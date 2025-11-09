Orbán ViktorWashingtonDonald Trumptalálkozó

Washington után: Orbán Viktor fontos részletekbe avatta be a Magyar Nemzetet

Orbán Viktor washingtoni látogatása történelmi jelentőségűnek bizonyult: a miniszterelnök szerint új korszak kezdődött az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában, amelyet az együttműködés aranykorának nevezett. A tárgyalások eredményeként Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott, valamint pénzügyi védőpajzsot is az Egyesült Államoktól. Orbán szerint ezzel sikerült megóvni a magyar gazdaságot az energiaárak elszabadulásától, továbbá megerősíteni az ország pozícióját a nemzetközi térben. Orbán Viktor a Magyar Nemzet kérdéseire is válaszolt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 0:02
Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor washingtoni látogatása mérföldkőnek bizonyult: a miniszterelnök szerint új fejezet nyílt az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában, amelyet a kormányfő az együttműködés aranykorának nevezett. A találkozón nem az Európai Unióval fennálló viták kerültek napirendre – Orbán hangsúlyozta, hogy ez Magyarország saját ügye –, hanem a kétoldalú kapcsolatok megerősítése és kiszélesítése.

A miniszterelnök szerint az elmúlt hónapokban sikerült lezárni a Biden-kormányzat idején bevezetett korlátozások időszakát, és ezzel lehetőség nyílt egy új, stratégiai partnerség kialakítására. Orbán úgy fogalmazott, Magyarország az Egyesült Államokkal a kölcsönös tiszteletre épülő együttműködésre törekszik, amely mindkét ország számára előnyös lehet.

A tárgyalásokat mindkét fél sikeresnek értékelte. Az amerikai külügyminisztérium a közleményében történelmi megállapodásról írt, amely új szintre emeli a két ország kapcsolatát.

 

Szankciómentesség és gazdasági biztonság

Orbán Viktor Washingtonból hazafelé tartva bejelentette, hogy Donald Trumppal megállapodott 

Magyarország teljes és időkorlát nélküli szankciómentességéről.

 Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nem vezet be gazdasági korlátozásokat Magyarországgal szemben, így a Török Áramlat és a Barátság vezeték is zavartalanul működhet tovább.

A kormányfő szerint ez a döntés megvédi a magyar gazdaságot az energiaárak elszabadulásától, 

elkerülhetővé téve az ezerforintos benzinárat és a többszörösére növekvő gázszámlákat. Orbán ezt a megállapodást villámhárítónak nevezte, amely megóvta az országot a háború és az uniós szankciók okozta gazdasági veszteségektől.

Pénzügyi védőpajzs és civilizációs küzdelem

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötött az amerikai elnökkel. Ennek értelmében, ha 

Magyarországot pénzügyi vagy politikai célú támadás érné, az Egyesült Államok garantálná a magyar pénzügyi rendszer stabilitását.

 A miniszterelnök ezt nagyon fontos biztosítéknak nevezte, amely megerősíti az ország mozgásterét a nemzetközi térben.

Ezzel párhuzamosan Orbán arról is beszélt, hogy a Nyugat jövőjéért civilizációs szintű küzdelem zajlik: a nemzeti, keresztény alapokon álló jobboldali erők és a liberális–globalista, progresszív irányzat között. 

A kormányfő szerint Magyarországnak világosan kell látnia, hogy ez a harc a saját sorsáról szól, és időben kell reagálnia a nemzetközi változásokra.

Orbán szerint a progresszív politika a migrációval, az LMBTQ-ideológiával és a nyitott határok koncepciójával végveszélybe sodorta a nyugati civilizációt, ezért a hagyományos értékek mellett elkötelezett országok feladata, hogy visszatérítsék Európát a keresztény gyökerekhez.

 

