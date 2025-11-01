Németországbűnözésmigráció

Lesújtó adatokat közöltek a migránsbűnözésről, óriási bajban Európa

Szomorú képet fest a nyugati országok jövőjéről az a tanulmány, amelyet nemrég tettek közzé az Észak-Rajna-Vesztfáliában elkövetett bűncselekmények kapcsán. Németországban egyre hangsúlyosabban jelennek meg a statisztikákban a kiskorú migráns elkövetők.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 7:45
Fotó: MARCUS BRANDT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megdöbbentő tanulmányt publikáltak Észak-Rajna-Vesztfáliában a kutatók. Németországban egyre hangsúlyosabban jelennek meg a statisztikákban a kiskorú migráns hátterű elkövetők – írja a Junge Freiheit.

Németországban már a statisztikák igazolják a migránsbűnözést
Németországban már a statisztikák igazolják a migránsbűnözést 
Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

A Kölni Egyetem új tanulmánya, amelyet Herbert Reul (CDU), a tartomány belügyminisztere mutatott be, lesújtó képet fest. A németországi gyanúsítottak között egyre több a gyerek, ráadásul különösen szembetűnő a tanárok, a rendőrök és a mentőszolgálatok elleni támadások számának növekedése. 

A statisztikából azonban az is kitűnik, hogy az esetek nagy része migránsokhoz köthető. 

A kutatók több hónapon keresztül körülbelül 3800 diákot kérdeztek meg 27 iskolában, az eredmények pedig kijózanítóak voltak. Egyre több az erőszakos bűncselekmény, az elkövetők pedig egyre fiatalabbak. A szakértők megdöbbenésére a tanulmányból az is kitűnik, hogy míg a tizenegy és tizenhárom év közötti német diákok körében regisztrált bűncselekmények száma 17 százalékkal csökkent 2013 és 2024 között, addig a vizsgált három városban a külföldi diákok körében elkövetett bűncselekmények száma három számjegyűre nőtt. 

Emellett azonban úgy fest, a statisztikában a lányok is kezdenek felzárkózni: a 14 év alatti, nők által elkövetett bűncselekmények száma közel 150 százalékkal nőtt 2013 óta, szemben a fiúk 104 százalékával.

Ez azonban súlyos következményekkel járhat, hiszen ahogy arra Reul is felhívta a figyelmet, a 14 év alatti elkövetők nem vonhatók felelősségre. A politikus ennek nyomán társadalmi vitát sürget a büntethetőség korhatára kapcsán. Azt egyébként a kutatók is megállapították, hogy a növekvő számú bűncselekmény vélhetően nem független a ténytől, hogy az elkövető fiatalok egy jelentős része tudja: nem fogják bíróság elé állítani. 

Borítókép: Német rendőrök megbilincselnek egy férfit (illusztráció) (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu