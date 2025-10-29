Brutális lépésre szánta el magát Svédország a tini bűnözők miatt

Korábban a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson keményen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfőt, amiért ő a svédországi fiatalkorú bűnözésről posztolt egy bejegyzést. Kristersson szerint Orbán Viktor állításai valótlanok, és azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy leépíti a jogállamiságot.

Orbán Viktor erre reagálva kifejtette: „a barbárság gyökeret vert” a skandináv országban, ahol a hagyományos értékek feladása és a gyenge kormányzás vezetett a társadalmi válsághoz. Példaként a bűnbandák erőszakos akcióit és a fiatalok bűncselekményekbe való bevonását említette.

A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!

– írta Orbán Viktor korábban a közösségi médiában.