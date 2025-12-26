Rendkívüli

Sulyok Tamás a nemzetnek üzent + videó

élelmiszergyártásélelmiszeripardubaji csokifehérje

Dubaji csoki jött és ment, de mit etetnek velünk 2026-ban?

Az elmúlt másfél évben a dubaji csoki mindent vitt, nem csupán egy médiasztori volt, hanem kézzelfogható gazdasági hatást is gyakorolt az élelmiszeriparra A dubaji csoki egy szempillantás alatt dollármilliókat generált, ma már a sarki kisboltban is kapható belőle, és lehet, hogy hamarosan elfelejtjük. De vajon mit hoz 2026, az élelmiszeripar milyen trendekben gondolkodik, és mit akar eladni nekünk a jövő évben?

Lengyel Gabriella
2025. 12. 26. 17:32
Mindössze kétharmad csésze túró fedezi egy felnőtt ember napi kalciumbevitelének 15%-át és az ajánlott fehérjebevitel 28%-át
Az élelmiszereket fehérjékkel fogják dúsítani. Fotó: NataliaPopova Forrás: Shutterstock
2024-ben robbant be a köztudatba, és az idei évben jutott üzletileg is a csúcsra az elmúlt évek legnagyobb gasztronómiai meglepetése: a dubaji csoki. Egy szempillantás alatt robogta körbe a világot. Egy látszólag egyszerű édesség – tejcsokoládé, pisztáciakrém és ropogós tészta – néhány virális TikTok-videón keresztül globális jelenséggé vált. Minden korábbi csokinál másabb volt, a látványos töltelék akkora innováció lett, hogy eleinte az árát is az egekben tartotta. Az egzotikus alapanyagok és egy erős „luxus narratíva”, amely Dubajhoz, az élményfogyasztás szimbólumához kapcsolódott, de pénzt hozott a végén a legkisebb boltnak is. 

dubaji csoki
A dubaji csoki sikere olyan ritka példa, hogy nehezen megismételhető (Fotó: Shutterstock)

A trend rövid idő alatt túlnőtt az eredeti terméken: nagy csokoládémárkák, kávézóláncok és kézműves cukrászatok is elkészítették saját változataikat, miközben a pisztácia íz mindent vitt. A dubaji csoki jó példája annak, hogyan képes a közösségi média egyetlen terméket globális kulturális referenciává emelni, de ez egy ritka sztori, nem terem minden bokorban. De hogy érdekes lesz-e még jövőre is, az is releváns kérdés.

 

Lesz-e hasonló meglepetés 2026-ban, mint a dubaji csoki?

A szakértők többsége szerint szinte lehetetlen előre megjósolni, mi lesz a következő nagy durranás, a dubaji csokihoz hasonló méretű és hatású jelenség. Az ilyen felfutások sokszor véletlenszerűek, és a közösségi média kiszámíthatatlanságából fakadnak. Ami viszont biztos: 2026-ban az élelmiszeripar továbbra is az egészség és funkcionalitás tengelye köré szerveződik.

 

Élelmiszeripari trendek: hasznos és egészséges

A fehérjék továbbra is központi szerepet játszanak az élelmiszergyártásban, de végleg kilépnek a sporttáplálkozás szűk kereteiből, és a mindennapi élelmiszerek természetes részévé válnak. Mindent ezzel fognak dúsítani: 

  • a pékárut,
  • a desszerteket, 
  • joghurtokat, 
  • snackekben,
  • italokban is megjelenik. 

Ráadásul úgy, hogy a termék eredeti ízét nem befolyásolja vagy módosítja. Fontos változás az is, hogy a fehérje fogyasztását élethelyzetekhez kötik: reggeli indításhoz, munka közbeni nassoláshoz vagy esti, könnyű desszertként pozicionálják. A források terén az ipar a választás szabadságát hangsúlyozza: növényi, tej- és fermentált fehérjék, valamint ezek kombinációi kerülnek a fókuszba. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a rostok, különösen a bélflóra támogatása és az emésztés javítása miatt. A funkcionális élelmiszerek – amelyek egyszerre ígérnek élvezetet és egészségügyi előnyt – stabilan velünk maradnak.

 

Vissza a múltba: a retró ízek reneszánsza

Bizonytalanságokkal teli időszakokra jellemző, hogy a fogyasztók egyre inkább a nosztalgikus, ismerős ízek felé fordulnak. Gyerekkori desszertek, klasszikus sütemények, „régi idők” ízvilága tér vissza – gyakran modern csavarral, új textúrákkal vagy prémium alapanyagokkal. Például vanília, alma, karamell, csokoládé variánsok vagy klasszikus gyümölcs- és süteményíz profilok jelennek meg, visszahozzák újraértelmezett formában, de az érzelmi kötődésre építve. 
A hazai piacon a retro vonalat túrógombóc-, mákos guba-, somlói galuska- vagy baracklekváros ízek jelentik, és évek óta a legkeresettebbek közé tartoznak. Ezek az ízek egyszerre ismerősek és különlegesek, ami ideális kombináció a vásárlóknak. A sós szegmensben a paprikás-tejfölös csipszek, a hagymás-tejfölös snackek és az Erős Pista ihlette fűszerezésű termékek számítanak biztos sikernek, mert mélyen beágyazott magyar ízpreferenciákra építenek. 
 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

