Tandíj, vizitdíj, migránsok – Horn Gáborral készültek a stuttgarti tiszások a baloldal visszatérésére

A stuttgarti Tisza-sziget online rendezvénye újra megmutatta, hogy a balliberális oldal politikai gondolkodásmódja lényegében semmit nem változott az elmúlt két évtizedben: az emberek mélységes lenézése, a demokrácia félreértelmezése, a migráció feltétel nélküli támogatása, mindaz, amit a Magyar Péter vezette Tisza Párt is képvisel – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport legfrissebb blogbejegyzése.

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője Fotó: Teknős Miklós / MW

A rendezvényen felszólaló Horn Gábor, a volt SZDSZ-es politikus, a Soros Alapítvány egykori oktatási programvezetője, a Republikon Intézet vezetője, — hozta a formáját és nyíltan vállalta: visszasírja a tandíjat, a vizitdíjat és a magyarok által egyértelműen elutasított egészségügyi „modernizációt”.

Horn szerint a hármas népszavazás tette tönkre a „reformokat”

Horn szerint a 2008-as népszavazás — amely az egyik legfontosabb demokratikus intézmény, és amelyen a magyar társadalom egyértelmű nemet mondott a fizetős egészségügyre — „tette tönkre” a reformokat.

A valóság azonban épp az ellenkezője: nem a népszavazás volt a probléma, hanem az, hogy a baloldal a magyarok ellenében próbálta megfizettetni az egészségügyet, és tandíjat vezetett volna be a felsőoktatásban.

Horn mondataiból most is az derül ki: szerinte az emberek rosszul döntöttek, amikor nemet mondtak a baloldal politikájára.

A beszélgetés során Horn kifejtette, hogy

szerinte szükséges volt a vizitdíj és a tandíj, sőt, ma is ugyanezeket a reformokat tartaná kívánatosnak.

A Fidesz ellenzéki politizálását pedig azért bírálta, mert megakadályozta ezeket az intézkedéseket — vagyis mert kiállt a magyar emberek akarata mellett. A logika egyértelmű: Horn ma is ugyanazt a társadalomérzéketlen neoliberális irányt védi, amely az SZDSZ bukásához vezetett.

...2006 és 2010 között, ha valaki alaposan elemzi ezt, mi most nem fogjuk, a Fidesz ellenzékben történő politizálását, ott már nem találunk elveket, ott már nem érzékelhető, hogy bármiféle értékalapú politizálás lenne. Ott egyszerűen az van, megmérik, ennek van többsége, akkor mondjuk ezt, ha annak van többsége, mondjuk azt. És nyugodt szívvel verik szét az egyébként szükségszerű reformfolyamatokat, amiket megpróbál nagyon rossz minőségben, nagyon sok hibával a két kormányzó párt, az MSZP és az SZDSZ, ezekben már személyes felelősségem is van, akár a tandíj ügyében, akár a vizitdíj ügyében, akár az egészségügyi reform ügyében, és így tovább, és így tovább.

— révedt a múltba Horn Gábor.