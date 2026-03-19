CPAC Hungary: Abascal és Bolsonaro is érkezik

A Vox vezetője és az Patrióták Európáért pártcsalád elnöke, valamint a latin-amerikai jobboldal egyik legismertebb arca is felszólal majd az idei rendezvényen. A CPAC Hungary újabb neveit ezúttal is az Alapjogokért Központ főigazgatója, Szánthó Miklós jelentette be.

2026. 03. 19. 15:19
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
Újabb nagy nevekről rántotta le a leplet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán. Az idei CPAC Hungary felszólalói között lesz Santiago Abascal és Eduardo Bolsonaro is. 

A CPAC Hungary idei felszólalói között lesz Santiago Abascal, a spanyol VOX vezetője
A CPAC Hungary idei felszólalói között lesz Santiago Abascal, a spanyol Vox vezetője. Fotó: AFP

A Vox vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke következetesen kiáll Magyarország mellett, többször méltatta a magyar határvédelmi intézkedéseket és azt, hogy hazánk nem hátrál meg, ha a háborúpárti brüsszeli elittel vagy hazai ügynökeikkel kell vitába szállnia a nemzeti érdekek mentén

– írta a bejelentő posztjában Szánthó Miklós.

A főigazgató egyúttal hangsúlyozta, hogy a spanyol politikus a háború ügyében is egyértelműen fogalmaz: a béke fontosságát hangsúlyozza, ellenzi a katonák küldését, és kimondja azt is, amit sokan nem mernek, hogy a szankciók jobban sújtják Európát, mint Oroszországot.

„Egy határozott, karakteres vezető érkezik, aki nem fél szembemenni a fősodorral, és következetesen képviseli a nemzeti érdekeket” – írta. 

Szánthó Miklós szintén méltatta Eduardo Bolsonarót, aki a latin-amerikai jobboldal egyik legismertebb arca. „Eduardo annak ellenére küzd rendíthetetlenül a globalistákkal, hogy apját, Jair Bolsonarót börtönbe vetették, és őt is folyamatos fenyegetések érik” – írta a főigazgató. 

Hangja nemcsak Brazíliában, hanem világszerte visszhangra talál: következetesen kiáll a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett

– nyomatékosította. 

Szánthó Miklós egyúttal elmondta, Bolsonaro üzenete sokak számára ismerős lehet Magyarországon is, hiszen Kijev, Brüsszel és hazai ügynökeik egyaránt zsarolják és fenyegetik a hazai jobboldalt, amely szintén dacol a háborúpárti globalista elittel.

 

Borítókép: Santiago Abascal, a Vox vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke (Fotó: AFP)

add-square CPAC Hungary 2026

CPAC Hungary: Újabb nagy neveket jelentettek be

CPAC Hungary 2026 7 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu