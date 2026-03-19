Lerántotta a leplet egy ukrán oknyomozó az aranykonvojt kísérő kémelhárító tábornok múltjáról

Kuznyecov Volodimir Zelenszkij elnök és Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök teljes bizalmát élvezte, sőt az elnök 2020. március 24-én kitüntetésben részesítette Kuznyecovot, akit akkor már elítéltek szolgálati bűncselekmény miatt – állítja Volodimir Boiko ukrán oknyomozó újságíró – írta meg a Tűzfalcsoport.

Mint ismert, március elején Magyarországon feltartóztatták az ukrán Oschadbank két pénzszállító autóját, amelyeken jelentős mennyiségű gyanús készpénz és arany volt. A konvojt Hennagyij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) korábbi vezérőrnagya is kísérte, aki az Alfa egység parancsnoka és az Antiterrorista Központ vezetője volt.

Az oknyomozó újságíró Volodimir Boiko korábban a nyilvánosság elé tárta Kuznyecov előéletét, a tényfeltáró írásában korrupt bűnözőként ábrázolja.

• Kétszer rúgták ki az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SBU) korrupció miatt, mégis mindig visszatért.

• 2011-ben elítélték szolgálati bűncselekmény miatt.

• 2014-ben (bűnügyi előélete ellenére) visszavették, majd kinevezték az ukrán Terrorelhárító Központ (ATC) parancsnokhelyettesévé.

• Beosztottjait a saját Osokorki kerületi villájában dolgoztatta, az oknyomozó szerint saját medencét építtetett, és a szolgálati autóval ment külföldre nyaralni.

• Beceneve „Kutyás”, mert eredetileg kinológus, azaz kutyatant tanult, de az újságíró állítása szerint elhízott, így alkalmatlanná vált a valódi terrorellenes munkára.

• Legnagyobb bevételét az elítéltek és foglyok cseréjének listáiból szerzi, azaz kenőpénzeket vesz fel a helyekért Volodimir Boiko szerint.

Közben az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya, Viktor Jahun védelmébe vette Kuznyecovot. A nyilatkozatában cáfolta azokat a pletykákat és vádakat, miszerint az Oschadbank munkatársai korrupciós pénzeket szállítottak volna. Szerinte teljesen legális tranzakcióról van szó: az osztrák Raiffeisen Bank kérte fel hivatalosan az Oschadbankot, hogy Ausztriából Ukrajnába szállítsanak készpénzt. Viktor Jahun kifakadt: „Éppen ezért senki sem szállít korrupciós pénzeket ilyen csatornákon keresztül! Ez egyszerűen technikailag lehetetlen: a pénzek eredete, a részt vevő bankok, a biztosítás, a védelem és a logisztika – mindez nemzetközi pénzügyi felügyelet alatt áll.” Kuznyecovval kapcsolatban pedig megjegyzi:

Meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen szolgálati tapasztalattal, harci életrajzzal és tekintéllyel rendelkező embernek teljes joga van a pályafutása befejezése után civil állásban dolgozni – például egy állami bank pénzügyi tranzakciós szolgálatát vezetni.

