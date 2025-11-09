Washington után: Orbán Viktor fontos részletekbe avatta be a Magyar Nemzetet

A miniszterelnök szerint az elmúlt hónapokban sikerült lezárni a Biden-kormányzat idején bevezetett korlátozások időszakát, és ezzel lehetőség nyílt egy új, stratégiai partnerség kialakítására. Orbán úgy fogalmazott, Magyarország az Egyesült Államokkal a kölcsönös tiszteletre épülő együttműködésre törekszik, amely mindkét ország számára előnyös lehet.

A tárgyalásokat mindkét fél sikeresnek értékelte. Az amerikai külügyminisztérium a közleményében történelmi megállapodásról írt, amely új szintre emeli a két ország kapcsolatát.

Szankciómentesség és gazdasági biztonság

Orbán Viktor Washingtonból hazafelé tartva bejelentette, hogy Donald Trumppal megállapodott

Magyarország teljes és időkorlát nélküli szankciómentességéről.

Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nem vezet be gazdasági korlátozásokat Magyarországgal szemben, így a Török Áramlat és a Barátság vezeték is zavartalanul működhet tovább.

A kormányfő szerint ez a döntés megvédi a magyar gazdaságot az energiaárak elszabadulásától,

elkerülhetővé téve az ezerforintos benzinárat és a többszörösére növekvő gázszámlákat. Orbán ezt a megállapodást villámhárítónak nevezte, amely megóvta az országot a háború és az uniós szankciók okozta gazdasági veszteségektől.