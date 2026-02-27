Orbán Viktor: Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására

„Telefonon tárgyaltam Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével. Nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is. A Barátság olajvezetéket Zelenszkij és Ukrajna blokkolja. Ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is. Zelenszkijék azt állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van. Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Ezért abban állapodtam meg Robert Ficóval, hogy egy közös vizsgálóbizottságot állítunk föl. És ennek a vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre és meggyőződjön saját szemével a valóságról. Ezért fölszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be, hogy biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket
– fogalmazott Orbán Viktor.
