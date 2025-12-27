Hiába gáncsoskodott a Tisza-szigetként működő szervezet, a magyar tudomány előretörése megállíthatatlan

– Ha egy mondatban kellene összegezni a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a 2025-ös évet, mi lenne az?

– Minden egy dologról szól: mi a mindennapi hazaszeretet, mindennapi patriotizmus minisztériuma vagyunk, valljuk, hogy magyarnak lenni büszkeség, kiváltság és küldetés, ami határokon átível és körbefogja a Kárpát-medencét, sőt azon túl is nyúlik. Minden döntést patikamérlegen mérünk, mi a magyarok, mi a nemzetünk érdeke. Ezért állunk minden gazdasági erőnkkel a családjaink mellett, és fiataljaink karrierje érdekében célunk, hogy a világ élvonalában lévő egyetemeink, szakképzésünk legyen. Ezért vagyunk ott az életkezdésükben, otthonuk alapításánál, és számos más ponton, a jövőért folytatott versenyt pedig a tudományban, az innovációban elfoglalt helyünk révén kell, hogy megnyerjük, amihez a szilárd talapzatot a hagyományainkon és keresztény hitünkön alapuló kultúránk adja.

A magyar tudományban az elmúlt évtizedek legjelentősebb kutatási előrelépése valósult meg (Fotó: Polyák Attila)

– Vegyük sorba az ön által irányított területeket! Kezdjük a tudományos élettel. Miről szól a HUN-REN magyar kutatási hálózattal kötött, 25 évre szóló keretmegállapodás és közfeladat-finanszírozási szerződés?

– A valós autonómiáról és a magyar nemzet érdekében végzett kutatásokról. Hiszen nem más történt, mint hogy a Magyar Kutatási Hálózat a nemzetközi modellek és a kutatóhálózat vezetőinek javaslata alapján megújult.

Bár az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) nevű Tisza-sziget sokszor gáncsoskodott, és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egyes kutatói is ellenezték a folyamatot, az MTA 200 éves alapításának ünnepén, vagyis a tudomány évében, az elmúlt évtizedek legjelentősebb kutatási előrelépése valósult így meg.

A magyar kutatási hálózattal egy hatéves, teljesítményalapú, 523 milliárd forintos finanszírozási szerződést kötöttünk, továbbá egy 2050-ig szóló stratégiai keretmegállapodást. Ilyen kiszámíthatóságra és rugalmasságra soha nem volt példa a magyar kutatási életben.

– Kik vesznek rész az új irányító testületben? Milyen teljesítményi követelményeknek kell megfelelniük?

– Olyan kiválóságok, mint Gulyás Balázs, aki Szingapúrból tért haza a kutatási hálózat irányítására, vagy Roska Botond kutatóprofesszor, aki a látáskutatás egyik világhírű vezetője, illetve az orvostudományok területén vezető, magyar tulajdonú innovációs céget képviselő Molnár Béla. Minden második forint teljesítményhez kötődik. Arra a teljesítményre szerződtünk, hogy az első hatéves periódus végére jussunk el oda, hogy évente a kutatóhálózatban legalább háromszorozódjon meg a szabadalmak száma, jöjjön létre húsz innovációt hasznosító technológiai cég, és duplázódjon meg a HUN-REN innovációs bevétele. Ezenfelül vonjanak be 3500 középiskolás fiatalt a kutatásokba, emelkedjen 600-ra az egyetemekkel közös doktoranduszok száma, legyen négyezer legkiválóbb nemzetközi publikáció, amiből legalább 80 százalék egyetemi kooperációban jöjjön létre, illetve legyen 1500 olyan kutatási együttműködés, amely az Egyesült Államoktól kezdve a keleti-ázsiai és nyugat-balkáni államokig tart.

A kutatási-innovációs bevételek növekedése a magyar gazdaság erősödését szolgálja.

Bár Magyarország lakosságszámát tekintve a világ 96. helyén áll, a tudományos tehetségek szempontjából tizedikek vagyunk, Nobel-díjasok esetében pedig lakosságarányosan tizenegyedikek.