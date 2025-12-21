atomfegyvernukleáris fegyverJapánTajvanjapán miniszterelnökbiztonsági garancia

„Rendelkeznünk kell atomfegyverekkel” – robbanásveszélyes fordulat Japánban

Egy magas rangú biztonsági tisztviselő kijelentése, miszerint Japán fontolgatja nukleáris fegyverek beszerzését, politikai földindulást okozott. A történelmi pacifista elvek feladásának lehetősége miatt a kormány gyors reagálásra kényszerült, miközben az ellenzék politikai felelősségre vonást sürget.

Sebők Barbara
2025. 12. 21. 6:10
„Rendelkeznünk kell atomfegyverekkel" – robbanásveszélyes fordulat Japánban Forrás: AFP
Japán pénteken kénytelen volt megerősíteni évtizedes atomellenes ígéretét, miután kormányzati források szerint Takaicsi Szanae miniszterelnök biztonságpolitikai csapatának egyik tisztviselője nyíltan amellett érvelt, hogy az országnak nukleáris fegyverekre van szüksége – írja a Reuters.

Egy magas rangú biztonsági tisztviselő szerint Japán fontolgatja nukleáris fegyverek beszerzését
Egy magas rangú biztonsági tisztviselő szerint Japán fontolgatja nukleáris fegyverek beszerzését. Fotó: AFP

Robbanásveszélyes fordulat Japánban

A meg nem nevezett, de a kormány biztonsági politikáját alakító csapat tagjaként azonosított tisztviselő egyértelmű volt: 

Azt hiszem, rendelkeznünk kellene nukleáris fegyverekkel. Végső soron csak magunkra számíthatunk

– hangzott el az Anadolu hírügynökség szerint. A kijelentés azért tekinthető szokatlannak és súlyosnak, mert szembefordul Japán 1967 óta érvényben lévő „három nukleáris alapelvével”, amely tiltja az atomfegyverek birtoklását, gyártását és megszerzését. A tisztviselő érvelése szerint a romló biztonsági környezet indokolja a fordulatot, még akkor is, ha ez belpolitikailag rendkívül kockázatos lépés lenne. 

Minoru Kihara japán nemzetvédelmi miniszter ugyan gyorsan kijelentette egy tokiói sajtótájékoztatón, hogy Japán nukleáris politikája nem változott, ám nem volt hajlandó kommentálni a kijelentéseket, és kitért a válasz elől, amikor arról kérdezték, hogy a tisztviselő a posztján marad-e.

Az ellenzék egyértelműen a személy eltávolítását követeli.

A három nukleáris alapelvet 1967-ben hirdette ki Eisaku Sato akkori miniszterelnök a parlamentben, amely végül nemzeti alapelvvé vált. Sato ezt követően, 1974-ben Nobel-békedíjat kapott a békéhez való hozzájárulásáért és pacifista politikájáért.

Most azonban pontosan ez a békepolitika kerülhet veszélybe.

Növekvő hajlandóság a változásra

A Reuters szerint egyre növekvő politikai és társadalmi hajlandóság mutatkozik Japánban arra, hogy enyhítsék a három alapelvet. Az amerikai biztonsági garanciák megbízhatóságával kapcsolatos kételyek, valamint a nukleáris fegyverekkel rendelkező szomszédos Kína, Oroszország és Észak-Korea növekvő fenyegetései újra fellobbantották a vitát. Stephen Nagy, a tokiói Nemzetközi Keresztény Egyetem politikatudományi professzora szerint „ezeknek a próbabuborékoknak a kibocsátása lehetőséget teremt arra, hogy elkezdjünk konszenzust kialakítani a biztonságpolitikai változtatások irányáról”. 

Peking határozott fellépése, valamint a Moszkva és Phenjan között egyre növekvő védelmi együttműködés új lendületet ad ahhoz, hogy valóban megváltoztassa Japán biztonságról alkotott gondolkodását

– tette hozzá.

Amerikai nukleáris fegyverek japánba telepítését is felvetették
Amerikai nukleáris fegyverek japánba telepítését is felvetették. Fotó: AFP

Takaicsi kormánypártjának egyes törvényhozói szerint az Egyesült Államoknak engedélyezni kellene, hogy nukleáris fegyvereket vigyenek Japánba tengeralattjárókon az elrettentés fokozása érdekében. Taro Kono, a kormánypárt egyik vezető törvényhozója, korábbi védelmi és külügyminiszter pénteken kijelentette, hogy 

Japánnak nem szabad visszariadnia egy szélesebb körű vitától a nukleáris fegyverek megszerzésének előnyeiről és hátrányairól.

A nukleáris fegyverek megszerzéséről vagy birtoklásáról szóló viták régóta tabunak számítanak a második világháború végén Hirosimára és Nagaszakira leadott bombázások, valamint az ország veresége után elfogadott pacifista alkotmánya miatt. Az ilyen jellegű beszéd a szomszédos országok, köztük a regionális biztonsági rivális Kína haragját is kiváltotta. 

Amennyiben az információ pontosnak bizonyul, a helyzet rendkívül súlyos lesz

– mondta Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy tájékoztatón. „Japán már egy ideje kitartóan hibás lépéseket és retorikát folytat katonai biztonsági kérdésekben” – tette hozzá.

Tokió és Peking viszonya azóta romlott meg, hogy Takaicsi a múlt hónapban kijelentette, hogy egy Tajvan elleni kínai támadás, amely Japánt is fenyegette, katonai választ válthat ki. Kína továbbra is igényt tart a demokratikusan kormányzott szigetre, ami újabb feszültségforrást jelent a térségben.

Borítókép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök (Fotó: AFP)

