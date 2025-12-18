kapusPSGszafonovLuis EnriqueFlamengo

Orosz hőst ünnepel a futballvilág, Ukrajnában a nevét sem hajlandók leírni

A PSG 1-1 után tizenegyesekkel 2-1-re nyert a Flamengo ellen, így megnyerte az Interkontinentális Kupát, amely Luis Enrique csapatának már idei hatodik trófeája. A meccs embere az orosz kapus, Matvej Szafonov lett, aki négy tizenegyest is hárított a szétlövésben, amelyben az Aranylabda idei győztese, Ousmane Dembélé csúnyán kapu fölé bombázott. Bár egyértelmű, hogy Szafonov volt a PSG hőse, a csapattársai közül mégsem rohant mindenki az orosz kapus ünneplésére. Posztriválisa, Lucas Chevalier és az ukrán Illja Zabarnij sem örült együtt Szafonovval.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 7:30
Matvej Szafonov a levegőben, az orosz kapus volt a PSG hőse, még ha ennek az ukrán Zabarnij és a másik kapus, Chevalier nem is örült Fotó: Anadolu via AFP/Jose Hernandez
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Luis Enrique vezette PSG elképesztő évet zár. Az előző idényben a párizsi csapat 5-0-ra kiütötte a BL-döntőben az Intert, a Bajnokok Ligája mellett pedig megnyerte a francia bajnokságot, kupát és ligakupát is. A 2025/26-os évadban pedig az Európai Szuperkupa után szerda este az Interkontinentális Kupa is meglett, a PSG a brazil Flamengo elleni tizenegyespárbajban diadalmaskodott. A legújabb sikernek váratlan hőse volt az orosz kapus, Matvej Szafonov személyében. Luis Enrique Gianluigi Donnarumma nyári távozása után még Lucas Chevalier-t éltette, a legutóbbi meccseken viszont már Szafonov állt a kapuban, aki most négy Flamengo-tizenegyest is kivédett.

Matvey Safonov orosz kapus lett a PSG hőse a Flamengo ellen, a francia csapat az Interkontinentális kupát is megnyerte
Matvej Szafonov orosz kapus lett a PSG hőse a Flamengo ellen, a francia csapat az Interkontinentális kupát is megnyerte (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton)

Chevalier-t a nyáron 40 millió euróért vette a PSG a Lille-től, Szafonov egy évvel korábban 20 millióért érkezett Párizsba a Krasznodartól.

Luis Enrique nem válaszolt a PSG kapuskérdésére

Eleinte Chevalier védett az idényben, például a Tottenham elleni Európai Szuperkupa-döntőn is, amelyet szintén tizenegyespárbajban nyert meg a PSG. A francia kapus akkor egy tizenegyest hárított, most Szafonov négyet is.

Az orosz kapus december 6-án kapott először lehetőséget az idényben, Chevalier bokasérülése következtében, ám azóta mind a négy meccsen Szafonov védett, noha a múlt heti bajnokin és a szerdai esti Interkontinentális Kupa-döntőn a francia posztrivális is ott ült már a kispadon. S Chevalier aligha a sérült bokája miatt nem szaladt a csapattársaival együtt Szafonov ünneplésére a szétlövés végeztével.

– Először látok ilyet, hogy egy kapus négy tizenegyest védett – hitetlenkedett Luis Enrique, a PSG vezetőedzője ugyanakkor elhárította a kérdéseket, amelyek arra vonatkoztak, hogy akkor most ki is a PSG első számú kapusa. – Tényleg azt gondolja, hogy most kellene erről beszélni? Most a trófea ünneplésének ideje van, ilyenkor gratulálunk mindenkinek, akár játszott, akár nem.

Orosz-ukrán feszültség a PSG-nél: Szafonov és Zabarnij

Nem Chevalier volt az egyetlen PSG-játékos, aki nem rohant a levegőbe dobálni az orosz kapust: az ukrán védő, Ilja Zabarnij sem örült annak, hogy Szafonov lett a hős. Zabarnij a nyáron a Bournemouth-tól érkezett Párizsba, s hiába próbálta elintézni, hogy a klub eladja Szafonovot.

– Nem tartok fenn személyes kapcsolatot egyetlen orosszal sem. Szafonovval professzionális szinten együtt kell működnöm a szerződésem miatt, de amíg zajlik a háború, teljesen támogatom az orosz futball elszigetelését – mondta még korábban a helyzetről Zabarnij, akinek szavait orosz csapattársa nem kívánta kommentálni.

Ukrajnában is beszámoltak a PSG–Flamengo meccsről, de Szafonov nevét nem említették, csak azt írták le, hogy „a PSG kapusa” négy tizenegyest védett.

Szafonov vagy Vitinha? Ki lett a meccs embere?

Az orosz kapusnak egy törölköző segített, ezen kapott információkat a Flamengo játékosairól, mielőtt Saúl, Pedro, Léo Pereira és Luiz Araújo lövését is hárította.

Szafonov parédájával megmentette az Aranylabda-győztes csapattársát, a FIFA-nál is az év játékosának választott Ousmane Dembélét, aki csúnyán fölé lőtte a maga tizenegyesét.

Vitinha viszont betalált a szétlövés során, s a PSG honlapja alapján ő kapta meg a meccs MVP-címét. A FIFA weboldala ugyanakkor Szafonovot hirdeti a meccs embereként.

FIFA Interkontinentális Kupa, döntő

PSG (francia)–Flamengo (brazil) 1-1 (1-0, 1-1, 1-1), 11-esekkel 2-1
Gólszerzők: Kvarachelia (38.), illetve Jorginho (62., 11-esből)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.