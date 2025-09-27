  • Magyar Nemzet
  Egy tigris rettentő szimmetriája – mellőzött zseni látomásairól nyílt kiállítás a Szépművészeti Múzeumban
Egy tigris rettentő szimmetriája – mellőzött zseni látomásairól nyílt kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

Magyarországon először látható átfogó életmű-kiállítás a brit romantika kultikus alakjának, a költőként és képzőművészként is elismert William Blake-nek a munkásságáról. A Szépművészeti Múzeum tárlata a londoni Tate gyűjteményéből válogatva vezeti be a közönséget az angol romantika különleges világába, külön figyelmet szentelve Blake magyarországi hatásaira.

Dani Áron
2025. 09. 27. 16:03
Francis Danby Az özönvíz című munkája is megtekinthető a Szépművészeti Múzeum új kiállításán.
Francis Danby Az özönvíz című munkája is megtekinthető a Szépművészeti Múzeum új kiállításán. Forrás: Szépművészeti Múzeum
A több mint száz művet felvonultató tárlaton William Blake (1757–1827) látomásos akvarelljei, grafikái, illusztrált versei és profetikus költeményei mellett olyan kortársak alkotásai is helyet kaptak, akik Blake-hez hasonlóan egy felbolydult, szétesőben lévő világra reagáltak – elsősorban ennek köszönhető, hogy sok más gondolkodóval összhangban Blake is úgy gondolta, hogy a teremtés alapvetően elhibázott, ám ebbéli kritikáját mély vallásos meggyőződés kísérte, miszerint a hiba korrigálható. A korszak több jelentős romantikusát – Henry Fuseli, Benjamin West, John Hamilton Mortimer, J. M. W. Turner – ugyancsak foglalkoztatta a transzcendencia, és a rációra rácáfoló irracionalitás, sokan választottak erősen szubjektív témákat és kutattak a spirituális megújulás vagy menekülőutak után, a kiállítás róluk is igyekszik egy általános képet festeni.

The House of Death
Fotó: Lucy Dawkins

A Szépművészeti Múzeum újabb nagy dobása

Menny és pokol házassága, első hallásra micsoda blaszfémia már a feltételezés is, hogy a mi kétpólusú, ellentétpárokra oszló világunk újra egyesülhet, miként a házasság fogalma is a férfi és a nő transzcendens összeolvadását feltételezi, ugyanakkor ennél tömörebben nem is lehetne összefoglalni Blake művészetét. A grafikusként és nyomdászként dolgozó művész költeményeiben és festészetében egyaránt hidat kívánt építeni a látható és a láthatatlan között. Radikális politikai nézetei, mély vallásossága és személyes vívódásai egyaránt nyomot hagytak művein: szimbólumokkal teli életművével egy olyan univerzumot hozott létre, amelyben a látható és a láthatatlan, a szent és a profán együtt létezik, s ezzel alapvetően formálta a romantika művészeszményét és a magányos zseniről alkotott képünket.

Blake életében ugyanis szinte teljesen ismeretlen maradt, és bár voltak méltatói, még ők sem feltétlenül tartották ép elméjűnek. William Wordsworth angol költő például azt írta róla, hogy „Semmi kétség, hogy ez az ember őrült”, ám utána hozzátette azt is, hogy ezt mégis jobban élvezi, mint Walter Scott vagy Lord Byron eszességét. 

Blake halála után lett csak kultikus alak, akivel rengeteg művész érzett és érez szellemi sorsközösséget. Az egyik leghíresebb a The Doors és a frontembere, Jim Morrison, akinek a személyében kicsit mintha ugyancsak összefolytak volna a különböző művészeti ágak és szerepek, a költészet és a zene, a próféta és a rocksztár. Ha a XVIII. század végén létezett volna az ellenkultúrát zászlajára tűző popzene, talán éppen olyan lett volna, mint a The Doors, és nem csak azért, mert az együttes – Aldous Huxley közvetett hatásával – Blake Menny és pokol című szerzeményének egyik sorából kölcsönözte a nevét („Ha az érzékelés ajtói megtisztulnának, minden úgy tűnne fel az ember előtt, amilyen valójában: végtelennek” – Szenczi Miklós fordítása), hanem mert hasonló zűrzavarként, folyamatos értékvesztésként érzékelte a modernitást, mint a XVIII. századi romantikusok. 

A Nagy-Britanniában megjelenő romantikus stílust rengeteg egymásra ható esemény hozta létre: az amerikai függetlenségi háborúban elszenvedett megszégyenítő vereség, a francia és haiti forradalmak világrengető hatása, a hosszú háborúk nehézségei és az otthoni politikai és társadalmi forrongás évei, valamint a technikai és ipari fejlődés gyors irama. Merész gondolatkísérletemnél persze csak a történelmi párhuzamokat érdemesebb nagyobb fenntartásokkal kezelni, mivel a motívumok ismétlődése mondhatni törvényszerű. 

Hasonlót találhatnánk például a XX. századi izmusokra vagy éppen a Nyugat íróira is, amivel éppenséggel a kiállítás is szolgál: a tárlat magyar kitekintésében az irodalmi párhuzamokat Szerb Antal és Szabó Lőrinc, a képzőművészetieket pedig Borsos Lőrinc és Kondor Béla alkotásai képviselik.

A kiállítás tematikus szekciói egy-egy kulcsfontosságú műve köré épülnek, amelyekben Blake sokoldalú képzeletének különböző dimenziói rajzolódnak ki. Az első, Költő festő című szekcióban Blake illusztrált verseit idézik meg a kurátorok, amelyek közül a legkorábbiakat még gyermekkorában írta, és édesanyja ösztönzésére rajzokat is készített hozzájuk. A második, rettegés és veszély című kiállításrészben látható Blake-művek a XVIII. század végének szélsőségeire keresi a válaszokat, ami vonagló és kicsavarodó testekben, a szenvedés és gyötrelem megjelenítésében jut kifejezésre, továbbá Blake-nek a kortársai körében is elterjedtek a rabság, az őrület, a rettenet, a veszély és a betegség sötétebb témái, valamint a természet drámai ábrázolása. A Fantasztikus teremtmények című szekciót a Blake és kortársai által megalkotott természetfeletti lények uralják, A múlt romantizálása című részben a brit múlt emblematikus képei és történetei elevenednek meg, A gótika című tér pedig a művészettörténeti korszak és Blake munkásságának kapcsolatát mutatja be.

A kiállítás a Szépművészeti Múzeum és a londoni Tate negyedik közös projektje, korábban a Turner és Itália (2009), a Bacon, Freud és a Londoni iskola festészete (2018), valamint a Vágyott szépség – Preraffaelita remekművek (2021) című tárlatok hozták el Budapestre a brit művészet kiemelkedő alkotásait.

 

 

