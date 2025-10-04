Újabb város esett el, menekülők áradata indult el Nigériából

A csütörtök késő esti támadás miatt Abubakar is elmenekült hivatalából, amelyet egy kaszárnyával és több lakóházzal együtt felgyújtottak. Elmondta, nem volt más lehetősége, mint Kamerunba távozni.
A nyilatkozók közlése szerint egyes lakosok teherautókkal kerestek menedéket a határ túloldalán, míg mások Maiduguriba, az állam székhelyére menekültek Kirawából.
A támadás elkövetését a Boko Haram magára vállalta, és közzétett egy videót is, amely szerint a fegyveresek fáklyával felgyújtották a barakkokat.