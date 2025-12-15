HUN-REN Magyar Kutatási HálózatHankó Balázstudomány

Új pályára áll a magyar tudomány: hosszú távú megállapodást kötött a kormány és a HUN-REN

Huszonöt évre szóló keretmegállapodást és közfeladat-finanszírozási szerződést írt alá hétfőn Budapesten Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke. A szervezet teljesítményarányos támogatást is kap a kormánytól, amelynek fő pillérei a tudományos teljesítmény fokozása, a publikációk számának és minőségének növelése, a HUN-REN nemzetközi szerepének erősítése, a kutatói utánpótlás ösztönzése és az innovációs teljesítmény erősítése.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 22:59
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Keretmegállapodást és közfeladat-finanszírozási szerződést írt alá hétfőn Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten. A tárcavezető az aláírást követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: új pályájára állították a magyar tudományt és innovációt . Hozzátette: a 2050-ig szóló keretmegállapodás biztonságot, kiszámíthatóságot, rugalmasságot biztosít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnak.

Hankó Balázs és Gulyás Balázs miután aláírták a keretmegállapodást és a közfeladat-finanszírozási szerződést (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Hankó Balázs és Gulyás Balázs miután aláírták a keretmegállapodást és a közfeladat-finanszírozási szerződést (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Mint mondta, a HUN-REN a magyar nemzetet, a magyar gazdaságot, a magyar társadalmat szolgálja. – A szerződés szerint 2031-ig kell eljutni oda, hogy a Hálózat minden évben 140 szabadalmat jelent be, éves szinten tízmilliárd forint külső bevételt szerez, legalább 20 céggel rendelkezik, évente 600 doktoranduszt fogad, továbbá 3500 középiskola diák bekapcsolódását biztosítja a mindennapos tevékenységbe – sorolta.

Hankó Balázs a nemzetközi kapcsolatok fontosságáról szólva kiemelte, legalább 1500 tudományos közlemény, publikáció kiadása szükséges az Egyesült Államokkal vagy Kínával. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ez nem alapítványi modell. 

A szerződés értelmében a kormány biztosítja, hogy a HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, amelyből 34,6 milliárd forint teljesítményarányos támogatás, 2027-től 2031-ig évente 89,3 milliárd forint a forrás, amelynek 50 százaléka teljesítményarányos támogatás.

A teljesítményarányos támogatás fő pillérei a tudományos teljesítmény fokozása, a publikációk számának és minőségének növelése, a HUN-REN nemzetközi szerepének erősítése, a kutatói utánpótlás ösztönzése és az innovációs teljesítmény erősítése – emelte ki a miniszter.

Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke elmondta: a közfeladat finanszírozási-szerződés garantálja a szervezet stabil és kiszámítható működését. Hozzátette: a törvény értelmében egy 25 éves keretmegállapodás jött létre az állam és a Magyar Kutatási Hálózat között, amelynek részeként a következő hat évre már biztosított a szervezet finanszírozása. Hangsúlyozta: 

a többletforrás teljesítmény alapján érkezik a hálózathoz, és ez lehetőséget ad arra, hogy a HUN-REN a nemzetközi tudományos kutatások versenyében is kiemelkedjék.

A szerződésben a Hálózat számára kijelölt célok között szerepel a tudományos teljesítmény fokozása, a nemzetközi kapcsolatok és a kutatói utánpótlás képzés erősítése, a tehetségek megtartása és fejlesztése, valamint az innovációs teljesítmény fokozása.

Az elnök kiemelte: büszkék arra, hogy a szervezet új működési modellje megteremtette a versenyképesség feltételeit, és a magyar kormány a HUN-REN-re mint élcsapatra számíthat a jövőben is.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke, ahogy aláírják a keretmegállapodást és a közfeladat-finanszírozási szerződést (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


