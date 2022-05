Alig van olyan német miniszter, akinek nem volt valamilyen botránya

A mezőgazdasági miniszter gabona helyett pénzzel etetné az embereket

A zöldek mezőgazdasági minisztere, Cem Özdemir is mereven ragaszkodik a terveihez. Bár az ukrajnai háború miatt egyre több termék válik elérhetetlenné, a gabonát és az étolajat is lehetetlen beszerezni, a világ pedig valóságos élelmiszerválság felé tart, Özdemir mégsem hajlandó feladni az álláspontját, miszerint pihentetni kell a jelenleg nem használt földeket. Az emberek azért vannak felháborodva, mert Németország is el tudná magát látni gabonával, ha a miniszter engedélyezné ezt. Özdemir ehelyett egy 180 millió eurós csomagot akar előterjeszteni, hogy segítse a gazdaságokat a műtrágya és az üzemanyag többletköltségeinek enyhítésében. Egyrészt ez újabb adósságot jelent a kormánynak, másrészt hiába kérdezik a gazdák, a miniszter nem árulja el, hogy ettől hogyan lesz több gabona.

Minden további hektár, amelyet Európában termesztésbe vonunk, hozzájárulhat a világ élelmezéséhez. De úgy tűnik, ez nem győzte meg Özdemir minisztert. A német kormány nemcsak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg. Konkrétan nem használja ki a németországi földeken történő élelmiszer-termelés növelésének lehetőségeit

– fogalmazott Albert Stegemann agrárpolitikai szakértő, aki ellenzékben vesz részt a német parlament munkájában.

A mezőgazdaság valós problémáinak megoldása helyett Cem Özdemir a klímaváltozás lelassításával van elfoglalva. Nemrég arra szólította fel a németeket, hogy fogyasszanak kevesebb húst.

Németországban a mezőgazdasági üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint felét az állattenyésztés okozza. A klímavédelmi törvény előírja, hogy 2030-ra 56 millió tonna szén-dioxid-egyenértékre kell csökkenteni a mezőgazdaság éves kibocsátását. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha az állatállomány csökken

– magyarázta a miniszter.

A szélsőbaloldali radikális csoport magazinjában cikket író belügyminiszter a jobboldaliság eltörlésével van elfoglalva

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az ukrajnai háború kezdetén bujkáló Nancy Faeser belügyminiszterre is. A tárcavezető először akkor került a címlapokra, amikor bejelentette, hogy a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő német gazdaságnak több bevándorlóra van szüksége. Egy olyan csoportért lobbizott az Európai Uniónál, amely összefogja az úgynevezett befogadó országokat, amelyek ösztönzik a bevándorlást és elosztják egymást között a migránsokat. Faeser láthatóan nem tanult Angela Merkel egykori kancellár 2015-ös hibájából, amikor ellenőrzés nélkül engedték be a menekülteket az országba, a hatóságok pedig emiatt nem tudták, hogy valójában kiket engedtek át a határon. Most pedig egy olyan terveken dolgoznak a belügyi tárca dolgozói, amelyekkel megkönnyítenék a bevándorlók letelepedését.

Faeser és a hatóságok nemtörődömsége vezethetett oda, hogy baloldali szélsőségesek összehangolt támadást hajtsanak végre különböző nagyvárosokban, ahol ruhaboltokban rongálnak és erőszakoskodnak a vásárlókkal és az eladókkal.

A V4NA a napokban számolt be az összehangolt támadássorozatról.

Ezek a problémák azonban nem okoznak komolyabb fejtörést a belügyminiszternek, hiszen láthatóan még semmilyen intézkedést nem tervezett a bűnözés visszaszorítása ellen. A szélsőséges baloldali nézeteket valló és az erőszakos utcai tüntetéseiről híres Antifa-csoport egyik magazinjában véleménycikket író Nancy Faeser ehelyett a jobboldali szervezeteket szeretné megszüntetni. A tárcavezető azt is égetően sürgősnek találta, hogy az LMBTQ-mozgalom törekvéseinek érvényt szerezzen. Néhány napja jóváhagyta a szivárványzászló kitűzését a szövetségi kormány épületeire. „Modern és sokszínű ország vagyunk. Legfőbb ideje, hogy ezt állami intézményként világosabban megmutassuk” – írta a Twitteren a belügyminiszter.