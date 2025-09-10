Előkerült a mankó Manchesterben, a kulcsember kihagyja a városi derbit

A Manchester City a kommünikében megemlíti, hogy Omar Marmus Egyiptom keddi, Burkina Faso elleni világbajnoki selejtezőjén szenvedett térdsérülést, amely miatt már a 9. percben le kellett cserélni.

Omar Marmus kiesése nagy érvágás a Manchester Citynek (Fotó: Justin Tallis/AFP/Justin Tallis)

A Manchester City hosszú időre elveszítheti alapemberét

A 26 esztendős egyiptomi támadó mankóval hagyta el a stadiont, most pedig visszatér a klubjához, hogy megkezdje a rehabilitációját, ám azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyit kell kihagynia.

Marmus idén januárban szerződött Pep Guardiola együtteséhez az Eintracht Frankfurttól, azóta a manchesteriek egyik legfontosabb játékosává vált: 28 tétmérkőzésen nyolc gólt és négy gólpasszt jegyez.