Szijjártó Péter: Donald Trump és Orbán Viktor barátsága a lojalitásra épül + videó

Szijjártó Péter legfrissebb videójában arról beszélt, hogy Donald Trump egyik legfontosabb jellemzője a lojalitás, amely az Orbán Viktorral való kapcsolatának is az alapját adja. A külügyminiszter szerint a két vezető minden politikai támadás és kényelmetlen helyzet ellenére is kitartott egymás mellett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 20:09
Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
„Ez a napnál is világosabb” – írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is csatolt. „Ami a számunkra legfontosabb tulajdonsága az amerikai elnöknek, az az, hogy végtelenül lojális ember; és ez minden mozdulatán, minden gesztusán, minden szaván átsüt. Mert ha belegondolnak, akkor ez az egész barátság Trump elnök és Orbán Viktor között igazából a lojalitásra épül” – kezdi a videót Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Itt van két olyan vezető, akik világrekorderek abban, hogy mennyit szidták őket életük során. Amikor két ilyen ember összetalálkozik, akkor az életükben sok olyan pont van, amikor könnyebb, kényelmesebb, kevésbé konfrontatív dolog lenne úgy kicsit elsétálni ettől a viszonytól, vagy úgy föladni. És ők, akármilyen támadás alatt állt a másik, akármennyire kényelmetlen vagy kellemetlen volt a kontextusa a kapcsolatnak, ők mindig kitartottak egymást mellett

– teszi hozzá. 

„És Donald Trump, aki a világ első számú szuperhatalmának vezetője jelenleg, ő igazából mondhatná azt, hogy jó, hát megvoltunk, megvagyunk, szuper, de nekem most van 628 fontosabb feladatom, mint hogy ezzel foglalkozzak, és nem biztos, hogy túl nagy számot mondtam, és ugye nem is lehetne rá mit mondani, mert valóban, hát egy amerikai elnöknek 628 fontosabb dolga biztosan van nálunk. De nem, ő mégis foglalkozik ezzel a dologgal, mégis komolyan veszi ezt a kapcsolatot, segít, amiben tud, még többet is segít, mint amit adott esetben el lehetne várni, és ez azért van, mert egy végtelenül lojális ember” – hangsúlyozza a külügyminiszter.

Sőt, igazából csak az utolsót tudnám mondani, ember. És ma a nemzetközi politikában ez már egy olyan kategória, ami megint csak kiveszőben van. És látszik, hogy ő az életének nagy részét a civil életben töltötte el, és ezek a kapcsolatok, a lojalitás, az egymás szemébe nézés, a kézfogás, a megállapodás, azok még az aláírásnál is fontosabbak, vagy legalábbis azzal egyenlő kötőerővel bírnak

– zárja.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

