Orbán Viktor: Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására

Ezért abban állapodtam meg Robert Ficóval, hogy egy közös vizsgálóbizottságot állítunk föl. És ennek a vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre és meggyőződjön saját szemével a valóságról. Ezért fölszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be, hogy biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket