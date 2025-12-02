Kína és Japán között diplomáciai feszültséget váltott ki, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök egy parlamenti kérdésre válaszolva azt mondta: egy kínai tengeri blokád vagy más lépés Tajvan ellen akár japán katonai reakciót is kiválthat. Vang ji kínai külügyminiszter szerint ez a kijelentés „vörös vonalat” lépett át, és Japán helytelenül utalt a katonai beavatkozás lehetőségére. Vang közölte: Kínának határozottan reagálnia kell, és minden országnak kötelessége megelőzni a japán militarizmus visszatérését.
Peking kemény üzenetet küldött: Japán átlépte a vörös vonalat
Kína és Japán között komoly diplomáciai feszültség alakult ki, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök egy parlamenti kérdésre azt mondta: egy kínai tengeri blokád vagy bármilyen lépés Tajvan ellen akár japán katonai választ is kiválthat. Peking szerint Japán ezzel „vörös vonalat” lépett át, mivel Kína saját területének tekinti Tajvant, és bármiféle külső beavatkozásra utaló nyilatkozatot súlyos provokációnak tart. A helyzetet a térségben tartózkodó Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója értékelte lapunknak, rámutatva: a blokád lehetőségének említése különösen érzékeny téma, mert ez az egyik legvalószínűbb kínai nyomásgyakorlási eszköz, amely közvetlenül befolyásolhatja a térség stabilitását.
Peking levelet küldött az ENSZ főtitkárának, amelyben a japán álláspontot a nemzetközi jog megsértéseként értékelte, és figyelmeztetett: egy japán fegyveres beavatkozás „agressziónak” számítana, amelyre Kína önvédelemmel válaszolna.
Japán külügyminisztériuma visszautasította a kínai állításokat, és hangsúlyozta, hogy elkötelezett a béke mellett. Takaicsi a G20-as találkozón kijelentette: Japán nyitott a párbeszédre, de egyértelműen ki fogja mondani, amit szükségesnek tart – írja az Island Times.
Tajvan külügyminisztériuma is bírálta Peking ENSZ-levélben tett állításait, mert szerintük eltorzítják a tényeket és sértik az ENSZ Alapokmányát. Kína részéről ugyanakkor elhangzott: ha Japán fenntartja jelenlegi álláspontját, más országok ismét napirendre vehetik Japán háborús múltjának megítélését.
Buzna Viktor: Takaicsi érzékeny pontra tapintott
A Tajvanon tartózkodó Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója részletes helyzetértékelést adott lapunknak arról, hogy miért váltott ki ilyen éles kínai reakciót Takaicsi Szanae japán miniszterelnök tajvani blokádra utaló kijelentése.
A kínai reakció meglehetősen kemény volt, mivel az oszakai konzulátus vezetője az X-en közölte: le kellene fejezni a japán kormányfőt
– értékelte a helyzetet a Tajvanon tartózkodó magyar kutató. Szerinte Takaicsi egy parlamenti meghallgatáson kapott közvetlen kérdést arról, hogyan reagálna Japán egy Tajvant érintő válsághelyzetben. A kormányfő erre azt válaszolta: egy kínai tengeri blokád vagy más lépés „olyan helyzetet teremthet, amelyre Japánnak akár katonailag is reagálnia kell”. Buzna Viktor úgy fogalmazott:
Ez a válasz egy érzékeny pontot érintett, és Kína ezt azonnal jelzésértékű provokációnak tekintette.
A blokád valós veszély, ezért érzékeny a téma
A kutató részletesen kifejtette, miért volt különösen súlyos a kínai fél szemében a „blokád” szó említése. „A szakértők véleménye szerint a blokád sokkal reálisabb forgatókönyv, mint egy teljes körű invázió” – mondta. Kína ugyanis évtizedek óta a szürkezónás hadviselést alkalmazza, amelynek lényege, hogy nyílt háború nélkül, fokozatosan szűkíti Tajvan mozgásterét.
A kínai stratégia elsősorban nem arra épül, hogy rakétákat lőnek és megindulnak – hanem abból, hogy napról napra húzzák szorosabbra a hurkot Tajvan körül
– tette hozzá.
Buzna Viktor szerint a soft blokád módszereit Kína már többször kipróbálta: a tajvani árukat késleltették, adminisztratív indokokkal visszatartották a szállítmányokat. A hard blokád – hadihajókkal – már a nemzetközi jog határát súrolná, ezért Takaicsi kijelentése komoly üzenetnek számított Peking felé.
A kutató szerint a pekingi reakció mögött az is állhat, hogy a kínai külügyben elmaradt az előzetes egyeztetés. „Nem kizárt, hogy a kínai diplomata túllépte a hatáskörét, amikor fenyegető hangnemben üzent a japán miniszterelnöknek – és Pekingnek onnantól muszáj volt rátérnie a kemény vonalra” – magyarázta.
A kutató szerint a kínai reakció nemcsak retorikai szinten éleződött ki. Peking előbb fenyegető hangvételű üzenetekkel, majd gazdasági jellegű korlátozásokkal válaszolt, és a diplomáciai hullám gyorsan elérte Washingtont is. Hszi Csin-ping kínai államfő váratlan telefonhívásban kereste meg Donald Trump amerikai elnököt, a beszélgetést követően pedig Trump is egyeztetett Takaicsivel. Több lapértesülés szerint arra kérte a japán miniszterelnököt, hogy mérsékelje a Tajvanról szóló nyilatkozatait – ezt azonban Tokió később cáfolta. A fejlemények mindenesetre arra utalnak, hogy Washington és Peking igyekezett összehangolni álláspontját; a két vezető néhány héttel korábban személyesen is tárgyalt, ahol felmerült egy szorosabb kétoldalú párbeszéd – a G2-formátum – lehetősége.
Kiemelte:
Kína számára stratégiai jelentőségű, hogy semmilyen ország ne utalhasson katonai beavatkozás lehetőségére Tajvan ügyében, ezért a kemény hangnem mögött a pekingi vezetés presztízsérdekei is meghúzódnak.
Japán belpolitikai előzményei: feszegetik a pacifista alkotmány határait
A kutató szerint Takaicsi kijelentését csak a japán belpolitika ismeretében lehet megérteni. „Japán évtizedek óta küzd azzal, hogy pacifista alkotmánya már nem tükrözi a valós biztonsági helyzetet” – fogalmazott. Bár Japán hivatalosan továbbra is csak önvédelmi erőket tart fenn, a térségben erősödő fenyegetések miatt egyre határozottabb hangok sürgetik a katonai mozgástér bővítését.
Takaicsi pedig – Buzna Viktor szerint – „a kormánypárton belül is a héják közé tartozik, és jóval keményebb álláspontot képvisel Kínával szemben, mint elődje”. Emiatt már a megválasztása előtt is voltak kínai aggodalmak, és Peking sem titkolta, hogy nem látná szívesen őt a miniszterelnöki poszton.
A kutató arról is beszélt, hogy a jelenlegi diplomáciai konfliktus ellenére Tajvan mindennapi élete zavartalan. „A tajvani lakosság olyan szinten hozzászokott a folyamatos kínai nyomásgyakorláshoz, hogy még az olyan események sem keltenek pánikot, mint a rakéták kilövése vagy egy nagyobb hadgyakorlat” – mondta.
A nyugati véleménybuborék Tajvant gyakran a nagyhatalmi játszmák sodrásába került áldozatként ábrázolja, ez azonban – Buzna Viktor szerint – a tajpeji kormány érdekérvényesítését szolgáló, jól bevált narratíva. Tajpej felkészülten kezelte a helyzetet, előre megtervezett diplomáciai lépésekkel reagált. Két év szünet után ismét teszteli saját fejlesztésű rakétáit, feltehetően egy esetleges kínai hadgyakorlatot megelőzve. Laj Csing-te elnök nagyszabású haderőfejlesztési programot jelentett be: 2026 és 2033 között 40 milliárd dollárt fordítanának fegyverkezésre, az összeg jelentős része amerikai fegyvergyártókhoz kerülne.
Borítókép: Kínai katonai hajó Tajvan közelében (Fotó: AFP)
