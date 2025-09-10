Omar MarmussérülésManchester City

Előkerült a mankó Manchesterben, a kulcsember kihagyja a városi derbit

A Manchester City hivatalos közleményben jelezte, hogy Omar Marmus térdsérülést szenvedett, amelynek következtében kihagyja a hétvégi, Manchester United elleni Premier League-rangadót. A legutóbbi két bajnokiját elveszítő Manchester City vasárnap méri össze az erejét a városi riválissal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 18:32
A Manchester City támadója az egyiptomi válogatottban sérült meg
A Manchester City támadója az egyiptomi válogatottban sérült meg Fotó: AFP/NurPhoto/Ayman Aref
A Manchester City a kommünikében megemlíti, hogy Omar Marmus Egyiptom keddi, Burkina Faso elleni világbajnoki selejtezőjén szenvedett térdsérülést, amely miatt már a 9. percben le kellett cserélni.

Omar Marmus kiesése nagy érvágás a Manchester Citynek
Omar Marmus kiesése nagy érvágás a Manchester Citynek (Fotó: Justin Tallis/AFP/Justin Tallis)

A Manchester City hosszú időre elveszítheti alapemberét

A 26 esztendős egyiptomi támadó mankóval hagyta el a stadiont, most pedig visszatér a klubjához, hogy megkezdje a rehabilitációját, ám azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyit kell kihagynia.

Marmus idén januárban szerződött Pep Guardiola együtteséhez az Eintracht Frankfurttól, azóta a manchesteriek egyik legfontosabb játékosává vált: 28 tétmérkőzésen nyolc gólt és négy gólpasszt jegyez.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

