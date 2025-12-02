Peking kemény üzenetet küldött: Japán átlépte a vörös vonalat

Peking levelet küldött az ENSZ főtitkárának, amelyben a japán álláspontot a nemzetközi jog megsértéseként értékelte, és figyelmeztetett: egy japán fegyveres beavatkozás „agressziónak” számítana, amelyre Kína önvédelemmel válaszolna.

Japán külügyminisztériuma visszautasította a kínai állításokat, és hangsúlyozta, hogy elkötelezett a béke mellett. Takaicsi a G20-as találkozón kijelentette: Japán nyitott a párbeszédre, de egyértelműen ki fogja mondani, amit szükségesnek tart – írja az Island Times.

Tajvan külügyminisztériuma is bírálta Peking ENSZ-levélben tett állításait, mert szerintük eltorzítják a tényeket és sértik az ENSZ Alapokmányát. Kína részéről ugyanakkor elhangzott: ha Japán fenntartja jelenlegi álláspontját, más országok ismét napirendre vehetik Japán háborús múltjának megítélését.

Buzna Viktor: Takaicsi érzékeny pontra tapintott

A Tajvanon tartózkodó Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója részletes helyzetértékelést adott lapunknak arról, hogy miért váltott ki ilyen éles kínai reakciót Takaicsi Szanae japán miniszterelnök tajvani blokádra utaló kijelentése.

A kínai reakció meglehetősen kemény volt, mivel az oszakai konzulátus vezetője az X-en közölte: le kellene fejezni a japán kormányfőt

– értékelte a helyzetet a Tajvanon tartózkodó magyar kutató. Szerinte Takaicsi egy parlamenti meghallgatáson kapott közvetlen kérdést arról, hogyan reagálna Japán egy Tajvant érintő válsághelyzetben. A kormányfő erre azt válaszolta: egy kínai tengeri blokád vagy más lépés „olyan helyzetet teremthet, amelyre Japánnak akár katonailag is reagálnia kell”. Buzna Viktor úgy fogalmazott:

Ez a válasz egy érzékeny pontot érintett, és Kína ezt azonnal jelzésértékű provokációnak tekintette.