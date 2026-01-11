Atomfegyverek miatt éleződik a vita Kína és Japán között

Peking látványos diplomáciai offenzívába kezdett: egy időben szólalt meg a kínai külügyi és a védelmi tárca, amelyek élesen bírálták Japán szerintük egyre nyíltabb remilitarizációs lépéseit. A kínai álláspont szerint ezek a folyamatok már nem választhatók el az atomfegyverekkel kapcsolatos kérdésektől sem. A hivatalos nyilatkozatokkal párhuzamosan Kína egy terjedelmes, 29 oldalas elemzést is közzétett, amelyben a japán „jobboldali erők” szerepét veszélyesnek minősíti – számolt be róla a Bloomberg forrásaira hivatkozva az Origo.
Kína szerint Japán atomfegyverekkel sodorhatja veszélybe a térséget
A kínai elemzés nem nevezte meg egyértelműen, kiket ért a „jobboldali erők” alatt, a pekingi külügyminisztérium azonban már konkrét neveket is említett. Mao Ning szóvivő egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és több vezető tisztségviselő olyan elképzeléseket vetett fel, amelyek Peking szerint komolyan megkérdőjelezik Japán eddig hangoztatott nukleáris elutasítását.
A szóvivő külön is utalt arra, hogy japán politikai körökben felmerült:
- a három nem nukleáris alapelv felülvizsgálatának lehetősége,
- a nukleáris meghajtású tengeralattjárók hadrendbe állításának megvitatása,
- valamint az úgynevezett „kiterjesztett elrettentés” megerősítésének követelése.
