Francia Szuperkupa: nemzetközi kavalkád Guardiolával megfűszerezve

Különleges helyszínen, Kuvaitban rendezték meg a francia Szupekupa-mérkőzést, amelyen a PSG a Marseille-jel küzdött meg a trófeáért: a párizsiak a bajnokságot és a Francia Kupát is megnyerték, így Roberto De Zerbi együttese az előző Ligue 1-kiírás ezüstérmeseként szerzett jogot a részvételre. A Paris Saint-Germain az aranylabdás Ousmane Dembélé góljával már az első negyedóra végéhez közeledve megszerezte a vezetést, a Marseille azonban a második félidő hajrájában fordítani tudott. Goncalo Ramos az utolsó pillanatokban mentette döntetlenre az összecsapást, a tizenegyespárbajban pedig a PSG játékosai koncentráltak jobban.

Luis Enrique szerint a Marseille jobb volt a PSG-nél. Fotó: AFP/Yasser Al-Zayyat

A PSG edzője szerint jobb volt a Marseille

A mérkőzés után Luis Enique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője elismerte az ellenfél érdemeit, a Marseille trénerét pedig külön kiemelte. – Rendkívül intenzív mérkőzés volt. Jól kezdtünk, de a Marseille kiválóan futballozott, megérdemelten nehezítette meg a dolgunkat.

Jobban játszottak nálunk, habár még ki kell elemeznem a meccset. Gratulálnom kell De Zerbinek, akit mindenki kritizál, miközben kiváló szakember.

A szóban forgó edző hasonlóan szép szavakkal reagált, ugyanakkor a vereséget nem dolgozta fel egykönnyen. – Összetört a szívem. Fantasztikus meccset játszottunk, de végül kikaptunk. Az első dolog, amit mondtam a csapatnak, hogy sohasem sírok vereség után, de a mai meccs kivétel volt. Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk Európa egyik legerősebb csapata ellen. Luis Enrique fantasztikus edző, boldoggá tesz, hogy elismeri, mi voltunk a jobbak.

Ugyanolyan ikon, mint Pep Guardiola, ott van a világ három legjobb trénere között

– mondta De Zerbi.

A PSG sorozatban negyedszer, összességében 14. alkalommal lett a francia Szuperkupa győztese, az előző tizenhárom évben tizenkétszer a párizsiak vihették haza a serleget.