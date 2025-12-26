Nem mindennapi sportcsalád: nagypapa és unokák együtt állnak rajthoz

Egy kecskeméti családban a kerékpározás nemcsak sport, hanem közös életforma lett: a nagypapától a szülőkön át egészen az ikergyerekekig mindenki aktívan bringázik, edz és versenyez – írta a Baon.

Fotó: Pawel Michalowski / Shutterstock

A család tagjai rendszeresen járnak mountainbike- és cyclocross-futamokra, ahol

nem az eredmény az elsődleges, hanem az együtt töltött idő és a sport szeretete.

A gyerekek már egészen fiatalon megismerkedtek a versenyzés világával, miközben a felnőttek támogatják és terelgetik őket az edzéseken és a hétvégi megmérettetéseken.

A közös felkészülések, utazások és versenyek erős közösséggé formálták a családot, amelynek tagjai a jövőben is együtt tervezik folytatni a kerékpáros szezont.

A nem mindennapi családról szóló további érdekességekért IDE kattinthat.