Lesújtó adatokat közöltek a migránsbűnözésről, óriási bajban Európa

Megdöbbentő tanulmányt publikáltak Észak-Rajna-Vesztfáliában a kutatók. Németországban egyre hangsúlyosabban jelennek meg a statisztikákban a kiskorú migráns hátterű elkövetők – írja a Junge Freiheit.

Németországban már a statisztikák igazolják a migránsbűnözést

Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

A Kölni Egyetem új tanulmánya, amelyet Herbert Reul (CDU), a tartomány belügyminisztere mutatott be, lesújtó képet fest. A németországi gyanúsítottak között egyre több a gyerek, ráadásul különösen szembetűnő a tanárok, a rendőrök és a mentőszolgálatok elleni támadások számának növekedése.