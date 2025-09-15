SvédországOrbán Viktorbandaháború

Orbán Viktor a svédeknek: A barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában

A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson éles kritikát fogalmazott meg Orbán Viktor magyar kormányfővel szemben, ám a Fidesz európai parlamenti képviselője, László András szerint a skandináv ország vezetőjének inkább saját háza táján kellene rendet tennie. Miközben Svédországban napi szinten történnek robbantások és erőszakos bűncselekmények, a svéd kormányfő a magyar jogállamiságot bírálja. Orbán Viktor kemény választ küldött.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 13:23
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: „Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.” Mint arról korábban beszámoltunk, a svéd kormányfő durva támadást indított Orbán Viktor ellen. Erre reagált most a miniszterelnök.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök támadta Orbán Viktort (Fotó: AFP)
 Ulf Kristersson svéd miniszterelnök támadta Orbán Viktort (Fotó: AFP)

A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!

– húzta alá az X-en közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Mint arról korábban írtunk, a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson nemrég élesen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfőt, amiért megosztott egy bejegyzést a svédországi kiskorú bűnözésről. Kristersson hazugságnak nevezte Orbán állításait, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg magyar kollégáját.

László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője azonban keményen visszavágott a svéd politikusnak. 

Rámutatott, hogy Svédországban súlyos problémák vannak a közbiztonság terén, olyannyira, hogy napi szinten történnek robbantásos merényletek és erőszakos cselekmények. 

A képviselő emlékeztetett, hogy Stockholm is elismerte korábban: a svéd kormány és hatóságok nem tudják kezelni a helyzetet. László András szerint a svéd társadalom a szétesés jeleit mutatja, és a migránsok okozta bűnözés valós probléma, amit a svéd lakosság is elismer.

Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak

 – zárta nyilatkozatát a fideszes politikus, utalva arra, hogy Svédországnak előbb a saját problémáit kellene megoldania, mielőtt más országokat kritizál.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

