Kevin De Bruyne visszatér Manchesterbe, de Pep Guardiola nem öleli keblére

Pep Guardiola csapata a városi rivális Manchester United elleni 3-0-s győzelem után magabiztosan várhatja az olasz Napoli elleni rangadót a BL-alapszakasz nyitókörében, bár a spanyol trénernek több fontos játékosa hiányzik majd: a horvát Mateo Kovacic mellett az algériai balhátvéd, Rajan Aít-Núri, az egyiptomi támadó , Omar Marmús és a francia játékmester, Rayan Cherki sem lép pályára az olasz bajnok ellen. Kevin De Bruyne viszont pályára léphet este az Etihadban, de immár nem a Manchester City, hanem a Napoli mezében.

Egyelőre nagyon furán áll Kevin De Bruyne testén a Napoli meze, egy évtizeden át a Manchester City játékosa volt. Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Kevin De Bruyne, a Manchester City legendája visszatér

A Napoli a legutóbb hét meccsen veretlen, az utóbbi öt meccsét megnyerte, és vezeti az olasz bajnokságot. A nyáron a Manchester City csapatától érkezett Kevin De Bruyne három meccsen eddig két gólt szerzett, remekül beilleszkedett, bár gólpassza még nincs a belgának a Serie A-ban. Ez kissé furcsa egy olyan játékostól, aki az összes sorozatot egybevéve 422 alkalommal lépett pályára a Manchester Cityben, 108-szor volt eredményes és 177 gólpasszt adott. Ami csak a Premier League-et illeti, a walesi Ryan Giggs (162) mögött Kevin De Bruyne a második legtöbb gólt készítette elő (119).

A belga középpályás az angol bajnokságot hatszor nyerte meg az égszínkékekkel, Pep Guardiola játékosaként 2023-ban a Bajnokok Ligáját is megnyerte.

Antonio Conte együttesének a sérültlistáján van Romelu Lukaku és Amir Rrahmani.

Sallai Roland újra Németországban játszhat

A Galatasaray – Sallai Rolanddal a keretében – is elkezdi labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát. A török együttes az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára csütörtökön. A statisztika nem a vendégeknek kedvez, mert a török csapat a legutóbbi kilenc idegenbeli európai kupamérkőzésén nem nyert, s csupán három döntetlennel szerzett pontokat. A 25-szörös török bajnok öt forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezeti hazája bajnokságát, és a 28 éves magyar válogatott támadó Sallai Roland mind az öt bajnokin a kezdőcsapat tagja volt.

Sallai Roland eddig remekül játszik a Galatasaray csapatában, freiburgi időszaka után ismét Németországban léphet pályára. Fotó: Anadolu/Ismail Aslandag

A török futball legendája, a televíziós szakértőként dolgozó Hasan Sas nemrégiben arról beszélt, hogy ha meg kellene neveznie, kinek a játéka tetszik a legjobban, akkor a magyar játékost említené – aki szélső létére jobbhátvédként játszik. Ám ezen a poszton a nyáron 30,77 millió euróért érkezett elefántcsontparti válogatott Wilfried Singo – aki eredendően jobbhátvéd – is bevetésre vár, így honfitársunknak nem biztos a helye a kezdőcsapatban.

A Galatasaray legnagyobb sztárja, a 70 millió euró piaci értékű Victor Osimhen kihagyja a csütörtöki mérkőzést.

A 26 éves nigériai játékos az elmúlt szezonban 41 meccsen 37 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett a Galatában, s már az új szezonban is betalált kétszer, viszont a múlt hétvégén bokasérülés miatt nem játszott az Eyüspor ellen 2-0-ra megnyert meccsen.