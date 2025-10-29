Svédország évek óta küzd a bűnbandákkal, amelyek rendszeresen kiskorúakat toboroznak, hogy azok helyettük kövessenek el súlyos bűncselekményeket – egészen gyilkosságokig bezárólag. A jelenlegi jogszabályok szerint azonban a 13 és 14 évesek még nem büntethetők. A liberális-konzervatív kormány, Ulf Kristersson miniszterelnök vezetésével, most azt javasolja, hogy ez a szabály a jövőben megváltozzon a különösen súlyos bűncselekmények esetében.
Brutális lépésre szánta el magát Svédország a tini bűnözők miatt
Svédországban már a jövő nyártól kezdve 13 éves koruktól börtönbe kerülhetnek a fiatal elkövetők. A kormány még korábban utasította az állami büntetés-végrehajtási hatóságot, hogy hozzon létre külön részlegeket azok a 15 és 17 év közötti fiatalok számára, akik súlyos bűncselekményeket követtek el. A svéd igazságügyi minisztérium közlése szerint most ezt a feladatot kiterjesztik, és a 13-14 éves korosztályra is vonatkozni fog. Ismét kiderült, Orbán Viktornak igaza volt.
Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter szerint a büntethetőségi korhatár csökkentése a legsúlyosabb bűncselekményeknél azért is fontos, mert így nemcsak a társadalom védelmét szolgálná, hanem segítene azoknak a gyerekeknek is, akik letértek a helyes útról, hogy visszatérhessenek a törvényes életbe. A miniszter elmondta, hogy kezdetben 100-150 férőhelyet alakítanak ki a 13 és 17 év közötti elítéltek számára.
A kormány tájékoztatása szerint az elkülönített ifjúsági részlegek 2026. július 1-jétől lesznek működőképesek. Hat börtönben hoznak létre részleget fiúk, kettőben pedig lányok számára. A fiatalabbakat és az idősebbeket egymástól elválasztva helyezik el, és a minisztérium hangsúlyozta, hogy a tervek nem sértik az ENSZ gyermekjogi egyezményét – írja a Die Zeit.
Korábban a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson keményen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfőt, amiért ő a svédországi fiatalkorú bűnözésről posztolt egy bejegyzést. Kristersson szerint Orbán Viktor állításai valótlanok, és azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy leépíti a jogállamiságot.
Orbán Viktor erre reagálva kifejtette: „a barbárság gyökeret vert” a skandináv országban, ahol a hagyományos értékek feladása és a gyenge kormányzás vezetett a társadalmi válsághoz. Példaként a bűnbandák erőszakos akcióit és a fiatalok bűncselekményekbe való bevonását említette.
A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!
– írta Orbán Viktor korábban a közösségi médiában.
Borítókép: Svéd rendőrség (Fotó: AFP)
