Ilyen még nem volt hazai múzeumban: igazi újdonsággal rukkolt elő a Szépművészeti

Az ország első múzeumi silent discójának ad otthont a Szépművészeti Múzeum a Menny és pokol házassága – William Blake és kortársai című tárlat záróeseményeként meghirdetett egyedülálló esti rendezvényen. A január 10-i, szombati eseményen egy külön erre az alkalomra készült, Blake által inspirált zenei kompozíció hallható, miközben generatív fényvetítés alakítja át a múzeum csarnokait, és pop-up tárlatvezetések várják a látogatókat a másnap záródó kiállításban. A hajnalig tartó silent disco dallamait Deva, Zságer Balázs és további előadók szolgáltatják. A Szépművészeti szeptember végén nyílt kiállítását eddig már több mint ötvenezren látták.

2025. 12. 30. 12:38
William Blake: Júdás elárulja őt
William Blake (1757–1827) egyedülálló költészetét, festői és grafikai munkásságát sajátos, misztikus látásmód hatja át: verseiben és képein visszatérően jelennek meg a látomások, amelyekben a mély vallásos hit és a kor radikális politikai gondolkodása feszül egymásnak – ebből a feszültségből épül fel az az univerzum is, amely a Blake the Silence esemény hátterét adja a Szépművészeti Múzeumban.

Szépművészeti
William Blake: A halál háza (Forrás: Szépművészeti Múzeum; Fotó: Lucy Dawkins)

A Menny és Pokol házassága – William Blake és kortársai című kiállítás – amely a Blake the Silence esemény ideje alatt is megtekinthető, és egyben annak záró programja – különleges hátteret ad az első hazai, múzeumi silent disconak. Az est zenei világát két meghatározó fellépő, valamint meghívott alkotótársaik formálják.

A silent disco műfaja nem ismeretlen: a zene csak a fejhallgatóban szól, és persze a többi résztvevő fejhallgatóján, körülöttünk pedig minden csendes, de a parti mégis dübörög. Az viszont valóban újdonság, hogy a Szépművészeti Múzeum ad otthont egy ilyen zenés eseménynek. A Blake the Silence egyetlen éjszakára nyitja meg a Szépművészeti Múzeum kapuit egy olyan audiovizuális élmény előtt, amelyre korábban még nem volt példa Magyarországon. 

Ez az egyszeri alkalom nem csupán egy különleges zenei esemény, hanem a képzőművészet, a költészet és a kortárs hangzásvilág rendhagyó találkozása a múzeum tereiben.

 

 

