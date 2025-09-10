Barcelonala ligaCamp NouValencia

Meglepő döntés: külön engedély kell a Barcelona hétvégi meccséhez

A spanyol labdarúgó-bajnokságban címvédő FC Barcelona még nem fogadhatja a saját stadionjában, a Camp Nouban vasárnap a Valenciát. A Barcelona a bejelentés szerint a Johan Cruyff Stadionban szerepel helyette.

2025. 09. 10. 17:45
A Camp Nou továbbra sem áll készen
A Camp Nou továbbra sem áll készen Fotó: AFP/Josep Lago
A Barcelona közleményben erősítette meg, hogy a negyedik fordulóban sorra kerülő mérkőzést a hatezer néző befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban rendezi meg, mivel még nem kapta meg a Spotify Camp Nou újbóli megnyitásához szükséges engedélyeket. A kis stadionba költözés a La Liga különengedélyével vált lehetségessé, az előírás szerint ugyanis legalább 15 ezer férőhelyes létesítményekben lehet élvonalbeli meccseket rendezni. Nagy feladatot jelent annak a megoldása is, hogy felszereljék a videóbíró-rendszerhez szükséges kamerákat.

A Barcelona a Johan Cruyff Stadionban játszik a hétvégén
A Barcelona a Johan Cruyff Stadionban játszik a hétvégén (Fotó: Urbanandsport/NurPhoto/AFP)

A Barcelona még nem térhet haza

A bajnokság első három fordulójában idegenben lépett pályára a gránátvörös-kék csapat, a folytatásban viszont hazai mérkőzések következnek. A Les Corts negyedben található stadionban 2022 óta zajlik a felújítás, bővítés. A katalán klub augusztus 10-én már a Camp Nouban szerette volna megrendezni a hagyományos előszezoni Joan Gamper-mérkőzést, a városi tanács azonban hiányosságok miatt még nem adta ki a szükséges engedélyeket. Az arénába jelenleg 27 ezer néző férne be.

A csapat 2023/2024-es és 2024/2025-ös idényben az Olimpiai Stadionban játszotta a hazai mérkőzéseit az 1957 óta otthonául szolgáló aréna teljes körű felújítása miatt, amely a spanyol média szerint legalább másfél milliárd euróba kerül. A rekonstrukció eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas. A Montjuicon található Olimpiai Stadion ezen a hétvégén nem áll rendelkezésre, ezért kell a Johan Cruyff Stadionba költöznie a La Liga címvédőjének.

 

