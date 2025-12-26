hőmérsékletidőjáráshungaromet nonprofit zrtkarácsony

Előbújik a felhők mögül a nap, derűs arcát mutatja karácsony második napja + videó

Napsütés, borongás, szél – változatos arcát mutatja karácsony másodnapján az időjárás. A fagyos reggel után a nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Magyar Nemzet
Forrás: HugaroMet Nonprofit Zrt., Köpönyeg2025. 12. 26. 7:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A délnyugati országrészben tovább csökken a felhőzet, de a határ közelében maradhatnak tartósan borult tájak, illetve napközben az északkeleti harmadban is befelhősödik az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Másutt az időszakosan megnövekvő, átmenetileg akár meg is vastagodó fátyolfelhőzet mellett általában többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.

Késő estére –4 és +3 fok közé hűl le a levegő.

 

Milyen időnk lesz hétvégén? 

Szombaton hajnalra sok helyen képződhet sűrű köd, helyenként zúzmarával, mivel az éjszakai órákban országszerte fagypont alá csökken a hőmérséklet. Napközben egyes tájakon kisüt a nap, máshol tartósan megmaradhat a köd. A csúcsértékek –2 és +4 fok között alakulnak.
Vasárnap a zúzmarás ködfoltok feloszlását követően többfelé derült, napos idő várható. Az északi, északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 

Elszórtan hózáporok is kialakulhatnak.

 Délután mindössze +1 és +5 fok közötti hőmérséklet valószínű – tájékoztat a Köpönyeg.hu

Az év utolsó napjainak időjárásáról a Magyar Nemzeten ide kattintva olvashat.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.