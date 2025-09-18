Bajnokok LigájaGalatasarayManchester CityKevin De BruyneNapoliFrankfurtSallai Roland

Kevin De Bruyne visszatér Manchesterbe, de Pep Guardiola nem öleli keblére

A csütörtöki játéknap talán legnagyobb rangadója az olasz bajnoki Napoli és a hazai pályán játszó Manchester City összecsapása lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszának nyitófordulójában. A találkozó a belga Kevin De Bruyne miatt is érdekes, hiszen minden idők egyik legjobb támadó középpályása hatszor nyerte meg a Cityvel az angol bajnokságot, s nem mellesleg tíz szezont játszott le Manchesterben. A belga klasszis a BL-serleget is elhódította az angol klubbal, s most visszatér korábbi sikerei helyszínére. A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray Frankfurtban vendégszerepel, a törököknél egy fontos játékos fog hiányozni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 5:15
Kevin De Bruyne (Napoli) és Pep Guardiola (Manchester City) most ellenfelek lesznek a BL-ben Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
Pep Guardiola csapata a városi rivális Manchester United elleni 3-0-s győzelem után magabiztosan várhatja az olasz Napoli elleni rangadót a BL-alapszakasz nyitókörében, bár a spanyol trénernek több fontos játékosa hiányzik majd: a horvát Mateo Kovacic mellett az algériai balhátvéd, Rajan Aít-Núri, az egyiptomi támadó , Omar Marmús és a francia játékmester, Rayan Cherki sem lép pályára az olasz bajnok ellen. Kevin De Bruyne viszont pályára léphet este az Etihadban, de immár nem a Manchester City, hanem a Napoli mezében.

Egyelőre nagyon furán áll Kevin De Bruyne testén a Napoli meze, egy évtizeden át a Manchester City játékosa volt
Egyelőre nagyon furán áll Kevin De Bruyne testén a Napoli meze, egy évtizeden át a Manchester City játékosa volt. Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Kevin De Bruyne, a Manchester City legendája visszatér

A Napoli a legutóbb hét meccsen veretlen, az utóbbi öt meccsét megnyerte, és vezeti az olasz bajnokságot. A nyáron a Manchester City csapatától érkezett Kevin De Bruyne három meccsen eddig két gólt szerzett, remekül beilleszkedett, bár gólpassza még nincs a belgának a Serie A-ban. Ez kissé furcsa egy olyan játékostól, aki az összes sorozatot egybevéve 422 alkalommal lépett pályára a Manchester Cityben, 108-szor volt eredményes és 177 gólpasszt adott. Ami csak a Premier League-et illeti, a walesi Ryan Giggs (162) mögött Kevin De Bruyne a második legtöbb gólt készítette elő (119). 

A belga középpályás az angol bajnokságot hatszor nyerte meg az égszínkékekkel, Pep Guardiola játékosaként 2023-ban a Bajnokok Ligáját is megnyerte. 

Antonio Conte együttesének a sérültlistáján van Romelu Lukaku és Amir Rrahmani.

Sallai Roland újra Németországban játszhat

A Galatasaray – Sallai Rolanddal a keretében – is elkezdi labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát. A török együttes az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára csütörtökön. A statisztika nem a vendégeknek kedvez, mert a török csapat a legutóbbi kilenc idegenbeli európai kupamérkőzésén nem nyert, s csupán három döntetlennel szerzett pontokat. A 25-szörös török bajnok öt forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezeti hazája bajnokságát, és a 28 éves magyar válogatott támadó Sallai Roland mind az öt bajnokin a kezdőcsapat tagja volt. 

Sallai Roland eddig remekül játszik a Galatasaray csapatában.
Sallai Roland eddig remekül játszik a Galatasaray csapatában, freiburgi időszaka után ismét Németországban léphet pályára. Fotó: Anadolu/Ismail Aslandag

A török futball legendája, a televíziós szakértőként dolgozó Hasan Sas nemrégiben arról beszélt, hogy ha meg kellene neveznie, kinek a játéka tetszik a legjobban, akkor a magyar játékost említené – aki szélső létére jobbhátvédként játszik. Ám ezen a poszton a nyáron 30,77 millió euróért érkezett elefántcsontparti válogatott Wilfried Singo – aki eredendően jobbhátvéd – is bevetésre vár, így honfitársunknak nem biztos a helye a kezdőcsapatban. 

A Galatasaray legnagyobb sztárja, a 70 millió euró piaci értékű Victor Osimhen kihagyja a csütörtöki mérkőzést.

A 26 éves nigériai játékos az elmúlt szezonban 41 meccsen 37 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett a Galatában, s már az új szezonban is betalált kétszer, viszont a múlt hétvégén bokasérülés miatt nem játszott az Eyüspor ellen 2-0-ra megnyert meccsen.

Lamine Yamal nem játszik a Newcastle ellen

A Barcelona 6-0-ra ütötte ki a hétvégén a Valenciát a spanyol bajnokságban, de a Newcastle elleni idegenbeli meccsen az egyik legfontosabb „támadófegyverét” kell nélkülöznie a katalánoknak. Lamine Yamal ágyéksérülés miatt kihagyja a találkozót, pedig az ördöngös cseleiről ismert szélső bombaformában kezdte az idényt: a 18 éves játékos három spanyol bajnokin eddig két gólt és két gólpasszt szerzett. A balhátvéd Alejandro Balde, a spanyol válogatott középpályás Gavi és a kapus Marc-André ter Stegen sem lesznek ott a St. James Parkban. A holland Frenkie de Jongra viszont számíthat Hansi Flick.

A holland Frenkie de Jong visszatér a Barcelonába a sérülése után.
A holland Frenkie de Jong visszatér a Barcelonába a sérülése után. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

A Szarkáknál az angol szélső Jacob Ramsey bokasérülés miatt nem lép pályára. Ami ennél is jobban fájhat a vezetőedző Eddie Howe-nak, hogy a gólerős Yoane Wissa sem tudja vállalni a játékot, a kongói támadó tavaly 19 góllal terhelte meg az ellenfelek kapuját.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló

Club Brugge (belga)–AS Monaco (francia) 18.45 (tv: Sport 2)

FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német) 18.45

Manchester City (angol)–SSC Napoli (olasz) 21.00 (tv: Sport 1)

Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 21.00

Sporting Lisboa (portugál)–Kairat Almati (kazah) 21.00

Newcastle United (angol)–FC Barcelona (spanyol) 21.00 (tv: Sport 2)

 

 

 

