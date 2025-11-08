Orbán Viktor a hazaúton elárulta, hogy ezerforintos benzináraktól és háromszoros gázszámláktól mentette meg a magyarokat a megállapodás 

„Brüsszel még mindig visszatartja a hazánknak járó uniós források egy részét, illetve a választáshoz közeledve jellemzően pénzügyi spekulációkkal igyekeznek gyengíteni Magyarország gazdasági pozícióját és a kormány gazdasági mozgásterét, emiatt is nagyon fontos az a pénzügyi megállapodás, amit Orbán Viktor a washingtoni látogatása során kötött és amiről a magyar delegáció hazatérő repülőgépén beszélt” – írta bejegyzésében a szakértő.

Orbán Viktor és Donald Trump. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos

Deák Dániel azt írta:

A kormányfő kijelentette, hogy ennek a pénzügyi megállapodásnak – amely különböző pénzügyi eszközöket alkalmaz – köszönhetően a kormány minden olyan stratégiai célkitűzést véghez tud vinni, amit korábban eltervezett. Kiemelte: sem Brüsszel, sem a spekulánsok nem tudják gyengíteni a magyar gazdaság pozícióit, innentől kezdve biztosan nem lesznek pénzügyi gondjai Magyarországnak, ez az elmúlt időszakban folyamatosan erősödő forint árfolyamán is még inkább érződni fog.

A szakértő bejegyzésében arról számolt be, hogy

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a globalista sajtóban megjelent állításokkal ellentétben nem egy évre, hanem időkorlát nélkül adott Magyarországnak az amerikai elnök mentességet az energiaszektort érintőn szankciók alól, ebben állapodott meg Donald Trumppal. Ezzel a megállapodással el lehetett kerülni, hogy akár 1000 forint közelébe emelkedjen Magyarországon az üzemanyag literenkénti ára, illetve meg lehet védeni a rezsicsökkentést.

Szintén nagyon fontos eredménynek nevezte Orbán Viktor, hogy megállapodott az amerikaiakkal arról is, hogy Magyarország számára olyan fegyvereket is elérhetővé tesznek, amelyeket a Biden-adminisztráció korábban nem engedélyezett hazánknak.

Emellett szintén kedvező Magyarország számára, hogy modern technológiát hozó amerikai vállalatok fognak beruházni hazánkban, illetve magyar vállalatok kapnak lehetőségeket az amerikai piacon

– zárta bejegyzését Deák Dániel.

Orbán Viktor a gépen az álhíreket is cáfolta.

Időkorlát nélküli mentesítették Magyarországot az amerikai szankciók alól!

– erősítette meg a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)