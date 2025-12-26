Az üldözött keresztények védelmében hajtott végre légicsapásokat az Egyesült Államok Nigériában

Az államtitkár emlékeztetett: áprilisban – hosszas biztonsági előkészítést követően – humanitárius missziót vezetett Sokotóba, hogy személyesen mérje fel az ott élő közösségek helyzetét és a további segítségnyújtás lehetőségeit.

A helyszínen keresztény és muszlim egyházi vezetőkkel, valamint a helyi hatóságok képviselőivel egyeztetett, és közvetlenül tapasztalta meg a helyzet súlyosságát.

Bár – mint mondta – a mérsékelt muszlim vezetők a békés együttélésre törekednek, látogatása során megtámadott és felgyújtott keresztény templomokat és intézményeket látott, belső menekültekkel és gyászoló családokkal találkozott.

Az egyház ilyen körülmények között is vallási hovatartozástól függetlenül segíti a rászorulókat, és hálás Magyarország támogatásáért, amely enyhíti a szenvedést és segíti a szülőföldön maradást

– tette hozzá.

A mostani események világosan mutatják: a keresztény közösségek védelme ismét hangsúlyos elemévé vált a nemzetközi politikai gondolkodásnak

– hangsúlyozta Azbej Tristan.

Magyarország ebben továbbra is következetes: »a segítséget oda visszük, ahol a baj van«

– fogalmazott.