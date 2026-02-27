Az ukránok a jelek szerint semmiképp nem szeretnék, ha valaki megvizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát. Az Index értesülései szerint az Európai Unió kijevi képviselete felajánlotta, hogy a helyszínen ellenőrzi a vezetéket, ám Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes ezt a javaslatot elutasította. Indoklása szerint a jelenlegi biztonsági viszonyok nem teszik lehetővé az infrastruktúra személyes vizsgálatát. Hétfőn, az uniós külügyminiszterek tanácskozásán is felmerült szakértők Ukrajnába küldése, amire Andrij Szibiha külügyminiszter zavarodott hümmögésbe kezdett és azt válaszolta: utána fog nézni, de egyeztetnie kell erről a témával valakikkel.
Az ukránok bizonygatják, hogy sérült a Barátság vezeték, de ezt senkinek nem merik megmutatni
Kijev elutasította a Barátság vezeték helyszíni ellenőrzésre vonatkozó felajánlásokat, a kérdés az uniós külügyminiszterek ülésén is napirendre került. A magyar kormány álláspontja szerint nincs műszaki akadálya a szállítás újraindításának, és pusztán politikai nyomásgyakorlás van a háttérben. Orbán Viktor levélben fordult Volodimir Zelenszkijhez, miközben jelezte, amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, blokkolni fogják az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket.
Amint arról beszámoltunk, Kijevben egy napon belül kétszer is berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét és a napokban más diplomaták is tárgyaltak az ukrán politikai vezetéssel. Az EU kijevi delegációja nagyköveti értekezletet hívott össze, amelyen Katarina Mathernova jelezte, hogy egy uniós delegáció kész ellátogatni a támadás helyszínére, hogy meggyőződhessenek a vezeték és a kapcsolódó berendezések állapotáról. Ez lehetőséget adna arra, hogy maga az EU igazolja a vezeték állapotát, de az ukránok szerint ez most nem megoldható.
Az ügy összecseng a hétfői külügyminiszteri ülésen történtekkel is, ahol Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter azt kérdezte ukrán kollégájától, miért nem utazhatnak magyar és szlovák szakértők Ukrajnába a vezeték megvizsgálására, ha ellentmondások merültek fel. A tanácskozásról Szijjártó Péter számolt be, aki az elhangzottak kapcsán elmondta, ezzel megerősítést nyert, hogy
a Barátság vezetéken nincs technikai, fizikai vagy műszaki akadálya az olajszállítás újraindításának.
Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna politikai okokból tartja zárva a Barátság kőolajvezetéket, és ezzel nyomást kíván gyakorolni Magyarországra. A külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint a kijevi vezetés nem adott magyarázatot a szállítások elmaradására, Budapest azonban világossá tette: mindaddig blokkolja az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket,
amíg nem indul újra a kőolajszállítás Magyarország irányába, addig Magyarország blokkolja az Ukrajna számára fontos döntéseket.
Nyílt levelet írt a magyar miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek . Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé a dokumentum tartalmát. A kormányfő a levélben felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és António Costa (Fotó: AFP)
