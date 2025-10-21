Paris Saint-Germain (PSG)Ousmane DembéléLuis EnriqueGianluigi Donnarummakapus

Mégis ki csinálta ki Donnarummát? A PSG edzője egy ártatlan kérdéstől fakadt ki

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a francia Paris Saint-Germain a Bayer Leverkusen vendége lesz. A németországi találkozó előtt a PSG edzője, Luis Enrique az aranylabdás Ousmane Dembélé visszatéréséről beszélt, de a nyáron távozó Gianluigi Donnarumma is szóba került a sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 9:47
Donnarumma tavaly még közelről figyelhette Luis Enrique útmutatásait a PSG BL-meccsei előtt (Fotó: AFP/Franck Fife)
A címvédő PSG két fordulót követően hibátlan a BL főtábláján, kedden 21 órától pedig a két döntetlennel rajtoló Leverkusen otthonában lép pályára. Luis Enrique vezetőedző együttese a francia bajnokságban elveszítette vezető pozícióját, a gyógyszergyáriak viszont egyre jobb formába lendülnek a Bundesligában, így megjósolhatatlannak tűnik a találkozó végkimenetele. A PSG BL-keretébe visszatért Ousmane Dembélé, aki legutóbb szeptember 5-én játszott, azóta combhajlítóizom-sérüléssel egy katari szakklinikán kezelték – Enrique a hétfő esti sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Marquinhoshoz hasonlóan a friss aranylabdás is ismét rendelkezésre áll. Ám ennél is érdekesebb volt, ahogyan a nyáron igazolt kapusáról, Lucas Chevalier-ről beszélt a Paris Saint-Germain edzője, ugyanis ezáltal az elszerződött Gianluigi Donnarumma is szóba került.

A PSG edzője, Luis Enrique főszerepet játszott abban, hogy Gianluigi Donnarumma helyett már Lucas Chevalier a párizsiak kapusa
A PSG edzője, Luis Enrique főszerepet játszott abban, hogy Gianluigi Donnarumma helyett már Lucas Chevalier a párizsiak kapusa (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Luis Enrique Chevalier-t választotta Donnarumma helyett

A 23 éves Chevalier augusztusban érkezett a Lille-től, és azonnal a kezdőcsapatban találta magát, ami meglepő volt annak fényében, hogy az olasz válogatottal Európa-bajnok Donnarumma kulcsszerepet játszott a PSG BL-győzelmében és klubvilágbajnoki döntős szereplésében. A 26 éves olasz kapus mégis kimaradt az Európai Szuperkupa-mérkőzésen, majd az első három bajnokin is a párizsiak keretéből, mielőtt kiderült: nem feltétlenül a pénzéhsége állt a háttérben, hanem Enrique volt az, aki más típusú hálóőrre vágyott.

Az újságírókat kérte számon a PSG edzője

Ezek után kérdezték meg hétfőn Luis Enriquét Chevalier eddigi teljesítményéről, ő pedig váratlanul az újságírókat kezdte szidalmazni, amiért ők a párizsi kapusokat kritizálni szokták.

– Nagyon elégedett vagyok Lucas teljesítményével, ő az egyik, ha nem a legjobb opció. Amikor leigazoltuk, hosszabb távon számoltunk vele, és már eddig is megmutatta a karakterét. 

Úgy hiszem, hogy önök már nem is emlékeznek, hány éven át kritizálták Gigi Donnarummát. Én tökéletesen emlékszem: négy éven keresztül gyilkolták őt, sportos értelemben.

Már akkor is, amikor még nem én voltam az edző. Azt éreztem, mindig csak kritizálják őt. Úgy látszik, a PSG kapusainak ezzel meg kell tanulniuk együtt élni – fakadt ki a spanyol vezetőedző. – Nekem tetszik Lucas személyisége és az a szint, amit mutat, úgyhogy bízom benne, hogy még évekig fontos szerepe lesz a csapatban.

Alighanem Lucas Chevalier véd a Leverkusen–PSG BL-mérkőzésen is, Lucas Chevalier, PSG, Luis Enrique, kapus, BL, goalkeeper of PSG and France and Luis Enrique head coach of PSG celebrates the victory after winning the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Friuli Stadium on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Alighanem Lucas Chevalier véd a Leverkusen–PSG BL-mérkőzésen is (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Az Enrique által váratlanul megvédett Gianluigi Donnarummának szeptemberben végül az angol Manchester City dobott mentőövet, ahol az elmúlt öt hétben lejátszott hét találkozóján mindössze négy gólt kapott. Chevalier statisztikája valamivel rosszabb: a francia kapus az eddigi tizenegy tétmérkőzésén tizenegy gólt kapott a PSG kapusaként. 

BL-alapszakasz, 3. forduló, a keddi program

  • FC Barcelona–Olympiakosz 18.45
  • Kajrat Almati–Pafosz 18.45 (tv: Sport1)
  • Arsenal–Atlético Madrid 21.00 (tv: Sport1)
  • Bayer Leverkusen–Paris Saint-Germain 21.00
  • Villarreal–Manchester City 21.00 (tv: Sport2)
  • PSV Eindhoven–Napoli 21.00
  • FC Köbenhavn–Borussia Dortmund 21.00
  • Union Saint-Gilloise–Internazionale 21.00
  • Newcastle United–Benfica 21.00

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

