A svéd kormányfő otthon nem tud rendet tenni, de Orbán Viktort támadja

Egy olyan ország vezetőjétől, ahol bandaháborúk dúlnak és robbantásokat követnek el, nem kérünk jogállamisági kioktatást – közölte a Fidesz európai parlamenti képviselője. László András arra reagált, hogy Ulf Kristersson svéd miniszterelnök támadta magyar hivatali partnerét, Orbán Viktort.

Munkatársunktól
2025. 09. 15. 12:31
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet ráz Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel (Fotó: AFP)
A svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről – számolt be róla a közösségi médiában László András európai parlamenti képviselő.

László András szerint Ulf Kristersson svéd miniszterelnök támadta Orbán Viktort (Fotó: Anadolu via AFP)
Kristersson szerint égbekiáltó hazugság, amit Orbán Viktor posztolt, majd gúnyosan hozzáteszi, hogy ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot

– írja a képviselő.

Na, akkor szögezzünk le pár dolgot. A migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az év eleji hírekben döbbenten számoltak be róla, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. Az erőszak annyira elszabadult, hogy maga Kristersson nyilatkozta, hogy a kormány és a hatóságok nem urai a helyzetnek

– világított rá László András.

A képviselő szerint még a korábbi kormányt vezető szocialisták egyik vezetője is elismerte az elvesztett választások után, hogy a migrációs politika egy kudarc. 

A svéd politikában újra és újra napirendre került az a kérdés, hogy bevessék-e a hadsereget a bandaháborúk miatt – hívta fel a figyelmet a képviselő.

És akkor lehet itt játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat vagy a jogilag megfelelő minősítés, de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek

– mutatott rá László András.
A svéd társadalom egy széteső társadalmi modell tüneteit mutatja – folytatta, hozzátéve, hogy a kommentelők pedig pont, hogy Kristerssont támadják, amiért eltagadja a problémát.

Európa több országa már abba a fázisba lépett, hogy aligha van visszaút a normalitás felé. Ezt ki kell mondani. Akár tetszik vezetőiknek, akár nem

– állapította meg a képviselő.
És még egy dolgot ki kell mondani: nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak – zárta bejegyzését László András.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet ráz Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel (Fotó: AFP)

