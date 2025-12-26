Előbújik a felhők mögül a nap, derűs arcát mutatja karácsony második napja + videó

A délnyugati országrészben tovább csökken a felhőzet, de a határ közelében maradhatnak tartósan borult tájak, illetve napközben az északkeleti harmadban is befelhősödik az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Másutt az időszakosan megnövekvő, átmenetileg akár meg is vastagodó fátyolfelhőzet mellett általában többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.

Késő estére –4 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Milyen időnk lesz hétvégén?

Szombaton hajnalra sok helyen képződhet sűrű köd, helyenként zúzmarával, mivel az éjszakai órákban országszerte fagypont alá csökken a hőmérséklet. Napközben egyes tájakon kisüt a nap, máshol tartósan megmaradhat a köd. A csúcsértékek –2 és +4 fok között alakulnak.

Vasárnap a zúzmarás ködfoltok feloszlását követően többfelé derült, napos idő várható. Az északi, északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak.

Elszórtan hózáporok is kialakulhatnak.

Délután mindössze +1 és +5 fok közötti hőmérséklet valószínű – tájékoztat a Köpönyeg.hu.

