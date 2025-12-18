Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Újabb támadás érte a keresztény közösséget

Fegyveresek megtámadtak egy templomot a Nigéria középső részén fekvő Kogi államban, és legkevesebb 13 hívőt elhurcoltak – közölte az állam információs biztosa.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 13:09
Afrikai templom – illusztráció Fotó: LUIS TATO Forrás: AFP
Kingsley Femi Fanwo tájékoztatása szerint a támadást vasárnap este követték el egy eldugott település, Ayetoro-Kiri templománál, amely Nigéria egyik legnagyobb protestáns keresztény egyházához, a Győzedelmes Evangéliumi Keresztény Egyházhoz (ECWA) tartozik.

Donald Trump korábban felszólította a nigériai kormányt, hogy tegyen határozott lépéseket a keresztények elleni támadások megállítására
Donald Trump korábban felszólította a nigériai kormányt, hogy tegyen határozott lépéseket a keresztények elleni támadások megállítására
Fotó: AFP

A támadás során tűzpárbaj tört ki a fegyveresek és az állam által védelmi feladatokkal megbízott helyi vadászok között.

Négy támadó életét vesztette, legkevesebb tíz másik megsebesült; a biztonsági erők pedig üldözőbe vették az emberrablókat

– tette hozzá a biztos.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Nigériában hosszú ideje tart a véres erőszakhullám, amely hónapról hónapra több ezer ember életét követeli. Donald Trump amerikai elnök felszólította a nigériai kormányt, hogy tegyen határozott lépéseket a keresztények elleni támadások megállítására, különben Washington katonai beavatkozást is mérlegelhet.

A térségben november 21-én fegyveresek több mint háromszáz gyermeket és 12 iskolai alkalmazottat raboltak el egy katolikus bentlakásos iskolából Papiri településen. A hatóságok szerint ötven diák rövid időn belül megszökött a fogságból, további száz gyermeket december 8-án szabadítottak ki. Több túsz azonban továbbra is fogságban van, hollétükről és állapotukról nincs hivatalos információ.

Borítókép: Afrikai templom – illusztráció (Fotó: AFP)

Siklósi Péter
Hajlandó-e Európa a békére?

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

