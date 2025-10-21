Bajnokok LigájaBarcelonahansi flickManchester CityErling Haaland

Újra lecsap a könyörtelen gólgép? Erling Haaland elképesztő sorozata Spanyolországban folytatódhat

Kedden kilenc mérkőzéssel folytatódik a BL. Az alapszakasz 3. fordulójának első játéknapján több izgalmasnak ígérkező találkozót is rendeznek. Érdekes kérdés például, hogy a Bajnokok Ligája-címvédő elleni vereség után tud-e javítani az FC Barcelona, valamint hogy képes lesz-e folytatni remek sorozatát a Manchester City támadója, Erling Haaland?

2025. 10. 21. 4:45
Erling Haaland eddig a Bajnokok Ligájában és az angol bajnokságban is megállíthatatlannak bizonyult. Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin
A Barcelona egy mozgalmas végjátékot hozó meccsel hangolt a görög Olympiakosz elleni, kedd esti, 18.45-kor kezdődő BL-találkozóra. Az első fordulóban a Newcastle csapatát idegenben 2-1-re legyőző, majd legutóbb a címvédő PSG-től hazai pályán hasonló arányú vereséget szenvedett katalán klub szombat este úgy győzte le 2-1-re a Gironát a spanyol bajnokságban, hogy a győztes találatot Ronald Araújo a rendes játékidő hosszabbításának harmadik percében szerezte meg. Ezt már nem a pálya szélén kijelölt edzői zónában élhette meg a vezetőedző, Hansi Flick, akit második sárga lappal a 90+1. percben kiállított a játékvezető.

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick a Bajnokok Ligája-meccs előtt, a Girona ellen a kiállítás sorsára jutott
A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick a Bajnokok Ligája-meccs előtt, a Girona ellen a kiállítás sorsára jutott (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

De Jonghoz beszéltem éppen, őt tüzeltem. Egyáltalán nem a bírónak címeztem a szavaimat. Nem igazán tudom, hogy miért kaptam a második lapot. Az ünneplésem a mérkőzésnek, a teljesítményünknek szólt, és annak, hogy végül győztünk. Én soha nem akarok megsérteni senkit. Számomra ez a fociról szólt, az érzelmekről. Semmit sem mondtam a játékvezetőről. Ő döntéseket hoz, amiket én elfogadok. Szóval csak annyit mondhatok, hogy nem neki szólt

 – mondta kiállítása körülményeiről Flick.

 

Hazai Bajnokok Ligája-meccsel hangol a Barcelona a Real Madrid ellen

Győzelmével a Barcelona kétpontnyi hátránnyal második a Real Madrid mögött a spanyol ligában, ahol október 26-án, vasárnap éppen e két csapat csap össze egymással Madridban. Ezt megelőzően azonban a Barcelonára vár még egy feladat a BL-ben. Kedden a két meccs után egy ponttal álló Olympiakosz lesz az ellenfél hazai pályán, így egyértelműen a Barcelona számít tehát esélyesnek. A statisztika győzelmet ígér: az európai szövetség, az UEFA szerint a katalán klub a különböző európai kupasorozatokban görög csapatok ellen mind a hét hazai mérkőzését megnyerte korábban.

Az FC Barcelona játékosai hazai környezetben folytathatják a BL-ben
Az FC Barcelona játékosai hazai környezetben folytathatják a BL-ben (Fotó: AFP/Joseph Lago)

 

A címvédő Németországban, Erling Haaland és csapata Spanyolországban

A címvédő párizsiak két sikerrel startoltak a BL új szezonjában, a keddi meccsnapon a mindkét eddigi meccsén döntetlent elért német gárda, a Bayer Leverkusen vendégei lesznek. A Luis Enrique vezetőedző által felkészített Paris Saint-Germain 14 BL-mérkőzés óta veretlen, emellett a játékosok optimizmusát növelheti az aranylabdás csapattárs, Ousmane Dembélé várható visszatérése – a francia combhajlítóizom-sérülés miatt dőlt ki, ezért a BL-ben az eddigi két játéknapon még nem lépett pályára. Sérültekből a németek oldalán sincs hiány, Malik Tillmann, Nathan Telma és Lucas Vázquez biztosan nem játszhat, és kérdéses Patrik Schick és Jarell Quansah szereplése is.

A Manchester City 21.00-kor kezd a Villarreal vendégeként. A spanyolok az alapszakasz nyitányán 1-0-ra kikaptak a Tottenham otthonában, legutóbb viszont hazai pályán, a hajrában egalizálva egy pontot megmentettek a Juventus ellen (2-2). Ezzel szemben a manchesteriek eddig négy pontot szereztek, előbb hazai közönség előtt 2-0-ra legyőzték a Napolit, majd a Monaco vendégeként játszottak 2-2-es döntetlent.

MONACO, MONACO - OCTOBER 01: Erling Haaland of Manchester City in action during the UEFA Champions League week 2 match between Monaco and Manchester City at Stade Louis II in Monaco, Monaco on October 01, 2025. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Erling Haaland két gólt is szerzett csapata legutóbbi BL-meccsén, ám ez is kevés volt a győzelemhez (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

A City eddigi négy BL-góljából hármat a csapat gólfelelőse, Erling Haaland jegyez. A norvég támadó a bajnokságban is hasonló ütemben termeli a találatokat, nyolc meccsen már tizenegynél jár, a teljes klubszezonban pedig csupán egyszer, még augusztusban fordult elő vele, hogy nem talált az aktuális ellenfél kapujába. 

Erling Haaland az eddigi 50 BL-mérkőzésén 52-szer volt eredményes, a Villarreal eredményessége tehát leginkább azon múlik, hogy a spanyol csapat játékosai képesek lesznek-e megfékezni a könyörtelen gólgépet.

 

BL alapszakasz, 3. forduló, a keddi program
FC Barcelona–Olympiakosz 18.45
Kairat Almati–Pafosz 18.45 (tv: Sport1)
Arsenal–Atlético Madrid 21.00 (tv: Sport1)
Bayer Leverkusen–Paris Saint-Germain 21.00
Villarreal–Manchester City 21.00 (tv: Sport2)
PSV Eindhoven–Napoli 21.00
FC Köbenhavn–Borussia Dortmund 21.00
Union Saint-Gilloise–Internazionale 21.00
Newcastle United–Benfica 21.00

 

