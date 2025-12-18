Újabb támadás érte a keresztény közösséget

Kingsley Femi Fanwo tájékoztatása szerint a támadást vasárnap este követték el egy eldugott település, Ayetoro-Kiri templománál, amely Nigéria egyik legnagyobb protestáns keresztény egyházához, a Győzedelmes Evangéliumi Keresztény Egyházhoz (ECWA) tartozik.
A támadás során tűzpárbaj tört ki a fegyveresek és az állam által védelmi feladatokkal megbízott helyi vadászok között.
Négy támadó életét vesztette, legkevesebb tíz másik megsebesült; a biztonsági erők pedig üldözőbe vették az emberrablókat
– tette hozzá a biztos.
