Orbán Viktor: Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására

Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 10:27
Orbán Viktor és Robert Fico Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Telefonon tárgyaltam Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével. Nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is. A Barátság olajvezetéket Zelenszkij és Ukrajna blokkolja. Ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is. Zelenszkijék azt állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van. Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Budapest, 2026. február 16. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz-KDNP országos listájának bemutatásán Budapesten, a Fidesz választmányi ülésén 2026. február 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Ezért abban állapodtam meg Robert Ficóval, hogy egy közös vizsgálóbizottságot állítunk föl. És ennek a vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre és meggyőződjön saját szemével a valóságról. Ezért fölszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be, hogy biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket

– fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és Robert Fico (Fotó: MTI)

