Ezt mosoly nélkül nem lehet kibírni: karácsonyfát kaptak a dunakeszi rendőrkutyák

Elolvad tőlük az internet: a dunakeszi rendőrkutyák karácsonyfával, ajándékokkal és jutalomfalatokkal ünnepeltek – a fotók azonnal belopták magukat mindenki szívébe.

2025. 12. 26. 16:13
Karácsonyi díszbe öltözött a dunakeszi rendőrkutyák kiképzőközpontja: a szolgálati ebek egy feldíszített fa körül gyűltek össze egy különleges fotózás erejéig – adta hírül a Blikk. 

Fotó:  Police.hu

A német és belga juhászkutyák jutalomfalatokat, új játékokat kaptak, miközben gondozóikkal együtt vidám, felszabadult pillanatokat élhettek át. A képek a Zsaru Magazin ünnepi számához készültek, és 

bepillantást engednek abba is, milyen szoros kapcsolat köti össze a négylábú rendőröket felvezetőikkel.

 A fotósorozat a kemény szolgálat mögött rejlő játékos, szerethető oldalt mutatja meg, amely pillanatok alatt belopta magát az olvasók szívébe.

Cuki képeket ITT nézegethet. 

