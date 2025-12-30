Ilyen még nem volt hazai múzeumban: igazi újdonsággal rukkolt elő a Szépművészeti

William Blake (1757–1827) egyedülálló költészetét, festői és grafikai munkásságát sajátos, misztikus látásmód hatja át: verseiben és képein visszatérően jelennek meg a látomások, amelyekben a mély vallásos hit és a kor radikális politikai gondolkodása feszül egymásnak – ebből a feszültségből épül fel az az univerzum is, amely a Blake the Silence esemény hátterét adja a Szépművészeti Múzeumban.

William Blake: A halál háza (Forrás: Szépművészeti Múzeum; Fotó: Lucy Dawkins)

A Menny és Pokol házassága – William Blake és kortársai című kiállítás – amely a Blake the Silence esemény ideje alatt is megtekinthető, és egyben annak záró programja – különleges hátteret ad az első hazai, múzeumi silent disconak. Az est zenei világát két meghatározó fellépő, valamint meghívott alkotótársaik formálják.

A silent disco műfaja nem ismeretlen: a zene csak a fejhallgatóban szól, és persze a többi résztvevő fejhallgatóján, körülöttünk pedig minden csendes, de a parti mégis dübörög. Az viszont valóban újdonság, hogy a Szépművészeti Múzeum ad otthont egy ilyen zenés eseménynek. A Blake the Silence egyetlen éjszakára nyitja meg a Szépművészeti Múzeum kapuit egy olyan audiovizuális élmény előtt, amelyre korábban még nem volt példa Magyarországon.