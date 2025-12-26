Ezt mosoly nélkül nem lehet kibírni: karácsonyfát kaptak a dunakeszi rendőrkutyák

Karácsonyi díszbe öltözött a dunakeszi rendőrkutyák kiképzőközpontja: a szolgálati ebek egy feldíszített fa körül gyűltek össze egy különleges fotózás erejéig – adta hírül a Blikk.

Fotó: Police.hu

A német és belga juhászkutyák jutalomfalatokat, új játékokat kaptak, miközben gondozóikkal együtt vidám, felszabadult pillanatokat élhettek át. A képek a Zsaru Magazin ünnepi számához készültek, és

bepillantást engednek abba is, milyen szoros kapcsolat köti össze a négylábú rendőröket felvezetőikkel.

A fotósorozat a kemény szolgálat mögött rejlő játékos, szerethető oldalt mutatja meg, amely pillanatok alatt belopta magát az olvasók szívébe.

