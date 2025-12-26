Rendkívüli

Sulyok Tamás a nemzetnek üzent + videó

éjszakaszombatég

Fagyos éjszaka után szeles szombat vár ránk

Délnyugaton éjszaka sokfelé kiderül az ég, míg keleten lassabban oszlik a felhőzet; helyenként zúzmarás köd képződhet, szombat estétől pedig észak felől frontális felhőzet érkezik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 17:06
Budapest Fotó: Raketir Forrás: Shutterstock
Éjszaka délnyugaton is sokfelé kiderül az ég, ugyanakkor északkeleten, keleten csak lassan oszlik a felhőzet, arrafelé maradhatnak felhős tájak.

Nagyvazsony, Hungary – December 26, 2024: Street view of the village of Nagyvazsony in winter with church tower and residential buildings under clear sky.
Illusztráció ( Fotó: Shutterstock/Fogl Balázs)

 Helyenként – nagyobb eséllyel a Duna–Tisza közén – párásság, foltokban zúzmarás köd is képződhet, ennek ritkulását követően szombaton nagyobbrészt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, majd az esti, késő esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik. Csapadéknak kicsi az esélye.

Szombat estig inkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg kevés helyen a nyugati, északnyugati szél, azonban az érkező front mentén már erős lökések is előfordulhatnak északnyugati, északi irányból.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


