A tiszások már a postaládákban kotorásznak

Miskolcon a Tisza jelöltjéhez, Czipa Andráshoz köthető aktivisták eltávolítják a postaládákból azokat a szórólapokat, amelyek Orbán Viktor miniszterelnök szombati miskolci látogatásáról tájékoztatják a lakosságot – tudta meg a Boon.hu.

A tiszás Czipa András aktivistái eltávolítják a politikai szóróanyagokat a postaládákból.

Hollósy András, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a közleményében arra kérte a többi párt jelöltjét, határolódjanak el az ilyen tisztességtelen eszközöktől, amelyhez a Tisza Párt jelöltje, Czipa András folyamodik. Hollósy András és a Fidesz–KDNP arra kér mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a demokratikus normákat, és járuljon hozzá ahhoz, hogy a választási folyamat átlátható, tisztességes és méltó maradjon.

Bízzák magukat a választópolgárok döntésére

– tette hozzá Hollósy András.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.