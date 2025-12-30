Dühében hátba lőtte testvérét apja légpuskájával, vádat emeltek a gondatlan férfi ellen

Gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat egy szabolcsi férfi ellen, akinek két kiskorú gyermeke közül az egyik légpuskával hátba lőtte a testvérét – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.

A sértett gyermek a lövés miatt életveszélyes állapotba került – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A tájékoztatás szerint a vádlott közös lakóházban él lánytestvérével, aki a férfi két kiskorú gyermekének a törvényes képviselője is. A vádlott 2024 májusában vásárolta meg a légpuskát a hozzá tartozó lőszerekkel együtt, amelyeket lakóhelyükön, a gyermekeitől elzárva tartott. Május 18-án azonban rágcsálóirtás miatt elővette a légpuskát, majd azt a fagyasztószekrény mellé a falnak támasztotta, a lőszereket a teraszon lévő szekrénybe tette, és elment otthonról.

Napközben a gyermekek az udvaron játszottak, amikor egyikük egy kaviccsal megdobta a másik hasát, aki ezen feldühödött, a légpuskát a kezébe vette, megtöltötte, és két és fél méter távolságból testvérét hátba lőtte.

A sértett a lövés miatt életveszélyes állapotba került, műtéte során a lövedéket csak tüdőrészlettel együtt lehetett eltávolítani, így a sérülés maradandó fogyatékosságot okozott.

A vádlott azzal, hogy gyermekei számára elérhető helyen hagyta a légpuskát és a lőszereket, illetve a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, gondatlanság vétségét követte el – olvasható az ügyészség közleményében.

A férfi beismerte és megbánta a tettét, erre, valamint büntetlen előéletére figyelemmel a főügyészség próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza vele szemben.

