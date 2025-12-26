Rendkívüli

Sulyok Tamás a nemzetnek üzent + videó

légicsapásvédelemkeresztény

Az üldözött keresztények védelmében hajtott végre légicsapásokat az Egyesült Államok Nigériában

Az üldözött keresztény közösségek védelmében az Egyesült Államok éjszaka légicsapásokat hajtott végre az ISIS terrorszervezet állásai ellen Észak-Nigéria Sokoto államában – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 17:54
Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azbej Tristan azt írta: ezeket a közösségeket a magyar kormány 2019 óta humanitárius eszközökkel támogatja, a világon elsőként nyújtva célzott, életmentő segítséget a hitük miatt üldözötteknek. 

Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség
Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A Hungary Helps - Magyarország segít Program keretében az állandó terrorfenyegetettségben élő katolikus egyház életmentő ellátást biztosító intézményeit, valamint iskoláinak újjáépítését támogatja a kormány olyan térségekben, ahol a szélsőségesek különösen gyakran a keresztény gyermekeket veszik célba

 – tette hozzá. 

Az államtitkár emlékeztetett: áprilisban – hosszas biztonsági előkészítést követően – humanitárius missziót vezetett Sokotóba, hogy személyesen mérje fel az ott élő közösségek helyzetét és a további segítségnyújtás lehetőségeit. 

A helyszínen keresztény és muszlim egyházi vezetőkkel, valamint a helyi hatóságok képviselőivel egyeztetett, és közvetlenül tapasztalta meg a helyzet súlyosságát. 

Bár – mint mondta – a mérsékelt muszlim vezetők a békés együttélésre törekednek, látogatása során megtámadott és felgyújtott keresztény templomokat és intézményeket látott, belső menekültekkel és gyászoló családokkal találkozott. 

Az egyház ilyen körülmények között is vallási hovatartozástól függetlenül segíti a rászorulókat, és hálás Magyarország támogatásáért, amely enyhíti a szenvedést és segíti a szülőföldön maradást 

– tette hozzá.

 A mostani események világosan mutatják: a keresztény közösségek védelme ismét hangsúlyos elemévé vált a nemzetközi politikai gondolkodásnak

– hangsúlyozta Azbej Tristan. 

Magyarország ebben továbbra is következetes: »a segítséget oda visszük, ahol a baj van«

– fogalmazott.

Borítókép: Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára  (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu