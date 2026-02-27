Bóka János: Elszabadultak az indulatok Brüsszelben

Az Index kérdésére, hogy a hét első felében milyen fogadtatásban részesült Brüsszelben, és mennyire került szóba a Barátság kőolajvezeték ügye, Bóka János elmondta, hogy formálisan ugyan nem szerepelt a kérdés a tanácsülés napirendjén, de egy másik pont alatt – amely az Európai Tanács soron következő, márciusi ülésének előkészítését szolgálta – az Ukrajnáról szóló vita gyakorlatilag erre a témára fókuszált. A miniszter szerint hosszú és kifejezetten érzelmes eszmecsere bontakozott ki, több alkalommal emelt hangnemben.

Bóka János (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A vita középpontjában az állt, hogy mi a valós helyzet a vezetékkel kapcsolatban: „ki gyakorol nyomást kire, milyen állapotban van az infrastruktúra, használható-e egyáltalán, illetve hogyan kell értékelni a kialakult helyzetet”. Mint fogalmazott, a kérdés komoly feszültséget keltett a tárgyalóasztalnál, és meghatározta az Ukrajnáról szóló egyeztetés hangulatát is.

A tanácsülésen komoly vita bontakozott ki arról, hogy Magyarország összekapcsolhatja-e a kilencvenmilliárd eurós ukrán hitelcsomaghoz szükséges uniós jogalkotást a Barátság kőolajvezeték ügyével

– tette hozzá. Több tagállam határozottan azt az álláspontot képviselte, hogy a két kérdésnek nincs köze egymáshoz.

Szerintük a hitelkeretről már korábban megszületett a politikai megállapodás, ezért azt nem kellene újra politikai viták tárgyává tenni. Úgy vélték, hogy Magyarország ezzel indokolatlanul átpolitizálja a kilencvenmilliárd eurós csomagot, amely szerintük technikai és végrehajtási kérdés, nem pedig újranyitható politikai ügy. A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna politikai okokból nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket. Ha pedig a döntés politikai természetű, akkor annak célja is politikai: vagyis nyomásgyakorlás Magyarországra. Ezt a kabinet elfogadhatatlannak tartja

– közölte a miniszter. A másik lehetőségként az uniós intézményeken és az uniós jog eszközein keresztüli fellépést nevezte meg. Elmondása szerint azonban az Európai Bizottság szóvivői és illetékes vezetői egyértelművé tették, nem kívánnak nyomást gyakorolni Ukrajnára a vezeték újranyitása érdekében.

Még arra sem mutattak hajlandóságot, hogy az ukrán forrásoktól függetlenül ellenőrizzék, egyáltalán működőképes-e a vezeték

– fogalmazott. A tárcavezető szerint hasonló álláspont rajzolódott ki az António Costa által vezetett Európai Tanács részéről is: a magyar miniszterelnökkel folytatott levelezésben elutasították, hogy bármilyen kapcsolat lenne a Barátság kőolajvezeték ügye és a kilencvenmilliárd eurós uniós hitelkeret között. Bóka János úgy látja, hogy az uniós intézmények és a tagállamok többsége nem mutatott megértést a magyar álláspont iránt, és még arra sem volt nyitott, hogy az ukrán féltől független vizsgálattal tisztázza a helyzetet. Ebben a helyzetben – mint mondta – Magyarország számára azok az eszközök maradnak, amelyek az uniós döntéshozatalhoz kapcsolódnak. Így például a 20. szankciós csomag vagy a kilencvenmilliárd eurós hitelkeret blokkolása.

A miniszter szerint amikor Magyarország energiaellátásának biztonsága forog kockán, ezek a válaszlépések politikailag védhetők.

Bóka János a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban fontosnak tartotta tisztázni: az unión belül léteznek olyan vitarendezési mechanizmusok, amelyek elvileg éppen az ilyen helyzetek kezelésére szolgálnak. Ilyen az EU-Ukrajna társulási megállapodás, illetve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget (DCFTA) létrehozó megállapodás által szabályozott úgynevezett korai előrejelző mechanizmus (Early Warning Mechanism), amely az energiaellátási zavarok esetére biztosít egyeztetési keretet – ismertette. A miniszter elmondta: mivel az Európai Bizottság egyértelművé tette, nem kíván nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság vezeték újranyitása érdekében, a magyar kormány ezúttal nem tartotta célravezetőnek a mechanizmus alkalmazását.