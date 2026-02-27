Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

UkrajnaBarátság kőolajvezetékolajszállítás

Az ukránok bizonygatják, hogy sérült a Barátság vezeték, de ezt senkinek nem merik megmutatni

Kijev elutasította a Barátság vezeték helyszíni ellenőrzésre vonatkozó felajánlásokat, a kérdés az uniós külügyminiszterek ülésén is napirendre került. A magyar kormány álláspontja szerint nincs műszaki akadálya a szállítás újraindításának, és pusztán politikai nyomásgyakorlás van a háttérben. Orbán Viktor levélben fordult Volodimir Zelenszkijhez, miközben jelezte, amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, blokkolni fogják az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 9:33
Volodimir Zelenszkij és António Costa Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukránok a jelek szerint semmiképp nem szeretnék, ha valaki megvizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát. Az Index értesülései szerint az Európai Unió kijevi képviselete felajánlotta, hogy a helyszínen ellenőrzi a vezetéket, ám Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes ezt a javaslatot elutasította. Indoklása szerint a jelenlegi biztonsági viszonyok nem teszik lehetővé az infrastruktúra személyes vizsgálatát. Hétfőn, az uniós külügyminiszterek tanácskozásán is felmerült szakértők Ukrajnába küldése, amire Andrij Szibiha külügyminiszter zavarodott hümmögésbe kezdett és azt válaszolta: utána fog nézni, de egyeztetnie kell erről a témával valakikkel.

Zelenszkij inkább eltitkolná a nyilvánosság elől a Barátság kőolajvezeték állapotát, semmit független szakértők megvizsgálják azt
Zelenszkij inkább eltitkolná a nyilvánosság elől a Barátság kőolajvezeték állapotát, semmit független szakértők megvizsgálják azt
Fotó: AFP

Amint arról beszámoltunk, Kijevben egy napon belül kétszer is berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét és a napokban más diplomaták is tárgyaltak az ukrán politikai vezetéssel. Az EU kijevi delegációja nagyköveti értekezletet hívott össze, amelyen Katarina Mathernova jelezte, hogy egy uniós delegáció kész ellátogatni a támadás helyszínére, hogy meggyőződhessenek a vezeték és a kapcsolódó berendezések állapotáról. Ez lehetőséget adna arra, hogy maga az EU igazolja a vezeték állapotát, de az ukránok szerint ez most nem megoldható.

Az ügy összecseng a hétfői külügyminiszteri ülésen történtekkel is, ahol Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter azt kérdezte ukrán kollégájától, miért nem utazhatnak magyar és szlovák szakértők Ukrajnába a vezeték megvizsgálására, ha ellentmondások merültek fel. A tanácskozásról Szijjártó Péter számolt be, aki az elhangzottak kapcsán elmondta, ezzel megerősítést nyert, hogy

a Barátság vezetéken nincs technikai, fizikai vagy műszaki akadálya az olajszállítás újraindításának.

Magyarországon vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna politikai okokból tartja zárva a Barátság kőolajvezetéket, és ezzel nyomást kíván gyakorolni Magyarországra. A külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint a kijevi vezetés nem adott magyarázatot a szállítások elmaradására, Budapest azonban világossá tette: mindaddig blokkolja az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket, 

amíg nem indul újra a kőolajszállítás Magyarország irányába, addig Magyarország blokkolja az Ukrajna számára fontos döntéseket.

Nyílt levelet írt a magyar miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek . Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé a dokumentum tartalmát. A kormányfő a levélben felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és António Costa (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu