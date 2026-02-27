Az ukránok bizonygatják, hogy sérült a Barátság vezeték, de ezt senkinek nem merik megmutatni

Amint arról beszámoltunk, Kijevben egy napon belül kétszer is berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét és a napokban más diplomaták is tárgyaltak az ukrán politikai vezetéssel. Az EU kijevi delegációja nagyköveti értekezletet hívott össze, amelyen Katarina Mathernova jelezte, hogy egy uniós delegáció kész ellátogatni a támadás helyszínére, hogy meggyőződhessenek a vezeték és a kapcsolódó berendezések állapotáról. Ez lehetőséget adna arra, hogy maga az EU igazolja a vezeték állapotát, de az ukránok szerint ez most nem megoldható.

Az ügy összecseng a hétfői külügyminiszteri ülésen történtekkel is, ahol Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter azt kérdezte ukrán kollégájától, miért nem utazhatnak magyar és szlovák szakértők Ukrajnába a vezeték megvizsgálására, ha ellentmondások merültek fel. A tanácskozásról Szijjártó Péter számolt be, aki az elhangzottak kapcsán elmondta, ezzel megerősítést nyert, hogy