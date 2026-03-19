ukrán aranykonvojukrajnaKuznyecov Szergej

Lerántotta a leplet egy ukrán oknyomozó az aranykonvojt kísérő kémelhárító tábornok múltjáról

Kuznyecov egy korrupt bűnöző, aki élvezi a hatalom bizalmát – írta egy ukrán oknyomozó. Hennagyij Kuznyecov korábbi SBU vezérőrnagy is a lefoglalt aranykonvoj kíséretéhez tartozott.

2026. 03. 19. 15:34
A TEK és a NAV közös műveletben csapott le az ukrán aranykonvojra Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kuznyecov Volodimir Zelenszkij elnök és Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök teljes bizalmát élvezte, sőt az elnök 2020. március 24-én kitüntetésben részesítette Kuznyecovot, akit akkor már elítéltek szolgálati bűncselekmény miatt – állítja Volodimir Boiko ukrán oknyomozó újságíró – írta meg a Tűzfalcsoport.

Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt
Lerántotta a leplet egy ukrán oknyomozó az aranykonvojt kísérő kémelhárító tisztről. Fotó:  MTI/Magyarország kormánya

Mint ismert, március elején Magyarországon feltartóztatták az ukrán Oschadbank két pénzszállító autóját, amelyeken jelentős mennyiségű gyanús készpénz és arany volt. A konvojt Hennagyij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) korábbi vezérőrnagya is kísérte, aki az Alfa egység parancsnoka és az Antiterrorista Központ vezetője volt. 

Az oknyomozó újságíró Volodimir Boiko korábban a nyilvánosság elé tárta Kuznyecov előéletét, a tényfeltáró írásában korrupt bűnözőként ábrázolja. 

•  Kétszer rúgták ki az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SBU) korrupció miatt, mégis mindig visszatért.
•  2011-ben elítélték szolgálati bűncselekmény miatt.
•  2014-ben (bűnügyi előélete ellenére) visszavették, majd kinevezték az ukrán Terrorelhárító Központ (ATC) parancsnokhelyettesévé.
•  Beosztottjait a saját Osokorki kerületi villájában dolgoztatta, az oknyomozó szerint saját medencét építtetett, és a szolgálati autóval ment külföldre nyaralni.
•  Beceneve „Kutyás”, mert eredetileg kinológus, azaz kutyatant tanult, de az újságíró állítása szerint elhízott, így alkalmatlanná vált a valódi terrorellenes munkára.
•  Legnagyobb bevételét az elítéltek és foglyok cseréjének listáiból szerzi, azaz kenőpénzeket vesz fel a helyekért Volodimir Boiko szerint.

Közben az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya, Viktor Jahun védelmébe vette Kuznyecovot. A nyilatkozatában cáfolta azokat a pletykákat és vádakat, miszerint az Oschadbank munkatársai korrupciós pénzeket szállítottak volna. Szerinte teljesen legális tranzakcióról van szó: az osztrák Raiffeisen Bank kérte fel hivatalosan az Oschadbankot, hogy Ausztriából Ukrajnába szállítsanak készpénzt. Viktor Jahun kifakadt: „Éppen ezért senki sem szállít korrupciós pénzeket ilyen csatornákon keresztül! Ez egyszerűen technikailag lehetetlen: a pénzek eredete, a részt vevő bankok, a biztosítás, a védelem és a logisztika – mindez nemzetközi pénzügyi felügyelet alatt áll.” Kuznyecovval kapcsolatban pedig megjegyzi:

Meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen szolgálati tapasztalattal, harci életrajzzal és tekintéllyel rendelkező embernek teljes joga van a pályafutása befejezése után civil állásban dolgozni – például egy állami bank pénzügyi tranzakciós szolgálatát vezetni.

 

Borítókép: A TEK és a NAV közös műveletben csapott le az ukrán aranykonvojra (Fotó: AFP)

 

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelektisza párt

Barna esőtől áradó Tisza

Gajdics Ottó avatarja

A tízpontos kérdés, miért nem zavarja Magyar Pétert, hogy nácigyanús ember az egyik közvetlen munkatársa?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
