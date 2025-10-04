NigériaBoko HaramKamerunmenedék

Újabb város esett el, menekülők áradata indult el Nigériából

Több mint ötezren menekültek el Nigéria északkeleti részéből a szomszédos Kamerunba, miután a Boko Haram terrorszervezet fegyveresei elfoglalták a Borno államban fekvő Kirawa városát – közölte Abdurrahmán Abubakar, az érintett járás vezetője és más helyi illetékesek pénteken.

2025. 10. 04. 0:01
Egy Boko Haram-támadás túlélői és az áldozatok hozzátartozói Babban Gide településen (Fotó: AFP) Fotó: AUDU MARTE Forrás: AFP
A csütörtök késő esti támadás miatt Abubakar is elmenekült hivatalából, amelyet egy kaszárnyával és több lakóházzal együtt felgyújtottak. Elmondta, nem volt más lehetősége, mint Kamerunba távozni.

Egy feltételezett Boko Haram támadás egyik áldozatának hozzátartozója Nigériában (Fotó: AUDU MARTE / AFP)

A nyilatkozók közlése szerint egyes lakosok teherautókkal kerestek menedéket a határ túloldalán, míg mások Maiduguriba, az állam székhelyére menekültek Kirawából. 

A támadás elkövetését a Boko Haram magára vállalta, és közzétett egy videót is, amely szerint a fegyveresek fáklyával felgyújtották a barakkokat. 

A támadást követően a helyi vezetők sürgős katonai erősítést kértek, arra hivatkozva, hogy miután augusztusban egy támadás után kivonták az ott állomásozó többnemzetiségű alkalmi katonai köteléket a térségből, az egyetlen biztonsági erőt a helyi őrszemek és lakosok jelentik.

Borítókép: Egy feltételezett Boko Haram-támadás túlélői és az áldozatok hozzátartozói Babban Gide településen (Fotó: AFP)

