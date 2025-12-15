mesterséges intelligenciamagyarországszervezet

Új szervezet jött létre, amellyel Magyarország komoly képességre tett szert

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács. A szervezetet hétfőn, Budapesten alapították. A testület feladata a technológiai fejlődés nyomon követése és szakpolitikai javaslatok kidolgozása. Palkovics László kormánybiztos, a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács elnöke az alakuló ülés után hangsúlyozta: Magyarország élen jár a területen, a kérdés fontossága pedig túlmutat a puszta hatósági kereteken.

2025. 12. 15. 13:50
Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos Fotó: MTI/Hatházi Tamás
Stratégiai lépést tett Magyarország a jövő technológiáinak alkalmazása terén. Hivatalosan is megkezdte munkáját a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács. A testület élére Palkovics László, a területért felelős kormánybiztos került. A szervezet létrehozása jelzi a kormányzat elkötelezettségét a technológiai fejlődés mellett.

Palkovics László, a mesterséges intelligencia felelőse / Fotó: MTI/Purger Tamás
A mesterséges intelligencia nem kezelhető kizárólag hatósági szinten

Palkovics László a sajtótájékoztatón ismertette a kezdeményezés hátterét. Az európai uniós jogszabályok hatóságok és hivatalok működtetését írják elő a tagállamoknak. 

A magyar megközelítés ennél többre törekszik. A kormánybiztos szerint a mesterséges intelligencia ügye kiemelt jelentőséggel bír. Nem lehet kizárólag hatósági szinten kezelni.

Ez a felismerés hívta életre az új tanácsot. A testület összetétele széles körű szakmai összefogást tükröz. A munkában részt vesznek a tudományos élet, az Akadémia és az egyetemek képviselői. Csatlakoztak hozzájuk a piacfelügyeleti hatóságok és a gazdasági szervezetek is. Ez a sokszínűség lehetővé teszi a felmerülő kérdések alapos megvitatását. Minden Magyarországon előforduló, mesterséges intelligenciát érintő ügy a tanács elé kerül.

A munka érdemi része azonnal megkezdődött. Az alakuló ülésen konkrét szakmai javaslatok is elhangzottak. Palkovics László kiemelte a hazai infrastruktúra fontosságát. Szükség van egy saját, magyarországi felhőalapú szolgáltatásra ezen a területen. Szintén hangsúlyos téma volt az oktatás. A cél a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretek gyors integrálása a felsőoktatásba. Ez történhet tananyagként vagy a technológia eszközként való alkalmazásával is.

Az új szervezet létrehozásával Magyarország komoly képességre tett szert. A tanács bármilyen, a szakterületen felbukkanó kérdésre képes választ vagy iránymutatást adni.

Vajda Viktor, a tanács főtitkára hiánypótló fórumnak nevezte a testületet. Szavai szerint ez egy magyar különlegesség. A tanács kiemelt szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg a jövőben. Ezek segítik a hazai stratégia naprakészen tartását. Feladataik közé tartozik egy etikai kódex megalkotása is. Emellett segítik a szabályozói és fizikai tesztkörnyezetek kialakítását – ismertette a távirati iroda.

