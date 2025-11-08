Orbán Viktor elárulta a tervét a Magyar Nemzetnek

Orbán Viktor: Jó reggelt Brüsszel!

Orbán Viktor arról beszélt lapunknak, hogy a terve az, hogy Magyarország pontosan ismerje az érdekeit a helyzetét és megfelelő döntéseket hozzon.

Nekem van egy tervem, hogy Magyarország úgy vegyen részt ebben a nagy nemzetközi kavalkádban, hogy pontosan ismerjük az érdekeinket, ismerjük a helyzetet, és mindenki mást megelőzően hozzuk meg a megfelelő lépéseket. Én 2010 óta ezt csinálom. Migrációtól kezdve, alkotmánymódosítás, gazdasági rendszer, családtámogatás. Tehát ez nem egy intellektuális szórakozás, igyekszünk mindenkinél okosabb lenni, ez is egy célkitűzés, hanem létkérdés a magyarok számára. Ha időben nem érzed az összefüggést, baj lesz. Ez az első dolog.

– mondta a kormányfő, aki a konkrétumokról úgy fogalmazott:

Miután vannak ellenfelek is a pályán, amit így még nem mondtunk el. Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is.

Hozzátette:

Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak a pénzügyi rendszerét, akkor arra szavukat adták az amerikaiak, hogy ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni. Ez nagyon fontos dolog, és abban az esetben, ha Magyarországot ilyen külső, mondjuk úgy, hogy spekulációs vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzzsal számíthatunk, így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt Brüsszel!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)