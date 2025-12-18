Orosz hőst ünnepel a futballvilág, Ukrajnában a nevét sem hajlandók leírni

A Luis Enrique vezette PSG elképesztő évet zár. Az előző idényben a párizsi csapat 5-0-ra kiütötte a BL-döntőben az Intert, a Bajnokok Ligája mellett pedig megnyerte a francia bajnokságot, kupát és ligakupát is. A 2025/26-os évadban pedig az Európai Szuperkupa után szerda este az Interkontinentális Kupa is meglett, a PSG a brazil Flamengo elleni tizenegyespárbajban diadalmaskodott. A legújabb sikernek váratlan hőse volt az orosz kapus, Matvej Szafonov személyében. Luis Enrique Gianluigi Donnarumma nyári távozása után még Lucas Chevalier-t éltette, a legutóbbi meccseken viszont már Szafonov állt a kapuban, aki most négy Flamengo-tizenegyest is kivédett.

Matvej Szafonov orosz kapus lett a PSG hőse a Flamengo ellen, a francia csapat az Interkontinentális kupát is megnyerte (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton)

Chevalier-t a nyáron 40 millió euróért vette a PSG a Lille-től, Szafonov egy évvel korábban 20 millióért érkezett Párizsba a Krasznodartól.

Luis Enrique nem válaszolt a PSG kapuskérdésére

Eleinte Chevalier védett az idényben, például a Tottenham elleni Európai Szuperkupa-döntőn is, amelyet szintén tizenegyespárbajban nyert meg a PSG. A francia kapus akkor egy tizenegyest hárított, most Szafonov négyet is.

Az orosz kapus december 6-án kapott először lehetőséget az idényben, Chevalier bokasérülése következtében, ám azóta mind a négy meccsen Szafonov védett, noha a múlt heti bajnokin és a szerdai esti Interkontinentális Kupa-döntőn a francia posztrivális is ott ült már a kispadon. S Chevalier aligha a sérült bokája miatt nem szaladt a csapattársaival együtt Szafonov ünneplésére a szétlövés végeztével.

– Először látok ilyet, hogy egy kapus négy tizenegyest védett – hitetlenkedett Luis Enrique, a PSG vezetőedzője ugyanakkor elhárította a kérdéseket, amelyek arra vonatkoztak, hogy akkor most ki is a PSG első számú kapusa. – Tényleg azt gondolja, hogy most kellene erről beszélni? Most a trófea ünneplésének ideje van, ilyenkor gratulálunk mindenkinek, akár játszott, akár nem.

Orosz-ukrán feszültség a PSG-nél: Szafonov és Zabarnij

Nem Chevalier volt az egyetlen PSG-játékos, aki nem rohant a levegőbe dobálni az orosz kapust: az ukrán védő, Ilja Zabarnij sem örült annak, hogy Szafonov lett a hős. Zabarnij a nyáron a Bournemouth-tól érkezett Párizsba, s hiába próbálta elintézni, hogy a klub eladja Szafonovot.