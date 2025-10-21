Mégis ki csinálta ki Donnarummát? A PSG edzője egy ártatlan kérdéstől fakadt ki

A címvédő PSG két fordulót követően hibátlan a BL főtábláján, kedden 21 órától pedig a két döntetlennel rajtoló Leverkusen otthonában lép pályára. Luis Enrique vezetőedző együttese a francia bajnokságban elveszítette vezető pozícióját, a gyógyszergyáriak viszont egyre jobb formába lendülnek a Bundesligában, így megjósolhatatlannak tűnik a találkozó végkimenetele. A PSG BL-keretébe visszatért Ousmane Dembélé, aki legutóbb szeptember 5-én játszott, azóta combhajlítóizom-sérüléssel egy katari szakklinikán kezelték – Enrique a hétfő esti sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Marquinhoshoz hasonlóan a friss aranylabdás is ismét rendelkezésre áll. Ám ennél is érdekesebb volt, ahogyan a nyáron igazolt kapusáról, Lucas Chevalier-ről beszélt a Paris Saint-Germain edzője, ugyanis ezáltal az elszerződött Gianluigi Donnarumma is szóba került.

A PSG edzője, Luis Enrique főszerepet játszott abban, hogy Gianluigi Donnarumma helyett már Lucas Chevalier a párizsiak kapusa (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Luis Enrique Chevalier-t választotta Donnarumma helyett

A 23 éves Chevalier augusztusban érkezett a Lille-től, és azonnal a kezdőcsapatban találta magát, ami meglepő volt annak fényében, hogy az olasz válogatottal Európa-bajnok Donnarumma kulcsszerepet játszott a PSG BL-győzelmében és klubvilágbajnoki döntős szereplésében. A 26 éves olasz kapus mégis kimaradt az Európai Szuperkupa-mérkőzésen, majd az első három bajnokin is a párizsiak keretéből, mielőtt kiderült: nem feltétlenül a pénzéhsége állt a háttérben, hanem Enrique volt az, aki más típusú hálóőrre vágyott.

Az újságírókat kérte számon a PSG edzője

Ezek után kérdezték meg hétfőn Luis Enriquét Chevalier eddigi teljesítményéről, ő pedig váratlanul az újságírókat kezdte szidalmazni, amiért ők a párizsi kapusokat kritizálni szokták.

– Nagyon elégedett vagyok Lucas teljesítményével, ő az egyik, ha nem a legjobb opció. Amikor leigazoltuk, hosszabb távon számoltunk vele, és már eddig is megmutatta a karakterét.

Úgy hiszem, hogy önök már nem is emlékeznek, hány éven át kritizálták Gigi Donnarummát. Én tökéletesen emlékszem: négy éven keresztül gyilkolták őt, sportos értelemben.

Már akkor is, amikor még nem én voltam az edző. Azt éreztem, mindig csak kritizálják őt. Úgy látszik, a PSG kapusainak ezzel meg kell tanulniuk együtt élni – fakadt ki a spanyol vezetőedző. – Nekem tetszik Lucas személyisége és az a szint, amit mutat, úgyhogy bízom benne, hogy még évekig fontos szerepe lesz a csapatban.