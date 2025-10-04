Újabb város esett el, menekülők áradata indult el Nigériából

A csütörtök késő esti támadás miatt Abubakar is elmenekült hivatalából, amelyet egy kaszárnyával és több lakóházzal együtt felgyújtottak. Elmondta, nem volt más lehetősége, mint Kamerunba távozni.

Egy feltételezett Boko Haram támadás egyik áldozatának hozzátartozója Nigériában (Fotó: AUDU MARTE / AFP)

A nyilatkozók közlése szerint egyes lakosok teherautókkal kerestek menedéket a határ túloldalán, míg mások Maiduguriba, az állam székhelyére menekültek Kirawából.

A támadás elkövetését a Boko Haram magára vállalta, és közzétett egy videót is, amely szerint a fegyveresek fáklyával felgyújtották a barakkokat.