Újra lecsap a könyörtelen gólgép? Erling Haaland elképesztő sorozata Spanyolországban folytatódhat

LABDARÚGÁS

A Barcelona egy mozgalmas végjátékot hozó meccsel hangolt a görög Olympiakosz elleni, kedd esti, 18.45-kor kezdődő BL-találkozóra. Az első fordulóban a Newcastle csapatát idegenben 2-1-re legyőző, majd legutóbb a címvédő PSG-től hazai pályán hasonló arányú vereséget szenvedett katalán klub szombat este úgy győzte le 2-1-re a Gironát a spanyol bajnokságban, hogy a győztes találatot Ronald Araújo a rendes játékidő hosszabbításának harmadik percében szerezte meg. Ezt már nem a pálya szélén kijelölt edzői zónában élhette meg a vezetőedző, Hansi Flick, akit második sárga lappal a 90+1. percben kiállított a játékvezető.

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick a Bajnokok Ligája-meccs előtt, a Girona ellen a kiállítás sorsára jutott (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

De Jonghoz beszéltem éppen, őt tüzeltem. Egyáltalán nem a bírónak címeztem a szavaimat. Nem igazán tudom, hogy miért kaptam a második lapot. Az ünneplésem a mérkőzésnek, a teljesítményünknek szólt, és annak, hogy végül győztünk. Én soha nem akarok megsérteni senkit. Számomra ez a fociról szólt, az érzelmekről. Semmit sem mondtam a játékvezetőről. Ő döntéseket hoz, amiket én elfogadok. Szóval csak annyit mondhatok, hogy nem neki szólt

– mondta kiállítása körülményeiről Flick.

Hazai Bajnokok Ligája-meccsel hangol a Barcelona a Real Madrid ellen

Győzelmével a Barcelona kétpontnyi hátránnyal második a Real Madrid mögött a spanyol ligában, ahol október 26-án, vasárnap éppen e két csapat csap össze egymással Madridban. Ezt megelőzően azonban a Barcelonára vár még egy feladat a BL-ben. Kedden a két meccs után egy ponttal álló Olympiakosz lesz az ellenfél hazai pályán, így egyértelműen a Barcelona számít tehát esélyesnek. A statisztika győzelmet ígér: az európai szövetség, az UEFA szerint a katalán klub a különböző európai kupasorozatokban görög csapatok ellen mind a hét hazai mérkőzését megnyerte korábban.

Az FC Barcelona játékosai hazai környezetben folytathatják a BL-ben (Fotó: AFP/Joseph Lago)

A címvédő Németországban, Erling Haaland és csapata Spanyolországban

A címvédő párizsiak két sikerrel startoltak a BL új szezonjában, a keddi meccsnapon a mindkét eddigi meccsén döntetlent elért német gárda, a Bayer Leverkusen vendégei lesznek. A Luis Enrique vezetőedző által felkészített Paris Saint-Germain 14 BL-mérkőzés óta veretlen, emellett a játékosok optimizmusát növelheti az aranylabdás csapattárs, Ousmane Dembélé várható visszatérése – a francia combhajlítóizom-sérülés miatt dőlt ki, ezért a BL-ben az eddigi két játéknapon még nem lépett pályára. Sérültekből a németek oldalán sincs hiány, Malik Tillmann, Nathan Telma és Lucas Vázquez biztosan nem játszhat, és kérdéses Patrik Schick és Jarell Quansah szereplése is.