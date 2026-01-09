Szijjártó Péter: Donald Trump és Orbán Viktor barátsága a lojalitásra épül + videó

„És Donald Trump, aki a világ első számú szuperhatalmának vezetője jelenleg, ő igazából mondhatná azt, hogy jó, hát megvoltunk, megvagyunk, szuper, de nekem most van 628 fontosabb feladatom, mint hogy ezzel foglalkozzak, és nem biztos, hogy túl nagy számot mondtam, és ugye nem is lehetne rá mit mondani, mert valóban, hát egy amerikai elnöknek 628 fontosabb dolga biztosan van nálunk. De nem, ő mégis foglalkozik ezzel a dologgal, mégis komolyan veszi ezt a kapcsolatot, segít, amiben tud, még többet is segít, mint amit adott esetben el lehetne várni, és ez azért van, mert egy végtelenül lojális ember” – hangsúlyozza a külügyminiszter.

Sőt, igazából csak az utolsót tudnám mondani, ember. És ma a nemzetközi politikában ez már egy olyan kategória, ami megint csak kiveszőben van. És látszik, hogy ő az életének nagy részét a civil életben töltötte el, és ezek a kapcsolatok, a lojalitás, az egymás szemébe nézés, a kézfogás, a megállapodás, azok még az aláírásnál is fontosabbak, vagy legalábbis azzal egyenlő kötőerővel bírnak

– zárja.