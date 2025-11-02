Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialon közölte: amennyiben a nigériai kormány nem állítja meg az „iszlamista terroristák által elkövetett kereszténygyilkosságokat”, az Egyesült Államok azonnal felfüggeszti az ország minden pénzügyi támogatását, és akár katonai akciót is indíthat, írja a Tagesschau.
Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát a keresztények elleni vérengzések miatt
Soha nem látott méreteket öltött a keresztények elleni erőszak Nigériában – az év eleje óta több mint hétezer hívőt gyilkoltak meg iszlamista fegyveresek. A helyzet mostanra odáig fajult, hogy Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozással fenyegette meg az afrikai ország vezetését, amennyiben az nem lép fel határozottan a keresztények védelmében.
Éppen most utasítottam a Pentagont, hogy kezdje meg az előkészületeket egy lehetséges bevetésre. Ha támadni kell, az gyors és könyörtelen lesz
– fogalmazott Trump, hozzátéve: a nigériai vezetésnek „jobb lesz sietnie”.
Trump: A kereszténység létezése forog kockán
Az amerikai elnök már a fenyegetés előtti napon is figyelmeztetett: Nigériában a kereszténység léte forog kockán. Azt állította, hogy a nyugat-afrikai országban több ezer keresztényt öltek meg az utóbbi hónapokban iszlamista fegyveresek, akik jellemzően a Boko Haram és a Fulani milíciák kötelékébe tartoznak.
Trump hangsúlyozta, hogy „Amerika nem fogja tétlenül nézni, ahogy a világ keresztényeit lemészárolják”, és a Fehér Ház készen áll a vallásszabadság védelmében világszintű fellépésre.
Abuja visszautasítja a vádakat
A nigériai elnök, Bola Ahmed Tinubu az X-en reagált az amerikai kijelentésekre. Mint írta, Nigéria nem tűri a vallási megkülönböztetést, és a kormány mindent megtesz a vallásszabadság megőrzéséért.
Nigériát vallási intoleránsnak nevezni nem tükrözi az ország valóságát, és nem veszi figyelembe kormányunk erőfeszítéseit a vallási közösségek közötti béke fenntartására
– hangsúlyozta Tinubu.
Az elnök hozzátette, hogy országa készen áll együttműködni az Egyesült Államokkal és a nemzetközi partnerekkel a vallási közösségek védelme és a kölcsönös megértés előmozdítása érdekében.
Erőszak és megosztottság mindkét oldalon
Nigéria évek óta etnikai és vallási alapú konfliktusok színtere. Az ország északi részén többségében muszlimok, délen pedig keresztények élnek. A fegyveres összecsapások és terrortámadások gyakran mindkét felekezet civil lakosságát sújtják, ám a nemzetközi szervezetek szerint a keresztény közösségek különösen súlyosan érintettek. A közelmúltban legkevesebb hatvan ember halt meg egy iszlamisták által elkövetett nigériai támadásban.
A támadók válogatás nélkül lövöldöztek gépkarabélyokkal az emberekre és házakat gyújtottak fel.
A keresztényüldözés mértéke már a nemzetközi figyelmet is felkeltette: az Open Doors nevű szervezet szerint Nigéria ma a világ legveszélyesebb országa a keresztények számára.
Washington és Abuja között nő a feszültség
Trump fenyegetése komoly diplomáciai hullámokat vethet, hiszen az Egyesült Államok Nigéria egyik legfontosabb stratégiai partnere Afrikában – mind gazdasági, mind biztonsági téren így egy esetleges amerikai katonai fellépés tovább élezheti a regionális feszültségeket.
Borítókép: A Szent Rózsafüzér Boldogasszony katolikus templom Lagosban, Nigériában (Fotó: NurPhoto/AFP/Adekunle Ajayi)
