A PSG szurkolói megőrülnek új hősükért, aki történelmet írt Katarban

A 2025-ben Bajnokok Ligáját nyert Paris Saint-Germain szerdán 1-1-es döntetlent ért el a Libertadores Kupa-címvédő brazil Flamengo ellen az Interkontinentális Kupa katari döntőjében. Mivel a kétszer 15 perces ráadásban már nem változott az eredmény, tizenegyespárbaj döntött, ezt pedig a PSG úgy nyerte meg, hogy Matvej Szafonov négy pontrúgást is hárított.

Matvej Szafonov jócskán kivette a részét a PSG győzelméből (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Lecsaptak Matvej Szafonov ajándéktárgyaira

Miközben csapattársai közül nem mindenki örült együtt a kapussal, Szafonov remek teljesítményére reagálva a franciák szurkolói nagybevásárlásba kezdtek a PSG internetes boltjában. Az őrület odáig fajult, hogy a szurkolói ajándékbolt már nem forgalmazza sem az orosz futballkapus mezeit, sem pedig más, a nevét viselő árucikket, mivel teljesen kifogyott a készletéből – írta csütörtöki beszámolójában a TASZSZ orosz állami hírügynökség tudósítója.

A diadal fényét és Szafonov egyéni teljesítményének értékét emeli, hogy a Paris Saint-Germain keretéhez 2024 nyarán csatlakozott kapus lett az első olyan kapuvédő, aki négy egymást követő büntetőt hárított egy FIFA-torna „szétlövésében”.

Szafonov alaposan hozzátette tehát a magáét serleggyűjteményének bővítéséhez: a 26 éves játékos az Interkontinentális Kupa előtt megnyerte a párizsiakkal a Bajnokok Ligáját, a francia ligát, a Francia Kupát és Szuperkupát, valamint az UEFA szuperkupáját is.