Rajna-vidék–Pfalz tartomány környezetvédelmi minisztere.