Nem mindennapi sportcsalád: nagypapa és unokák együtt állnak rajthoz

Versenyről versenyre jár együtt egy kecskeméti család, ahol a bringázás közös szenvedéllyé vált.

2025. 12. 26. 17:51
A képen a kerékpáros család: Hajagos István, veje Mirkóczki Péter és két ikerunokái Mirkóczki Áron és Máté Forrás: Baon.hu
Egy kecskeméti családban a kerékpározás nemcsak sport, hanem közös életforma lett: a nagypapától a szülőkön át egészen az ikergyerekekig mindenki aktívan bringázik, edz és versenyez – írta a Baon.

Closeup of bicycle handlebars after rain. Wet metal surface with water drops reflecting urban background. Symbol of mobility, ecology and modern city lifestyle.
Fotó: Pawel Michalowski / Shutterstock

 A család tagjai rendszeresen járnak mountainbike- és cyclocross-futamokra, ahol 

nem az eredmény az elsődleges, hanem az együtt töltött idő és a sport szeretete.

 A gyerekek már egészen fiatalon megismerkedtek a versenyzés világával, miközben a felnőttek támogatják és terelgetik őket az edzéseken és a hétvégi megmérettetéseken.

 A közös felkészülések, utazások és versenyek erős közösséggé formálták a családot, amelynek tagjai a jövőben is együtt tervezik folytatni a kerékpáros szezont.

A nem mindennapi családról szóló további érdekességekért IDE kattinthat.

Borítókép: A képen a kerékpáros család: Hajagos István, veje Mirkóczki Péter és két ikerunokája, Mirkóczki Áron és Máté (Forrás: Baon.hu)


