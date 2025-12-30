Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

életveszélyes sérülésvádgyermek

Dühében hátba lőtte testvérét apja légpuskájával, vádat emeltek a gondatlan férfi ellen

A vádlott rágcsálóirtás után hagyta a gyermekei számára elérhető helyen a fegyvert.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 30. 12:28
Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat egy szabolcsi férfi ellen, akinek két kiskorú gyermeke közül az egyik légpuskával hátba lőtte a testvérét – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.

Military training in Russia. Weapon training. Automatic weapons in hands. Training details.
A sértett gyermek a lövés miatt életveszélyes állapotba került – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A tájékoztatás szerint a vádlott közös lakóházban él lánytestvérével, aki a férfi két kiskorú gyermekének a törvényes képviselője is. A vádlott 2024 májusában vásárolta meg a légpuskát a hozzá tartozó lőszerekkel együtt, amelyeket lakóhelyükön, a gyermekeitől elzárva tartott. Május 18-án azonban rágcsálóirtás miatt elővette a légpuskát, majd azt a fagyasztószekrény mellé a falnak támasztotta, a lőszereket a teraszon lévő szekrénybe tette, és elment otthonról.

Napközben a gyermekek az udvaron játszottak, amikor egyikük egy kaviccsal megdobta a másik hasát, aki ezen feldühödött, a légpuskát a kezébe vette, megtöltötte, és két és fél méter távolságból testvérét hátba lőtte.

A sértett a lövés miatt életveszélyes állapotba került, műtéte során a lövedéket csak tüdőrészlettel együtt lehetett eltávolítani, így a sérülés maradandó fogyatékosságot okozott.

A vádlott azzal, hogy gyermekei számára elérhető helyen hagyta a légpuskát és a lőszereket, illetve a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, gondatlanság vétségét követte el – olvasható az ügyészség közleményében.

A férfi beismerte és megbánta a tettét, erre, valamint büntetlen előéletére figyelemmel a főügyészség próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza vele szemben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu