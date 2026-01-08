A polgármester állítása azonban hazugságnak bizonyult. A szenátusi kancellária megerősítette az RBB-nek, hogy a CDU-s politikus szombaton délután 13 és 14 óra között valóban teniszezett. Az állami kormány szóvivője azt állította, hogy ez idő alatt mindig elérhető volt.
Botrány Berlinben: hazudott a főpolgármester a terrortámadásról
Kai Wegner, Berlin főpolgármestere hazudott a nyilvánosságnak arról, mit tett azon a napon, amikor a szélsőséges baloldali terrortámadás történt a berlini áramszolgáltatás ellen. A polgármester szó szerint így fogalmazott: „Egész nap otthon voltam, mert telefonálnom kellett. Bezárkóztam az irodámba.”
Wegner a Welt TV-nek elmondta:
„Igen, teniszezem, mert ki akartam tisztítani a fejem.” Állítása szerint már reggel 8.08 óta egyeztetett a szövetségi kormánnyal, és többek között megteremtette a feltételeket a német fegyveres erők esetleges bevetéséhez.
Az ellenzék Wegner lemondását követeli
Kristin Brinker, a berlini képviselőház AfD-frakciójának vezetője Wegner azonnali lemondását követelte.
Ki fog ezek után megbízni ebben az emberben? Berlin nem engedhet meg magának egy ilyen megbízhatatlan hazudozót a csúcson
– mondta a politikus.
Mint ismert, szombat reggel – órákkal azelőtt, hogy a kormányzó polgármester teniszezni indult volna – feltételezett baloldali szélsőségesek felgyújtották a kábeleket a Lichterfelde erőmű közelében, ezzel elvágva az azonos nevű kerület áramellátását.
Egy időszakban 45 ezer háztartás, legalább százezer lakóval, továbbá 2500 vállalkozás, valamint kórházak, idősotthonok és iskolák is érintettek voltak az okozott áramszünetben.
Szerda délre még mindig több mint 21 ezer háztartás és csaknem ezer vállalkozás volt áram nélkül – írta a Jungefreiheit.
Nem először borul fel a válságkezelés
Mindez azonban korántsem egyedülálló eset Németországban: nem ez az első alkalom, hogy vezető politikusok a lakosságot a bajban magára hagyják. Ezt jól mutatja a 2021-es árvízkatasztrófa botránya is. Emlékezetes, ebbe a katasztrófába bukott bele Anne Spiegel, aki a szövetségi kormány családügyi minisztere volt, előtte pedig Rajna-vidék–Pfalz tartomány környezetvédelmi minisztere.
Miközben az emberek az eltűnteket keresték, a családtagjaikat gyászolták és a romok alól mentették a megmaradt értékeiket, Anne Spiegel négyhetes pihenését töltötte Franciaországban, és később úgy védekezett, hogy szüksége volt a családjának arra a hosszú nyaralásra.
Spiegel bocsánatot kért, és azt is elismerte, hogy hiba volt nem részt venni a tartományi kormányüléseken.
A zöldpárti politikus ezzel saját magát hazudtolta meg, korábban ugyanis azt állította, hogy jelen volt a testületi megbeszéléseken.
A miniszter botránya akkor robbant ki, amikor nyilvánosságra kerültek az üzenetek, amelyeket Spiegel a tragédia éjszakáján küldött a munkatársainak. Spiegel elsősorban a saját imázsa miatt aggódott, és azon tanakodtak, hogy magukról hogyan hárítsák el a felelősséget.
Borítókép: Kai Wegner (CDU), Berlin polgármestere (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb hírei
Lelepleződött Brüsszel háborús terve
Politikai és pénzügyi érdekek a háttérben.
Emberkereskedelem miatt kapták el őket – tíz évig üzleteltek az embercsempészekkel
Embercsempészeket ítéltek el Belgiumban.
Orbán Viktor: A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, hogy legyen miből fizetni Ukrajnának
Ukrajna annyi pénzt kér a következő tíz évre, amiből negyven éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat vagy hatvan éven át az összes családtámogatást – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen
Katonai övezetté nyilvánították a két körzetet.
