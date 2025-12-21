„Rendelkeznünk kell atomfegyverekkel” – robbanásveszélyes fordulat Japánban

Japán pénteken kénytelen volt megerősíteni évtizedes atomellenes ígéretét, miután kormányzati források szerint Takaicsi Szanae miniszterelnök biztonságpolitikai csapatának egyik tisztviselője nyíltan amellett érvelt, hogy az országnak nukleáris fegyverekre van szüksége – írja a Reuters.

Egy magas rangú biztonsági tisztviselő szerint Japán fontolgatja nukleáris fegyverek beszerzését. Fotó: AFP

Robbanásveszélyes fordulat Japánban

A meg nem nevezett, de a kormány biztonsági politikáját alakító csapat tagjaként azonosított tisztviselő egyértelmű volt:

Azt hiszem, rendelkeznünk kellene nukleáris fegyverekkel. Végső soron csak magunkra számíthatunk

– hangzott el az Anadolu hírügynökség szerint. A kijelentés azért tekinthető szokatlannak és súlyosnak, mert szembefordul Japán 1967 óta érvényben lévő „három nukleáris alapelvével”, amely tiltja az atomfegyverek birtoklását, gyártását és megszerzését. A tisztviselő érvelése szerint a romló biztonsági környezet indokolja a fordulatot, még akkor is, ha ez belpolitikailag rendkívül kockázatos lépés lenne.