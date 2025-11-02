Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát a keresztények elleni vérengzések miatt

Abuja visszautasítja a vádakat

A nigériai elnök, Bola Ahmed Tinubu az X-en reagált az amerikai kijelentésekre. Mint írta, Nigéria nem tűri a vallási megkülönböztetést, és a kormány mindent megtesz a vallásszabadság megőrzéséért.

Nigériát vallási intoleránsnak nevezni nem tükrözi az ország valóságát, és nem veszi figyelembe kormányunk erőfeszítéseit a vallási közösségek közötti béke fenntartására

– hangsúlyozta Tinubu.

Nigeria stands firmly as a democracy governed by constitutional guarantees of religious liberty.



Since 2023, our administration has maintained an open and active engagement with Christian and Muslim leaders alike and continues to address security challenges which affect… pic.twitter.com/mRb9IqKMFm — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) November 1, 2025

Az elnök hozzátette, hogy országa készen áll együttműködni az Egyesült Államokkal és a nemzetközi partnerekkel a vallási közösségek védelme és a kölcsönös megértés előmozdítása érdekében.

Erőszak és megosztottság mindkét oldalon

Nigéria évek óta etnikai és vallási alapú konfliktusok színtere. Az ország északi részén többségében muszlimok, délen pedig keresztények élnek. A fegyveres összecsapások és terrortámadások gyakran mindkét felekezet civil lakosságát sújtják, ám a nemzetközi szervezetek szerint a keresztény közösségek különösen súlyosan érintettek. A közelmúltban legkevesebb hatvan ember halt meg egy iszlamisták által elkövetett nigériai támadásban.

A támadók válogatás nélkül lövöldöztek gépkarabélyokkal az emberekre és házakat gyújtottak fel.

A keresztényüldözés mértéke már a nemzetközi figyelmet is felkeltette: az Open Doors nevű szervezet szerint Nigéria ma a világ legveszélyesebb országa a keresztények számára.