Orbán Viktor elárulta a tervét a Magyar Nemzetnek

„Zajlik ma a nyugati világban egy civilizációs szintű küzdelem, azért, hogy milyen legyen az a valami, amit Nyugatnak nevezünk. Mindig is hagyományosan volt egy nagy küzdelem a nyugati politikában, fogalmazzunk úgy, hogy a jobboldal, vagyis azok, akik benne maradtak a keresztény nemzeti, nyugati hagyománykörben, ezeken az alapokon építenek föl politikai programokat, és azok között, akik kiléptek vagy kiestek ebből a hagyományból, ez a baloldali progresszív világ, akik szintén rendelkeznek egy elgondolással a világban, és globalisták, ezek építik a maguk hatalmi rendszerét. Ez a csata zajlott vagy zajlik 150 éve Európában – mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Orbán Viktor.