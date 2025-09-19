Rendkívüli

De Bruyne rémálomszerű visszatérésén még a Manchester Citynél is felháborodtak

A 2023-ban BL-győztes Manchester City házigazdaként 2-0-ra nyert az olasz bajnok Napoli ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában, csütörtökön. A Napoli Giovanni Di Lorenzo kiállítása miatt a 21. perctől emberhátrányban futballozott, ennek pedig a Manchester City otthonába immáron ellenfélként visszatérő Kevin De Bruyne is áldozatául esett.

2025. 09. 19.
Haaland és De Bruyne nem sokáig voltak egyszerre pályán ellenfélként (Fotó: Anadolu via AFP/Alex Livesey)
A Manchester City és a Napoli BL-mérkőzése kiegyenlítetten indult, de Giovanni Di Lorenzo a 21. percben piros lapot kapott, amiért Erling Haaland ellen utolsó emberként szabálytalankodott. Innentől kezdve szinte egykapuzott az angol csapat annak ellenére, hogy a nápolyiakat irányító Antonio Conte rögtön becserélt egy védőt egy középpályás helyére. Mathias Olivera azonban a 26. percben éppen Kevin De Bruyne helyett állt be, aki nyáron 422 tétmérkőzés után hagyta el a City együttesét. Pep Guardiola vezetőedző gárdájában végül a 49. BL-meccsén az 50. gólját szerző Haaland – a norvég ezzel rekordot döntött: ilyen kevés mérkőzés alatt senki nem jutott el ennyi találatig az elitsorozatban –, majd Jérémy Doku is eredményes volt a második félidő elején, így a manchesteriek az olasz bajnok elleni 2-0-s győzelemmel kezdték a Bajnokok Ligája alapszakaszát.

Antonio Conte Kevin De Bruyne lecsereléséről a Manchester City–Napoli BL-mérkőzés után azt mondta, nem volt más választása
Antonio Conte Kevin De Bruyne lecsereléséről a Manchester City–Napoli BL-mérkőzés után azt mondta, nem volt más választása (Fotó: NurPhoto/Ciro De Luca)

BL: Kevin De Bruyne Manchester City elleni lecserélését megmagyarázta a Napoli edzője

Noha nyáron tíz év után távozott a Manchester Citytől, De Bruyne egyáltalán nem ellenséges hangulatban tért vissza régi csapatához, a szurkolók szeretetteljesen fogadták a belga játékost. Ezért is érte sokként a Napoli-drukkerek mellett a hazai közönséget is, amikor Conte az ő korai lecserélése mellett döntött – bár De Bruyne látszólag nyugodtan tűrte, a szurkolók a helyszínen és a közösségi médiában is kifakadtak a történtek miatt. A nápolyiak vezetőedzője azonban igyekezett megmagyarázni a helyzetet.

– Az első 20 percben a tervek szerint játszottunk, de a piros lap elrontotta a meccset. Nem akarom megítélni, hogy helyes ítélet volt-e, mert nem láttam, de a Manchester City ellen azonos létszámban is épp elég nehéz játszani. A játékosaim hozzáállása ezután is jó volt, de a ráadásokkal együtt 75-80 percet emberhátrányban futballozva szinte lehetetlen volt kihúzni kapott gólok nélkül – mondta Antonio Conte. – 

A sors néha kegyetlen. Tavaly összesen kaptunk egy kiállítást, most 20 perc után jött egy másik. De Bruyne lecserélése volt az egyetlen dolog, amit utána csinálni tudtam.

Sajnálom, amiért nem játszhatott többet a régi csapata ellen a régi stadionjában, de nem volt más választásom.

A Napoli október 1-jén a portugál Sportingot fogadja, míg a City ugyanazon a napon a francia Monaco vendége lesz a BL-alapszakasz második fordulójában.

 

